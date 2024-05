Cómo arreglar los AirPods parpadeando destello naranja- The Mac Observer

Los AirPods son convenientes. Estamos acostumbrados a la conveniencia y, por lo tanto, elegimos los AirPods en lugar de los auriculares con cable. Sin embargo, si los AirPods dejan de funcionar, puede ser muy frustrante. Especialmente si estás viajando o de camino a algún lugar. Muchas personas se enfrentan a un problema donde sus AirPods están parpadeando/destellando la luz naranja, lo que les impide usar sus AirPods.

Por lo tanto, para ayudar a resolver el problema, hemos reunido una serie de métodos de solución de problemas probados que te ayudarán a solucionar la luz naranja parpadeante de los AirPods.

¿Por qué mi luz de AirPods es naranja y destella?

La pequeña luz en el estuche de tus AirPods se llama luz de estado. El color de esta luz cambia para indicar el estado de la batería, carga y emparejamiento de los AirPods y el estuche. Si la luz de estado en el estuche de tus AirPods es naranja y está parpadeando, significa que hay un error de emparejamiento. A continuación se presentan todos los colores diferentes de la luz de estado y lo que indican.

Luz Blanca Parpadeante: AirPods en modo de emparejamiento.

Luz Verde Estática: Tanto los AirPods como el estuche tienen suficiente carga.

Luz Verde Estática (cuando está conectado a una fuente de alimentación): Batería completamente cargada.

Luz Verde Parpadeante: El estuche tiene problemas para detectar un AirPod o un AirPod está faltante.

Luz Naranja Estática (con los AirPods dentro): Los AirPods se están cargando en el estuche.

Luz Naranja Estática (sin los AirPods dentro): El estuche de los AirPods tiene poca carga y tiene menos de una carga completa restante en el estuche. Por favor, carga el estuche pronto.

Luz Naranja Estática (cuando está conectado a una fuente de alimentación): Los AirPods y el estuche se están cargando.

Luz Naranja Parpadeante: Un indicador de que algo está mal. Por lo general, significa que hay un error de conexión o emparejamiento.

Sin Luz: Los AirPods y el estuche se han quedado sin carga. Debes cargar el estuche con los AirPods dentro si quieres usar tus AirPods.

¿Cómo arreglar el estuche de AirPods parpadeando naranja?

1. Restablecer y volver a conectar los AirPods

Dado que este es un problema de conexión/emparejamiento, el primer paso es desconectar y restablecer los AirPods. Después de esto, puedes emparejar los AirPods con tu iPhone y verificar si eso soluciona la luz naranja parpadeante en el estuche de los AirPods.

Tiempo necesario: 3 minutos

Pasos para desconectar, restablecer y emparejar los AirPods con el iPhone.

Abre Configuración en tu iPhone y toca la opción Bluetooth.

Aquí, toca el ícono “i” junto a “Nombre de los AirPods” en la lista de dispositivos Bluetooth conectados.

En la siguiente pantalla, toca la opción Olvidar este dispositivo.

Toca Olvidar dispositivo en el mensaje emergente para confirmar tu selección.

Coloca los AirPods de nuevo en el estuche, cierra la tapa y deja que repose durante un par de minutos.

Ahora, abre la tapa del estuche y presiona y mantén presionado el botón de configuración (ubicado en la parte posterior del estuche) durante 15 a 30 segundos hasta que la luz de estado parpadee naranja/ámbar y luego blanca.

Con la tapa abierta y la luz de estado parpadeando en blanco, acerca los AirPods a tu iPhone y toca Conectar para emparejar tus AirPods.

2. Reinicia tu iPhone (fuente de audio) para arreglar los AirPods parpadeando naranja

Tus AirPods están parpadeando la luz naranja debido a un error de conexión/emparejamiento. Aplicaciones en segundo plano, Wi-Fi interfiriendo con las redes Bluetooth, etc., pueden ser la razón de este problema de emparejamiento. Sin embargo, como no podemos señalar la causa raíz de este error, la solución más sencilla es reiniciar tus iPhones (o cualquier otro dispositivo que estés utilizando como fuente de audio).

Si estás usando un iPhone o iPad, pídele a Siri que reinicie tu dispositivo. O, según el modelo de iPhone o iPad que tengas, al presionar y mantener presionado el botón de encendido y cualquiera de los botones de volumen se mostrará el menú de apagado. Simplemente arrastra el deslizador de apagado para apagar tu iPhone. Espera unos minutos y presiona el botón de encendido hasta que veas el logotipo de Apple.

3. Carga completamente los AirPods y el estuche

La luz de estado suele volverse naranja cuando algo no está bien. No tiene que ser algo grave, simplemente indica que los niveles de batería están bajos. Te sugerimos que conectes tus AirPods para cargar durante un par de horas y luego compruebes si el problema persiste. Es muy probable que una carga completa pueda resolver el problema y tus AirPods dejen de parpadear la luz naranja.

4. Actualiza el firmware de los AirPods

El firmware desactualizado de los AirPods podría estar causando el problema de la luz naranja parpadeante. Para aquellos no familiarizados con el firmware de los AirPods, piénsalo como un software para los AirPods que les permite comunicarse con otros dispositivos y funcionar de manera normal y eficiente. Siempre recomendamos actualizar tus dispositivos al software más reciente siempre que sea posible. Introduce nuevas funciones y mantiene las actualizaciones de seguridad al día.

Desafortunadamente, no hay ninguna configuración u opción que te permita actualizar el firmware de los AirPods manualmente. Sin embargo, esto no significa que no puedas actualizar el firmware de los AirPods en absoluto. Sigue los pasos mencionados a continuación para actualizar el firmware de tus AirPods a la última versión y solucionar el problema de los AirPods parpadeando naranja.

Así es como puedes actualizar tus AirPods a la última versión del firmware.

1. En primer lugar, debes verificar la versión actual del firmware de tus AirPods. Para hacerlo, ve a Configuración > Bluetooth > ícono “i” junto a tus AirPods en la lista de dispositivos conectados > Versión (Versión del firmware).

2. Ahora, para actualizar el firmware de tus AirPods a la última versión, debes colocar ambos AirPods en el estuche y cerrar la tapa.

3. A continuación, conecta el estuche a un cargador y asegúrate de que el estuche se esté cargando.

4. Coloca el estuche de los AirPods junto a tu iPhone. Asegúrate de que tu iPhone esté actualizado a la última versión de iOS, tenga una conexión a Internet activa y tenga suficiente carga. Te recomendamos que incluso conectes tu iPhone a un cargador y dejes ambos dispositivos juntos durante unas horas.

5. Limpia tus AirPods

La mayoría de nosotros usamos nuestros AirPods durante largas horas diariamente (lo cual no se recomienda). Por lo tanto, incluso si vives en un área que no es muy polvorienta, los AirPods eventualmente recogerán suciedad y mugre. Además, el estuche también puede ensuciarse, lo que se reflejará en problemas de carga, etc. Y, no puedes cargar tus AirPods sin su estuche de carga.

Además de esto, los AirPods sucios también enfrentan problemas de conectividad ya que los sensores están bloqueados por la suciedad y la mugre. Te sugerimos que limpies tus AirPods y el estuche. Hacerlo podría solucionar el parpadeo de la luz naranja de tus AirPods. Y, no es tan difícil limpiar tus AirPods. Puedes usar hisopos de algodón para limpiar la rejilla del altavoz de los AirPods y la cavidad del estuche que alberga los AirPods.

6. Contacta con el soporte técnico de Apple para arreglar los AirPods parpadeando naranja

Si ninguno de los métodos de solución de problemas ayudó a resolver tu problema, es hora de que contactes con el soporte técnico de Apple. No hay mucho que se pueda hacer para un problema como este. Además, si un error de hardware está causando que tus AirPods parpadeen la luz naranja, solo el soporte técnico de Apple podrá solucionar el problema.

Si tienes una tienda oficial de Apple cerca de ti, dirígete allí de inmediato. Las personas en la Genius Bar podrán diagnosticar y solucionar el error. Además, si es un problema de hardware y tus AirPods están en garantía o si tienes AppleCare+, es posible que te los reemplacen de forma gratuita o a un costo mínimo.

Conclusión

Siempre llevo un par de auriculares con cable (y un adaptador de lightning a 3.5mm) en caso de que mis AirPods se queden sin batería o si me encuentro con estos problemas. Es otro accesorio que necesitas llevar contigo pero puede ser muy útil, especialmente en viajes largos o si estás viajando.

De todos modos, esperamos que este artículo te ayude a solucionar el parpadeo naranja de tus AirPods y puedas volver a escuchar música pacíficamente. Haznos saber en los comentarios si conoces otros métodos para ayudar a resolver el problema.