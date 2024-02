Qué debes saber sobre la intoxicación por plomo en los niños.

Un reciente brote de envenenamiento por plomo a causa de canela en puré de manzana ha puesto de relieve el efecto tóxico que este metal pesado puede tener en los niños. Se cree que la canela en el puré de manzana fue contaminada intencionalmente, posiblemente para aumentar su valor como una mercancía vendida por peso. Tenía niveles inusualmente altos de plomo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que más de 400 niños resultaron envenenados en el brote de puré de manzana. Sus niveles medianos de plomo en sangre fueron seis veces más altos que el promedio durante la crisis del agua en Flint, según el C.D.C.

Si bien casos de envenenamiento por plomo son raros, este metal es un contaminante extendido y ha estado bajo un escrutinio creciente. Aquí te contamos lo que necesitas saber.

¿Cómo se exponen los niños al plomo?

La pintura es una de las fuentes de plomo más comunes y conocidas. Los niños también pueden estar expuestos al beber agua que circula a través de viejas tuberías de plomo.

El envenenamiento por plomo a través de los alimentos es menos común pero sí ocurre. El plomo puede llegar a los alimentos en bajos niveles cuando las plantas lo absorben del suelo. Por ejemplo, un estudio sobre alimentos para bebés encontró que las batatas tenían algunos de los niveles más altos de plomo entre los productos analizados.

A veces se agrega ilegalmente un pigmento a base de plomo a las especias para aumentar su volumen o hacer que su color resalte. La Administración de Alimentos y Medicamentos sospecha que este aditivo causó la contaminación en el puré de manzana el año pasado.

¿Cómo se contaminó el puré de manzana?

La F.D.A., basándose en investigadores en Ecuador, dijo que un molinillo de especias probablemente añadió el pigmento, polvo de cromato de plomo, a la canela antes de ser mezclada con el puré de manzana.

Una investigación del New York Times y la organización sin fines de lucro de periodismo de salud The Examination encontraron que la canela y el puré de manzana contaminado pasaron por todas las verificaciones destinadas a salvaguardar el suministro alimentario de Estados Unidos. El procesador de alimentos ecuatoriano Austrofood no estaba obligado a realizar pruebas de metales tóxicos y no lo hizo, según los registros.

Las inspecciones internacionales de la F.D.A. están lejos de cumplir un objetivo establecido en una ley de seguridad alimentaria de 2011. La agencia está realizando la mitad de las verificaciones in situ de alimentos en la frontera en comparación con hace una década. Los importadores de alimentos, que están obligados a evaluar alimentos extranjeros, permitieron que el puré de manzana ingresara al país.

¿Cómo sé si mis hijos tienen niveles altos de plomo en sangre?

La exposición al plomo puede pasar desapercibida hasta que los niveles se acumulan, dicen los médicos. Altos niveles de plomo pueden resultar en dolor abdominal, vómitos, fatiga, dificultades de aprendizaje, retrasos en el desarrollo e incluso convulsiones.

Los pediatras recomiendan pruebas de sangre para bebés y niños pequeños que viven en hogares construidos antes de 1978 o tienen otros factores de riesgo. Los programas de Medicaid y algunos estados requieren pruebas, pero típicamente no se aconseja para niños mayores de 3 años.

Aunque los funcionarios han dicho que no hay un nivel seguro de plomo, los padres no necesitan preocuparse automáticamente si muestras de plomo aparecen en una prueba de sangre de un niño. El nivel promedio de plomo en sangre entre niños pequeños en Estados Unidos es inferior a 1 microgramo por decilitro de sangre. “No creo que deban preocuparse en absoluto”, dijo Kim Dietrich, profesora emérita de epidemiología y salud ambiental en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati.

Estudios que encuentran déficits en el cociente intelectual y vínculos con el TDAH tienden a centrarse en niños con niveles de 5 en adelante. Según el C.D.C., alrededor del 95 por ciento de los niños en Estados Unidos tienen niveles de plomo por debajo de 3.5 microgramos por decilitro de sangre.

Incluso algunos expertos han comenzado a cuestionar la postura del C.D.C. de que no hay un nivel “seguro” de plomo, dada su naturaleza ubicua y los efectos menores que han tenido los bajos niveles en millones de niños en Estados Unidos.

¿Cómo puedo proteger a mis hijos de los peligros del plomo?

Los padres pueden asegurarse de que sus hijos reciban una dieta saludable rica en calcio y hierro, minerales que se absorben a través de las mismas vías que el plomo, dijo la Dra. Ana Navas-Acien, presidenta de investigación en el Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Columbia.

Otra estrategia efectiva es alimentar a los niños pequeños con una amplia variedad de alimentos, un enfoque que puede limitar el daño de consumir demasiado de un producto contaminado. Si los niños tienen exposiciones que afectan su desarrollo, la Dra. Navas-Acien dijo que los padres pueden contrarrestar algunos de los efectos manteniendo a los niños en un entorno educativo estimulante y hablando, leyendo y jugando con ellos.

¿Qué está haciendo el gobierno para proteger a los niños?

La administración Biden ha invertido miles de millones de dólares para modernizar las antiguas tuberías de agua y viviendas con plomo.

La F.D.A. dice que está revisando el envenenamiento del puré de manzana para determinar si la agencia necesita hacer cambios. Hasta ahora, los funcionarios han dicho poco sobre el fracaso de miles de empresas importadoras de alimentos para lanzar programas de evaluación de alimentos extranjeros.

La F.D.A. también dice que quiere avanzar con su iniciativa “Más cerca de Cero”, pidiendo al Congreso que le otorgue la autoridad para establecer límites de plomo en alimentos comercializados para bebés y niños pequeños y requerir a las empresas que realicen pruebas. Un grupo de 20 fiscales generales han instado a la F.D.A. a utilizar sus poderes existentes para realizar el movimiento.