El partido gobernante de Sudáfrica marca su 112º aniversario antes de un año electoral difícil.

JOHANNESBURG (AP) — El partido gobernante de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, celebrará el sábado el 112 aniversario de su fundación antes de las elecciones nacionales, que se espera sean las más difíciles desde que llegó al poder en 1994.

Se espera que miles de miembros y simpatizantes del partido se reúnan en el estadio Mbombela en la provincia de Mpumalanga, donde el presidente Cyril Ramaphosa, también jefe del ANC, pronunciará su discurso anual y expondrá el programa del partido para el año.

El ANC es el partido del primer presidente elegido democráticamente de Sudáfrica y líder antiapartheid, Nelson Mandela. Fue el impulsor de la lucha por la liberación del país contra la segregación racial y el gobierno de la minoría blanca.

Ramaphosa busca un segundo mandato en las elecciones de este año después de llegar al poder en 2019, sucediendo a Jacob Zuma.

El ANC ha enfrentado amplias críticas por no entregar servicios básicos a millones de la pobre mayoría negra del país en medio de una deteriorada situación económica. Con una tasa de desempleo de alrededor del 32%, de la cual el 60% son jóvenes, el partido enfrentará a un electorado desilusionado que se está quedando sin paciencia ante promesas incumplidas de una vida mejor.

Algunos sondeos electorales sugirieron que el partido podría tener dificultades para obtener más del 50% del voto electoral, necesario para ganar, por primera vez en sus 30 años de reinado.

La reputación del partido gobernante también se ha visto afectada debido a varias acusaciones de corrupción a lo largo de los años, con muchos de sus líderes implicados en tratos gubernamentales dudosos.

Además de los desafíos económicos, los sudafricanos sufren regularmente cortes de energía, ya que Eskom, el principal proveedor de energía del país, ha estado fallando en suministrar electricidad ininterrumpida a millones de hogares y empresas.

El analista político de la Universidad de Sudáfrica, Dirk Kotze, dijo a The Associated Press que la mayor amenaza del ANC no proviene de la oposición que gana más apoyo, sino “del hecho de que la gente no quiere votar por ellos debido a la desconfianza que se ha desarrollado en el ANC”.

“Estas no serán unas de las elecciones más difíciles por las que haya luchado, sino las más difíciles”, dijo Kotze.

En las elecciones de 2019 que vieron a Ramaphosa elegido, el ANC obtuvo el 57,5% de los votos, muy lejos del casi 70% que obtuvo en las elecciones generales de 2004.

El pasado diciembre, el ex presidente Zuma denunció al ANC y prometió su apoyo a un partido político recién formado, Umkhonto we Sizwe, o Lanza de la Nación, animando a sus seguidores a votar por él en las elecciones de este año.

Aunque no está claro cuánto respaldo podría obtener Umkhonto we Sizwe en las elecciones, un partido escindido probablemente perjudicaría al ANC, como ocurrió en elecciones anteriores con la formación del Congreso del Pueblo en 2008 y de los Combatientes por la Libertad Económica en 2013. Ambos partidos atrajeron a algunos líderes y seguidores del ANC, contribuyendo aún más a la erosión gradual del apoyo electoral del partido gobernante.

El establecimiento de ambos partidos hizo que algunos ex líderes y miembros del ANC dejaran el partido para unirse a ellos, contribuyendo al apoyo electoral gradual del ANC en elecciones anteriores”

Sin embargo, Kotze dijo que es probable que el partido recién formado tenga un impacto mayor en la provincia de KwaZulu-Natal, de donde es Zuma y donde sigue contando con apoyo.

“Creo que en términos del nuevo partido MK, el ANC está más preocupado por KwaZulu-Natal, donde es casi un hecho concluyente que caerán por debajo del 50%”, dijo.

Zuma fue encarcelado por desobedecer una orden judicial de testificar en una investigación de corrupción durante su mandato presidencial de 2009 a 2018, y fue liberado en 2022.

Actualmente está siendo juzgado por un acuerdo de armas de 1999 en el que se le acusa de recibir sobornos del fabricante de armas francés Thales, y se ha declarado no culpable de los cargos.

Si el ANC no logra obtener más del 50%, puede verse obligado a celebrar un acuerdo de coalición con algunos partidos de la oposición.

La fecha de las elecciones aún no se ha anunciado, pero se espera que sea entre mayo y agosto de este año.