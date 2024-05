¿Qué significó el fallo de la CIJ en el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel?

El principal tribunal de la ONU está escuchando la respuesta de Israel a un caso presentado por Sudáfrica buscando un alto de emergencia a su ofensiva en Rafah. Sudáfrica también acusó a Israel de genocidio en la guerra de Gaza. Israel, que ha calificado el caso de Sudáfrica como “completamente infundado” y “moralmente repugnante”, respondió el viernes acusando a Sudáfrica de presentar “alegaciones sesgadas y falsas”. Las palabras de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) han sido objeto de intensa escrutinio desde que Sudáfrica presentó su caso y se centra en el uso de la palabra “plausible” en el fallo. En enero, la CIJ emitió un fallo provisional y un párrafo clave del fallo atrajo mucha atención: “En opinión del Tribunal, los hechos y circunstancias… son suficientes para concluir que al menos algunos de los derechos reclamados por Sudáfrica y para los que busca protección son plausibles.” Esta interpretación se extendió rápidamente, apareciendo en comunicados de prensa de la ONU, declaraciones de grupos de campaña y muchos medios de comunicación, incluida la BBC. Sin embargo, Joan Donoghue, la presidenta de la CIJ en ese momento, dijo en una entrevista de la BBC en abril que esto no era lo que el tribunal había dictaminado. En cambio, dijo, el propósito del fallo era declarar que Sudáfrica tenía derecho a presentar su caso contra Israel y que los palestinos tenían “derechos plausibles de protección contra el genocidio” – derechos que estaban en riesgo real de sufrir daños irreparables. Los jueces destacaron que aún no necesitaban decir si había ocurrido un genocidio, pero concluyeron que algunos de los actos de los que se quejaba Sudáfrica, si se demostraban, podrían entrar en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio. Echemos un vistazo al trasfondo del caso y cómo se desarrolló la disputa legal. La CIJ fue creada para resolver disputas entre las naciones del mundo en relación con el derecho internacional. Eso significa leyes acordadas entre naciones, como la Convención sobre el Genocidio, una medida clave acordada después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de prevenir masacres similares. En diciembre pasado, Sudáfrica intentó en la CIJ demostrar que, en su opinión, Israel estaba cometiendo genocidio en relación con cómo estaba llevando a cabo la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. Alegó que la forma en que Israel había llevado a cabo la guerra era “genocida” porque, según el caso sudafricano, había una intención de “destruir a los palestinos en Gaza”. Israel rechazó rotundamente estas acusaciones, diciendo que todo el caso tergiversaba lo que estaba sucediendo en el terreno. Sudáfrica tendría que demostrar al tribunal pruebas claras y contundentes de un presunto plan para cometer genocidio. Israel, por su parte, tendría derecho a examinar esas alegaciones una por una y argumentar que sus acciones, en una horrible guerra urbana, eran legítima defensa contra Hamás, que es considerado un grupo terrorista por decenas de países. Ese caso completo podría llevar años en prepararse y argumentarse. Por lo tanto, Sudáfrica pidió a los jueces de la CIJ que primero emitieran “medidas provisionales”. Ese es el término de la CIJ para una orden judicial: una orden de un juez para congelar una situación, para prevenir cualquier daño, antes de llegar a un hallazgo final del tribunal. Sudáfrica pidió al tribunal ordenar un alto inmediato a la incursión de Israel en Rafah en Gaza. El tribunal debía ordenar a Israel tomar medidas para “proteger contra un mayor, severo e irreparable perjuicio a los derechos del pueblo palestino”. Durante dos días, los abogados de ambos países discutieron si los palestinos en Gaza tenían derechos que el tribunal necesita proteger. El fallo, en el que contribuyeron 17 jueces (algunos de ellos en desacuerdo), se emitió el 26 de enero. “En esta etapa del procedimiento, el Tribunal no está llamado a determinar definitivamente si los derechos que Sudáfrica desea ver protegidos existen”, dijo la CIJ. “Solo debe decidir si los derechos reclamados por Sudáfrica, y para los que se busca protección, son plausibles.” Una vez que decidió que los palestinos en Gaza tenían derechos plausibles bajo la Convención sobre el Genocidio, concluyó que estaban en riesgo real de sufrir daños irreparables, y que Israel debería tomar medidas para prevenir el genocidio mientras estas cuestiones críticas siguen en duda. El tribunal no decidió si Israel había cometido genocidio, pero ¿su redacción significaba que estaba convencido de que había un riesgo de que eso sucediera? Aquí es donde la disputa sobre lo que el tribunal realmente quiso decir despegó. En abril, unos 600 abogados británicos, incluidos cuatro ex jueces de la Corte Suprema, firmaron una carta al Primer Ministro del Reino Unido, pidiéndole que detuviera las ventas de armas a Israel y refiriéndose a “un riesgo plausible de genocidio”. Eso desencadenó una carta de respuesta de Abogados del Reino Unido Por Israel (UKLFI). El grupo de 1,300 miembros dijo que la CIJ había dictaminado solo que los palestinos de Gaza tenían un derecho plausible a ser protegidos del genocidio, es decir, que había estado tratando un argumento legal complejo y algo abstracto. La disputa continuó en más cartas e interpretaciones. Muchos en el primer grupo describieron la interpretación de UKLFI como “juegos de palabras vacíos”. Argumentaron que el tribunal no puede haber estado únicamente preocupado por una cuestión académica, porque las apuestas eran mucho más altas que eso. Y, de todos los lugares, el debate se cristalizó en un enfrentamiento legal ante un comité parlamentario del Reino Unido, debatiendo la cuestión de las exportaciones de armas a Israel. Lord Sumption, ex juez de la Corte Suprema del Reino Unido, le dijo al comité: “Creo que se está sugiriendo [en la carta de UKLFI] que todo lo que hizo la CIJ fue aceptar, como cuestión de derecho abstracto, que los habitantes de Gaza tenían derecho a no ser objeto de genocidio. Debo decir que considero que esa proposición es apenas discutible.” No es así, respondió Natasha Hausdorff de Abogados del Reino Unido Por Israel. “Insisto respetuosamente en que leer una conclusión de riesgo plausible de que Israel está cometiendo genocidio desatiende las declaraciones inequívocas del Tribunal,” respondió. Un día después, Joan Donoghue – ahora retirada de la CIJ – apareció en el programa HARDtalk de la BBC e intentó explícitamente terminar el debate al exponer lo que había hecho el tribunal. “No decidió -y esto es algo que corrijo frecuentemente en los medios- que la afirmación de genocidio era plausible,” dijo la jueza. “Enfatizó en la orden que había un riesgo de daño irreparable al derecho palestino de ser protegido del genocidio. Pero el resumen que a menudo aparece, que hay un caso plausible de genocidio, no es lo que decidió el tribunal.” Si hay evidencia de tal daño terrible es una cuestión que el tribunal está lejos de resolver.