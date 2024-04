¿Qué significa el viaje de Elon Musk a China para Tesla?

Elon Musk parece estar a punto de desplegar el sistema de “conducción completamente autónoma” de Tesla en el mercado automovilístico más grande del mundo.

Musk voló fuera de Beijing el lunes después de reunirse con el primer ministro de China, Li Qiang, el domingo y sellar un acuerdo con el gigante tecnológico chino Baidu para utilizar los sistemas de mapas y navegación del grupo. Horas antes, un grupo industrial chino dijo que los vehículos eléctricos de Tesla estaban entre más de 70 coches que habían sido probados con éxito para el cumplimiento de seguridad de datos.

En conjunto, Musk parece haber allanado el camino para que la tecnología de conducción semi-autónoma de la empresa estadounidense se implemente en China. El precio de las acciones de Tesla cerró un 15,3 por ciento más alto el lunes en $194.05 en medio de informes sobre el acuerdo con Baidu, pero sigue estando la mitad de su pico en 2022.

Esto es lo que significa el viaje del multimillonario a China para Tesla y el gobierno en Beijing.

¿Cuánto vale la aprobación china para Tesla?

A medida que las ventas caen y la competencia se hace más feroz, Tesla ha destacado cada vez más las oportunidades comerciales que ofrece su tecnología de conducción autónoma.

“Enloquecer con la autonomía es un movimiento obvio”, escribió Musk en X, su plataforma de redes sociales, este mes.

Tom Narayan, analista de RBC Capital Markets, dijo que los ingresos de la conducción autónoma representaban una quinta parte de su objetivo de precio de las acciones para Tesla. El fabricante de automóviles cobra a los conductores estadounidenses $99 al mes para activar la “conducción completamente autónoma”, un sistema parcialmente autónomo que aparentemente sirve de chófer a los conductores pero aún requiere que presten atención.

Permitir ofrecer el mismo servicio en China, donde la compañía tiene aproximadamente 1,6 millones de autos en la carretera, “desbloquearía una importante flota de vehículos de Tesla capaces de cobrar tarifas de suscripción”, dijo Narayan.

La expansión en China también haría que Tesla “se convierta más en un estándar de la industria de software”, agregó, e incentivaría a otros fabricantes de automóviles a licenciar su tecnología.

Dan Ives, analista de Wedbush, dijo que el viaje de Musk resultó en la “tan esperada aprobación de FSD”, lo que representó un “momento crucial” para la empresa. La valoración a largo plazo de Tesla “depende” de los ingresos por autonomía, dijo, y China había sido una “pieza faltante del rompecabezas”.

“Este es un momento clave tanto para Musk como para Beijing en un momento en que Tesla ha enfrentado una enorme competencia de vehículos eléctricos domésticos en China junto con una demanda más baja”, agregó.

¿Qué significa la nueva tecnología para invertir la desaceleración en el crecimiento de las ventas en Tesla?

Tesla ha puesto mucho énfasis en el valor de globalizar su tecnología de conducción autónoma a medida que su línea principal de vehículos eléctricos envejece en comparación con los productos más nuevos de sus rivales chinos.

Mientras que el archirrival BYD tiene como objetivo lanzar autos dentro de 18 meses de concepción, han pasado cuatro años desde que Tesla lanzó el Model Y, su automóvil más vendido. La compañía anunció el automóvil deportivo Roadster en 2017 pero aún no ha comenzado la producción.

La semana pasada, Musk prometió que un nuevo modelo de menor costo llegaría el próximo año. Pero a pesar de que un “Model 3 actualizado” entra en producción este año, la empresa sigue nutriendo una oferta de productos que es significativamente más antigua que la de sus competidores.

“La gama de Tesla parece bastante antigua”, dijo un ex ejecutivo de Tesla. “La tecnología [de batería] es buena, pero hay otros, especialmente los chinos, que son argumentablemente mejores. La pregunta sería [si implementa FSD], ¿cuánto tiempo más tiene una ventaja tecnológica en eso?”

La expansión en China será una prueba de cómo la tecnología de conducción autónoma de Tesla se compara con la de los rivales locales. “Están apostando a que es la tecnología la que define una decisión de compra”, dijo el ex ejecutivo.

Pero no está claro qué tan confiados están los consumidores fuera de las áreas urbanas en la tecnología. “La FSD funciona en Silicon Valley pero no en Illinois”, agregó el ex ejecutivo. “Para el mercado masivo sigue siendo magia negra”.

¿Por qué es importante ayudar a Tesla en China?

Bajo el presidente Xi Jinping, muchos expertos creen que China ha priorizado la seguridad sobre el crecimiento económico y la independencia tecnológica nacional sobre la integración con el mundo exterior.

Angela Zhang, profesora de derecho en la Universidad de Hong Kong y autora de dos libros sobre regulación tecnológica china, dijo que había señales de que Beijing estaba “flexibilizando” su enfoque ya que necesitaba inversión extranjera para apuntalar una economía en “serios problemas”.

Los productores chinos de vehículos eléctricos quieren dominar los mercados globales y Beijing tiene un “fuerte incentivo” para mostrar al mundo que los problemas de seguridad de datos no son una barrera para el comercio internacional de autos eléctricos chinos, dijo.

Feng Chucheng, socio de la firma de investigación centrada en China, Hutong Research, dijo que permitir la tecnología de conducción autónoma de Tesla tenía un “valor estratégico” para Beijing.

La Administración del Ciberespacio de China ha estado implementando durante varios años un marco legal integral sobre cómo las empresas recopilan y utilizan datos, con normas estrictas sobre flujos de datos transfronterizos y datos vistos como un riesgo para la seguridad china o los ciudadanos.

A pesar de las preocupaciones occidentales sobre la “sobre-securitización”, el desarrollo reciente de las normas de datos de China ha sido más “pro-crecimiento”, dijo Feng. Beijing ha estado alineando sus normas sobre la transferencia de datos salientes de acuerdo con el CPTPP y el DEPA, dos pactos comerciales clave regionales.

“El lanzamiento de Tesla en China será muy deseado por Beijing para demostrar que su régimen regulatorio de datos está ganando tracción”, dijo.

¿Tesla puede recuperar el mercado chino?

China es el mercado más grande de Tesla fuera de Estados Unidos, una parte vital de la cadena de suministro para sus vehículos eléctricos y de creciente importancia como centro de exportación regional. La decisión de Musk en 2018 de construir una fábrica de miles de millones de dólares en Shanghai se le atribuye haber ayudado a liderar el rápido crecimiento de la industria de vehículos eléctricos en China.

Pero desde entonces, la industria de vehículos eléctricos china ha avanzado a pasos agigantados. La participación de mercado de Tesla en las ventas de nuevos vehículos eléctricos es del 7,5 por ciento en comparación con el 33 por ciento de BYD respaldado por Warren Buffett. Una queja central de los consumidores chinos ha sido la escasez de nuevos modelos de Tesla y características de alta tecnología.

A pesar del salto en el precio de las acciones el lunes, los analistas en China expresaron cautela.

Tom Nunlist, experto en regulación tecnológica china con la consultora con sede en Beijing Trivium, dijo que el entorno regulatorio de China estaba “emergiendo”. “Las personas que supervisan la seguridad de la conducción automática en las autopistas son altamente profesionales. No relajarán sus estándares debido a esto [visita de Musk]”, dijo.

Tu Le, fundador de la consultora Sino Auto Insights, dijo que los rivales locales, incluidos Xpeng, Nio y Li Auto, tenían sus propios sistemas de conducción autónoma y reducirían sus precios “en el segundo” en que pensaran que los consumidores favorecían la tecnología de Tesla. “Los analistas occidentales piensan que Tesla gana automáticamente”, dijo. “No hay garantías”.