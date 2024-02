Venta de Magic Keyboard Folio: ¡Consigue un accesorio para iPad 10 por solo $99.99!

Las iPads son geniales para muchas cosas, pero hay una desventaja obvia al usar una tableta: la falta de un teclado para escribir notas y realizar tareas similares. Afortunadamente, si necesitas un accesorio para iPad 10 que maximice la productividad, tenemos uno en esta venta de Apple Magic Keyboard Folio.

El excelente teclado de iPad de Apple es perfecto como un regalo para ti mismo, pero no es barato. Se vende por $249. Pero los clientes de Cult of Mac Deals no necesitan pagar el precio completo para obtener el mejor accesorio de iPad 10. Este Magic Keyboard Folio de caja abierta para el iPad de décima generación está a la venta por solo $99.99 con envío gratuito.

Venta de Apple Magic Keyboard Folio: Ahorra $150

Apple lanzó su Magic Keyboard Folio para iPad 10 en 2022 junto con la tableta de nivel de entrada rediseñada. Diseñado para ofrecer una experiencia de escritura cómoda, el teclado funciona con un mecanismo de tijera que mantiene su grosor en solo 1 milímetro, complementando el diseño amigable para viajes del propio iPad. El teclado cuenta con un trackpad que se puede hacer clic en cualquier lugar, que admite el cursor en iPadOS, así como los gestos Multi-Touch de Apple. Esta característica colma la brecha entre sentirse en una tableta versus una computadora tradicional.

La fila de funciones de 14 teclas del teclado permite a los usuarios mejorar su informática con accesos directos simples y accesibles. Mientras tanto, el diseño de dos piezas del teclado incluye protección delantera y trasera, así como la opción de separar el teclado de tu iPad. El soporte flexible incluido ofrece a los usuarios múltiples ángulos de visión, perfectos para la transmisión o la visualización de análisis de datos para el trabajo.

Apple Magic Keyboard Folio es perfecto para hacer que tu iPad se sienta como una mini MacBook.

Un teclado y una funda de iPad de caja abierta por menos

Este teclado es un modelo de 2022 diseñado para el iPad de décima generación, lo que plantea la pregunta: ¿Por qué está disponible a un precio tan bajo? Eso se debe a que esta venta de Magic Keyboard Folio incluye artículos “nuevos de caja abierta”. Esto significa que la funda podría haber sido un exceso de inventario, o podría haber estado expuesta al contacto con el cliente en algún momento.

Sin embargo, puedes estar seguro sobre la calidad del producto. Cada unidad pasa por un proceso de verificación exhaustivo para garantizar que esté en condiciones como nuevas antes de ser colocada en un empaque limpio.

Ahorra en un Apple Magic Keyboard Folio para iPad 10

Obtén este Magic Keyboard Folio de Apple para iPad de décima generación por solo $99.99. No es necesario ningún cupón y se incluye envío gratuito a los Estados Unidos contiguos.

