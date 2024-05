Padres de mujer germano-israelí cuyo cuerpo fue encontrado en Gaza agradecidos por tener una tumba. Por Reuters.

translated text:

“

Por Rami Amichay y Michal Yaakov Itzhaki

SRIGIM, Israel (Reuters) – El padre de Shani Louk, de origen germano-israelí, dice que finalmente darle sepultura a su hija será un regalo después de que su cuerpo fuera recuperado de Gaza, meses después de ser asesinada en el ataque de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel.

Louk, una artista de tatuajes de 23 años, estaba celebrando con amigos en el festival de música Nova justo dentro de Israel antes de que fuera atacado por pistoleros del grupo militante palestino. Pronto se vio su cuerpo en un video, colgado en la parte trasera de una camioneta, rodeado de pistoleros y desfilando por Gaza.

El viernes, el ejército israelí informó a sus padres, Nissim y Ricarda Louk, que el cuerpo de su hija había sido encontrado por comandos israelíes en Gaza. Nissim Louk dijo que para asegurarse, había visto fotos.

“También vimos los tatuajes en sus manos”, dijo el sábado. “Ahora tendrá su propio lugar junto a nosotros y podremos ir allí siempre que queramos. Y ella puede descansar.”

Dijo que el funeral se llevará a cabo el domingo, que es el cumpleaños de Ricarda Louk.

“Creo que Shani dijo ‘vamos a darle un regalo de cumpleaños a mi madre y vamos a volver y estar cerca de ella'”, añadió.

Tener la tumba de Shani cerca sería un consuelo, dijo Ricarda Louk.

“Quizás encontremos más paz”, dijo.

Nissim Louk dijo que también había consuelo al saber que Shani estaba haciendo lo que más amaba antes de morir y probablemente no sufrió. Fue declarada muerta por las autoridades israelíes a finales de octubre, basándose en hallazgos en la zona del rave de Nova, donde más de 360 personas fueron disparadas, golpeadas o quemadas hasta la muerte.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Se revelaron videos de una sonriente Shani en la fiesta, antes del ataque, en las semanas siguientes.

“Estaba bailando toda la noche. Estaba tan feliz”, dijo Nissim Louk. “Nunca pensó que hay mal en el mundo porque era un espíritu libre. Solo lo vio durante un par de segundos.”

Alrededor de 1.200 personas murieron y más de 250 fueron secuestradas en el ataque liderado por Hamas, según las cifras israelíes. Israel respondió lanzando una ofensiva militar para tratar de erradicar a Hamas que ahora está en su octavo mes.

Más de 35.000 personas han muerto desde entonces en Gaza, según el ministerio de salud palestino. La mayoría de la población de la franja costera ha sido desplazada y gran parte de ella ha sido devastada en la ofensiva, que ha sido objeto de fuertes críticas en el extranjero.

Ricarda Louk dijo que le dolió ver la ignorancia y desinformación mostradas en algunas protestas en campus de Estados Unidos contra la guerra de Israel en Gaza.

“Es horrible para nosotros verlo”, dijo. “Podemos decirles desde nuestra propia experiencia. Perdimos a nuestra hija en esta masacre.”

“No hay resistencia que pueda justificar lo que sucedió aquí”, dijo.

“