Buffett expone un amplio papel para el sucesor Greg Abel en la emotiva AGM de Berkshire.

Warren Buffett dijo que Greg Abel debería tener la decisión final sobre las inversiones en Berkshire Hathaway, dejando en claro que su sucesor tendrá autoridad no solo sobre adquisiciones, sino también sobre la enorme cartera de acciones del conglomerado.

En la reunión general anual de Berkshire en Omaha el sábado, Buffett dio su respuesta más directa hasta ahora sobre cómo se repartirán las responsabilidades entre el pequeño equipo ejecutivo que un día liderará la empresa, otorgando a Abel la responsabilidad sobre la asignación de cientos de miles de millones de dólares.

“Creo que la responsabilidad debería recaer por completo en Greg”, dijo Buffett desde el escenario en el CHI Health Center en el centro de Omaha. “Solía pensar de manera diferente sobre cómo se manejaría, pero creo que la responsabilidad debería recaer en el CEO.”

Dijo que la junta directiva de Berkshire tomaría la decisión final cuando él muera, aunque agregó “Quizás intente volver para atormentarlos si lo hacen de manera diferente”.

Los inversores esperaban que Abel liderara las subsidiarias operativas de la empresa y fuera la persona encargada de las grandes adquisiciones de Berkshire, a las que Buffett se refiere como las adquisiciones multimillonarias por las que se ha hecho famoso.

Pero muchos anticipaban que la cartera de acciones de $336 mil millones de Berkshire quedaría bajo la responsabilidad de los dos subdirectores de inversiones de Buffett, Todd Combs y Ted Weschler, y que ambos hombres podrían desempeñar un papel importante en cómo se despliega el $189 mil millones de efectivo de la empresa.

“Creo que el director ejecutivo debería ser alguien que pueda evaluar la adquisición de empresas, la compra de acciones, y hacer todo tipo de cosas que puedan surgir en un momento en que nadie más esté dispuesto a moverse”, dijo.

Abel ha desempeñado un papel importante en las adquisiciones de Berkshire, incluidas las tomas de control de PacifiCorp en 2006 y del negocio de gasoductos de Dominion Energy en 2020. Buffett reveló durante la reunión general anual que Abel también había desempeñado un papel en la oferta fallida de Berkshire por el distribuidor de tecnología Tech Data en 2019.

No estaba claro si Abel querría gestionar él mismo la cartera de acciones comunes, o simplemente que los gestores de inversiones le informaran, permitiéndoles realizar sus propias operaciones.

El año pasado, Abel dijo a CNBC que Combs y Weschler gestionaban sus propias carteras “y así será siempre, y lo gestionarán en consecuencia”.

“Podría preguntarles: ‘Eso fue realmente interesante. ¿Qué despertó tu interés?'” dijo Abel sobre sus conversaciones con Combs y Weschler sobre sus inversiones en acciones. “Pero eso es todo. Y aparte de tener relaciones con ambos, que son importantes, esa es su cartera”.

En años recientes, Buffett ha hablado sobre cómo comparte opiniones similares sobre la asignación de capital con Abel, quien ha ascendido a través del negocio de servicios públicos de la empresa y ahora tiene supervisión sobre todas sus operaciones no relacionadas con seguros como vicepresidente. Añadió que su decisión fue influenciada por el tamaño abrumador de Berkshire. “No queremos tratar de tener 200 personas a cargo de gestionar $1bn cada uno”.

Christopher Rossbach, director de inversiones de J Stern & Co, accionista de Berkshire, dijo que el comentario de Buffett fue “muy significativo” ya que mostraba “parte del camino a seguir”. Agregó que planteaba nuevas preguntas, incluida la forma en que Abel abordaría la gestión de la cartera de acciones.

Quienes participan en la junta directiva de Berkshire hacen cola para tomarse selfies con Greg Abel © AP

“Aún no hemos escuchado mucho de Greg sobre las inversiones públicas”, dijo Rossbach. “Va a ser parte de esta transición continua, aprender más sobre cómo se estructurará ese negocio, y también más sobre cómo piensa Greg Abel al respecto”.

Comparado con años anteriores, Abel asumió un papel más importante en la reunión del sábado, la primera desde la muerte en noviembre de Charlie Munger, socio comercial de toda la vida de Buffett y vicepresidente de Berkshire. Buffett también cedió la parte oficial del día, cuando se votaron las propuestas de los accionistas, a Abel para que la dirigiera, citando problemas con su propia voz y su vista.

Abel pasó el día sentado junto a Buffett en el escenario tanto en la sesión de la mañana como en la de la tarde. El vicepresidente Ajit Jain, quien dirige las operaciones de seguros, solo se unió durante la primera parte del día. Abel parecía relajado mientras hablaba sobre cómo estaba funcionando el ferrocarril BNSF, cómo Buffett había abordado su inversión en Occidental Petroleum, así como sobre cómo estaba manejando la litigiosidad sobre incendios forestales, incluyendo su esfuerzo por lograr que se aprueben leyes estatales que limiten sus responsabilidades en futuras catástrofes.

“No queremos malgastar buen capital después de mal capital”, dijo Abel sobre el negocio de servicios públicos después de los incendios forestales, repitiendo un comentario que Buffett hizo en su carta anual en febrero. “Seremos muy disciplinados al respecto.”

Los inversores ven a Abel como un sólido operador de los negocios subyacentes de Berkshire, ayudando a mejorar los márgenes y la rentabilidad de la empresa, un punto que Buffett le acreditó el sábado.

“Si tienes 20 hijos y eres muy rico, tendrás algunos que serán emprendedores de todos modos y tendrás algunos que no lo serán”, dijo Buffett. “Somos una empresa muy, muy rica y no hemos tenido una historia de ser muy estrictos con las personas que se han quedado atrás”.

“Greg hará algo al respecto”, agregó.

Al principio, Buffett se refirió erróneamente a Abel como “Charlie” al pasarle una pregunta. El lleno total del estadio —tantas personas sentadas detrás del escenario que no podían ver a Buffett en persona— estalló en un fuerte aplauso.

“Estoy tan acostumbrado a…” dijo, antes de reír. “Ya me corregí un par de veces. Volveré a cometer un error.”

Recomendado

Al preguntarle qué haría si tuviera un día más con Munger, Buffett respondió: “Nos divertimos mucho haciendo cualquier cosa. Jugábamos golf juntos. Jugábamos tenis juntos. Hacíamos todo juntos…nos divertíamos tanto, quizás incluso más en cierta medida, con las cosas que fallaron porque entonces realmente teníamos que trabajar.”

La muerte de Munger puso de relieve el hecho de que puede que no haya muchas reuniones más con Buffett. Dominic Evans, que viajó a Omaha desde Londres, se puso en fila a las 4:45 a.m. para poder conseguir un buen asiento. Dijo que quería venir a “mostrar su apoyo” a Buffett.

“Saquen los Kleenex este año porque, ya saben, han perdido a alguien que es un gran maestro”, dijo. “Por suerte, gran parte de su material ya está ahí…pero, ya saben, será irreemplazable.”

Buffett reconoció su mortalidad varias veces el sábado. Les dijo a los accionistas: “No solo espero que vengan el próximo año, sino que también espero yo venir el próximo año”.

Las mejores frases de Buffett en Omaha en 2024

Sobre la desastrosa inversión de Berkshire en Paramount

“Creo que ahora soy más inteligente que hace uno o dos años, pero también creo que soy más pobre porque adquirí el conocimiento de la manera que lo hice…Perdimos dinero en Paramount y lo hice todo yo, amigos.”

Sobre la amenaza para los bonos del Tesoro debido al creciente endeudamiento nacional

“Mi mejor especulación es que la deuda de EE. UU. será aceptable por mucho tiempo porque no hay muchas alternativas. Pero no será en la cantidad. Saben, la deuda nacional no fue nada para hablar durante mucho tiempo”.

Sobre por qué no está desplegando más del efectivo de $189 mil millones de Berkshire

“No creo que nadie sentado en esta mesa tenga una idea de cómo utilizarlo de manera efectiva y por lo tanto no lo utilizamos ahora al 5.4 por ciento, pero tampoco lo usaríamos si estuviera al 1 por ciento. No le digan eso a la Reserva Federal, lo preferimos. Solo nos lanzamos a bolas que nos gustan.”

Delegados de Buffett, Greg Abel y Ajit Jain, en el registro

Ajit Jain sobre los autos autónomos de Tesla y el impacto en el seguro

“El punto que quiero hacer en términos de Tesla y el hecho de que sienten que debido a su tecnología el número de accidentes disminuirá. Eso ciertamente es demostrable. Pero también se deben considerar los costos pagados por cada uno de estos accidentes, que han aumentado exponencialmente.”

Greg Abel sobre mantener la cultura única de Berkshire

“La cultura que tenemos en Berkshire, y que nuestros accionistas son nuestros socios y los gerentes de nuestro negocio tienen esa mentalidad de propiedad, eso nunca va a cambiar y eso atraerá a los gerentes correctos en todos los niveles.”

