La Corte Suprema de Sudáfrica Dictamina que Jacob Zuma no Puede Servir en el Parlamento

El Tribunal Supremo de Sudáfrica dictaminó el lunes que el ex presidente Jacob Zuma no era elegible para servir en el Parlamento, una decisión que podría profundizar la agitación política en el país, justo una semana antes de una elección nacional crucial. La decisión pone en peligro el futuro político del Sr. Zuma, un ex héroe contra el apartheid que una vez lideró el partido de liberación, el Congreso Nacional Africano. Mr. Zuma tuvo una amarga disputa con el ANC el año pasado después de anunciar que apoyaba una nueva formación política. El Tribunal Constitucional, revocando una decisión anterior de un tribunal electoral especial, dictaminó que el Sr. Zuma no podía presentarse como candidato en las elecciones del 29 de mayo debido a una condena penal anterior. Aunque no puede servir en el Parlamento, la cara del Sr. Zuma seguirá apareciendo en la boleta junto a su nuevo partido, uMkhonto weSizwe, o M.K., porque está registrado como su líder, según la Comisión Electoral de Sudáfrica. Sin embargo, será eliminado de la lista de candidatos nominados para representar al partido en la Asamblea Nacional, dijo la comisión.