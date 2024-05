Opinión del agente: Por qué Jordan Love de los Packers tiene motivos para convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL con una posible extensión

La situación del contrato de Jordan Love pasa a primer plano para los Green Bay Packers. El mariscal de campo se convirtió en elegible para un nuevo acuerdo el 3 de mayo. Ese es el momento en que el período de espera de un año bajo el acuerdo de negociación colectiva de la NFL para que Love firme un nuevo acuerdo terminó.

Los Packers y Love apostaron en firmar una extensión de contrato de un año por $13.5 millones, con un valor de hasta $22.5 millones a través de aumentos salariales fechados el 3 de mayo de 2023. El trato fue en lugar de que los Packers tomaran una decisión sobre si recoger la opción de quinto año completamente garantizada de $20.272 millones de Love para 2024.

Love está programado para ganar $11 millones en 2024, gracias a que ganó $5 millones de los $9 millones de aumento salarial debido a su rendimiento en 2023, tiempo de juego y el éxito de Green Bay. Su número de tope salarial en 2024 es de $12,757,731.

El gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, indicó en la reunión anual de propietarios de la NFL celebrada a finales de marzo que se habían llevado a cabo conversaciones de contrato preliminares. Aaron Rodgers, predecesor de Love como mariscal de campo de los Packers, probablemente tendrá un gran peso en las negociaciones de un nuevo acuerdo por varias razones.

Un giro interesante es que Love y Rodgers están representados por la misma agencia, Athletes First, pero por agentes primarios diferentes. Rodgers tiene a David Dunn, quien cofundó Athletes First en 2001. Los agentes de Love son David Mulugheta y Andrew Kessler. Se espera que la manera en que los Packers trataron a Rodgers con sus contratos veteranos se use en contra de Green Bay debido a la misma dinámica de la agencia.

**Rodgers’ first contract extension**

Hay una corriente de opinión que dice que Love no tiene suficiente trayectoria para que los Packers hagan un compromiso financiero masivo con él. Rodgers tenía un cuerpo de trabajo más pequeño cuando le dieron su primer contrato veterano. Los Packers firmaron a Rodgers una extensión de cinco años con un promedio de $12.704 millones por año siete juegos en su cuarta temporada, la primera como titular, a principios de noviembre de 2008.

El trato convirtió a Rodgers en el cuarto o quinto jugador mejor pagado de la NFL dependiendo de la interpretación. Rodgers ocupaba el cuarto lugar detrás de los acuerdos respectivos de Carson Palmer, Ben Roethlisberger y Peyton Manning con los Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers y los Indianapolis Colts, con un promedio de $16,166,667, $14,664,417 y $14 millones por año, siempre que se excluya a Michael Vick.

Técnicamente, Vick siguió bajo contrato con los Atlanta Falcons hasta junio de 2009 con su extensión de $13 millones por año aunque había sido suspendido indefinidamente por el comisionado de la NFL Roger Goodell en 2007 y estaba terminando una sentencia de prisión de 23 meses por su papel en un anillo de peleas de perros. Por qué no había sido liberado cuando Rodgers firmó su trato fue por la resolución final de la demanda que los Falcons interpusieron contra Vick para recuperar dinero de su contrato.

Love y Rodgers fueron comparables estadísticamente en su cuarta temporada en la NFL, lo que se destaca en el siguiente cuadro.

**Diferentes tipos de amores**

La mayor diferencia es que Love dio un gran paso adelante durante la segunda mitad de la temporada 2023 que se tradujo en el éxito del equipo. Completó el 70.3% de sus pases para 2,150 yardas con 18 touchdowns y solo una intercepción para obtener un índice de pasador de 112.7 mientras que los Packers fueron 6-2 para asegurar un lugar en los playoffs.

Basado en el precedente establecido con un joven Rodgers, los Packers deberían al menos estar dispuestos a hacer de Love el cuarto o quinto jugador mejor pagado de la NFL. Como mínimo, Love debería estar en el vecindario de $48.5 millones a $49 millones por año, aproximando el punto medio entre el cuarto y el quinto jugador mejor pagado de la liga.

El mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, es actualmente el cuarto en la jerarquía salarial de la NFL. Recibió una extensión de cinco años por $255 millones de dólares con un promedio de $51 millones por año que brevemente lo convirtió en el jugador mejor pagado de la liga en abril de 2023. El acuerdo tiene un valor de hasta $270 millones debido a los aumentos salariales. Hay $180 millones en garantías generales, de las cuales $110 millones estaban completamente garantizados al momento de firmar.

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, sigue a Hurts. El MVP de la NFL en dos ocasiones y el MVP del Super Bowl en tres ocasiones tuvo su contrato renegociado durante la primera parte de la temporada regular de 2023.

Los Chiefs no agregaron dinero nuevo al contrato de Mahomes ya que le quedaban ocho años en su contrato. El contrato aún expira después de la temporada 2031. El dinero fue redistribuido de los años posteriores para que su contrato ya no esté extremadamente atrasado en el tiempo.

Hay $208.1 millones en garantías en el contrato renegociado de Mahomes, que es el efectivo desde 2023 hasta 2026. Un total de $133.7 millones estaban completamente garantizados al momento de firmar. El valor total del contrato renegociado de nueve años es de $417.05 millones, con un promedio de $46,338,889 por año.

Por lo general, un equipo podría distanciarse fácilmente de un acuerdo hecho hace más de 15 años. Eso no es el caso con los Packers. El presidente y director ejecutivo actual de los Packers, Mark Murphy, se desempeñó en el mismo cargo cuando Rodgers firmó su primer contrato veterano. Asumió estos roles en enero de 2008.

**Último contrato de Rodgers con los Packers**

Los Packers han demostrado estar cómodos pagando a un mariscal de campo titular $50,271,667 por año. Esa fue la remuneración anual promedio del último contrato firmado por Rodgers con los Packers en marzo de 2022.

Rodgers se convirtió en el primer jugador de la NFL en ganar $50 millones por año con un contrato ampliamente considerado como de $150.815 millones durante tres años, aunque había dos años adicionales por debajo del mercado en el acuerdo. Estableció nuevos criterios para el dinero garantizado en los contratos de fútbol con $150.665 millones en garantías totales y $101.515 millones completamente garantizados al firmar.

No sería sorprendente si el equipo de Love no solo apunta a más de este acuerdo, sino que insiste en que su cliente se convierta en el jugador mejor pagado de la liga, al igual que Rodgers. Los Packers seguramente se opondrán a esta idea, señalando que Rodgers venía de temporadas consecutivas como MVP de la NFL cuando recibió el trato.

El caso de Love podría fortalecerse porque, como novato titular, superó a Rodgers durante su última temporada en Green Bay. La tabla a continuación muestra su producción.

Por los estándares de Rodgers, 2022 fue un año malo. Los Packers se perdieron los playoffs por primera vez desde 2018 cuando Rodgers cumplió 39 años a finales de la temporada.

**El lado ligero de Love**

Love fue el mejor quarterback en el campo en la sorprendente victoria en el juego de comodín de los Packers sobre los Dallas Cowboys con el corredor al MVP de la NFL en 2023, Dak Prescott, como su contraparte. Se defendió bastante bien en una derrota en los playoffs contra los San Francisco 49ers. El mariscal de campo contrario, Brock Purdy, también fue finalista al MVP de la NFL.

Gutekunst no se hizo ningún favor con sus elogios a Love en una reciente entrevista de Sirius XM NFL Radio. El gerente general de los Packers dijo: “Sin duda, él (es decir, Love) jugó a un nivel muy, muy alto en la segunda mitad del año pasado y creo que el cielo es el límite para él”.

Declaraciones como estas sobre un cliente de un ejecutivo de alto rango del equipo o el entrenador en jefe son música para los oídos de un agente. El equipo de Love seguramente intentará monetizar las palabras elogiosas de Gutekunst. Por ejemplo, se podría tomar la posición de que dado que Love apenas está empezando a mostrar su talento y que su mejor fútbol está por delante, el cielo debería ser el límite de su compensación.

El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, es el actual estándar salarial de la NFL. Firmó una extensión de cinco años por $275 millones con un promedio de $55 millones por año en septiembre pasado justo antes del inicio de la temporada regular de 2023.

El trato tiene un valor de hasta $281.25 millones debido a los incentivos salariales anuales de $1.25 millones en los años de extensión (2025 a 2029). Burrow tiene $219.01 millones en garantías salariales, de los que $146.51 millones estaban completamente garantizados al firmar.

Es lo máximo para estos datos de contrato a excepción del contrato de cinco años completamente garantizado de $230 millones de Deshaun Watson con los Cleveland Browns. Burrow también obtuvo una estructura de contrato extremadamente favorable para el jugador de los Bengals en la que los primeros tres años del nuevo contrato promedian $61,320,327 por año.

La tinta aún estaba húmeda en la extensión de cinco años por $262.5 millones con un promedio de $52.5 millones por año que el mariscal de campo de los Los Angeles Chargers, Justin Herbert, firmó al comienzo del campamento de entrenamiento en julio pasado cuando Burrow lo reemplazó en la cima de la escala salarial de la NFL.

Había $193,738,375 en garantías en el acuerdo de Herbert, de los cuales $133,738,375 estaban completamente garantizados al firmar. La cantidad total que puede llegar a garantizarse es de $218,738,375. Esto se debe a que $25 millones del salario base no asegurado de $47 millones de Herbert en 2028 está garantizado por lesiones en el tercer día del año de la liga 2026 (mediados de marzo de 2026). Los $25 millones se hacen completamente garantizados en el tercer día del año de la liga 2027 (mediados de marzo de 2027).

La escala salarial de la NFL se reinició dramáticamente en cada una de las últimas tres renovaciones de contrato de Rodgers con los Packers. El menor aumento fue en 2013, cuando los $22 millones por año de Rodgers eran 9.45% más que los $20.1 millones por año de Joe Flacco de los Baltimore Ravens. Incluso si los Packers estuvieran dispuestos a hacer de Love el jugador mejor pagado de la liga, un aumento similar seguramente sería demasiado. Los Packers harían de Love el primer jugador de la NFL en ganar $60 millones por año.

El mayor aumento entre los cuatro mariscales de campo que se convirtieron en el rey salarial de la NFL el año pasado fue cuando Herbert obtuvo un 0.96% por encima de los $52 millones por año de Lamar Jackson. Burrow obtuvo el mayor salto. Su trato es un 4.76% más que el de Herbert.

El aumento promedio fue del 2.3%. Si los Packers estuvieran inclinados a hacer lo mismo por Love, su extensión promediaría un poco más de $56.25 millones por año.

**El tiempo está de parte de Love**

Los Packers suelen ser proactivos en hacer acuerdos de extensión de contrato con jugadores clave, lo cual sin duda es Love. El mejor trato de Love podría llegar esperando para ver si hay nuevos desarrollos en el mercado de mariscales de campo antes de que abran los campamentos de entrenamiento a finales de julio o al comienzo de la temporada regular a principios de septiembre que podrían ser beneficiosos antes de dar el paso.

El factor decisivo sería si Prescott logra algo con los Cowboys. Es concebible que Prescott podría convertirse en el primer jugador de la NFL en ganar $60 millones por año, siempre y cuando esté dispuesto a aprovechar al máximo su influencia dada la prohibición de los Cowboys de designarlo como jugador franquicia la próxima temporada si juega hasta el final de su contrato. Las probabilidades de superar un trato espectacular de Prescott serían remotas, pero Love tendría más argumentos para obtener más que los $55 millones por año de Burrow.

Una posible extensión de contrato de Tua Tagovailoa con los Miami Dolphins podría tener más relevancia para la situación de Love. Los Dolphins aparentemente se están preparando para hacer de Tagovailoa uno de los jugadores mejor pagados de la liga después de dejar que el tackle defensivo Christian Wilkins saliera al mercado abierto en lugar de usar una etiqueta de franquicia en él y el guardia ofensivo Robert Hunt se unió al exclusivo club de linieros ofensivos interiores de $20 millones por año en agencia libre.

El primer pick de primera ronda de Love en 2020 también está representado por Athletes First. Estos acuerdos probablemente se harán en un orden que sea ventajoso para Athletes First. Presumiblemente, cualquiera de estos dos mariscales de campo que firme primero probablemente servirá como el punto de partida salarial para el otro.

**Estructura del contrato**

Love debería querer ceder no más de cuatro años nuevos en su contrato. Esto le permitiría estar mejor posicionado para el esperado crecimiento significativo del tope salarial en los próximos años, gracias a los últimos acuerdos de derechos de transmisión mediática que se informaron que valen $113 mil millones durante 11 años y una afluencia de ingresos por apuestas.

Eso podría no ser posible después de los desarrollos en la cúspide del mercado de mariscales de campo el año pasado. Ceder cinco años nuevos se convirtió en la norma. Burrow, Herbert y Hurts firmaron cada uno extensiones de cinco años en las que sus respectivos contratos agregaron cinco años nuevos.

Los Packers casi seguramente tendrán que hacer una gran adaptación estructural a Love que se hizo consistentemente a Rodgers para poder concluir un acuerdo. En general, Green Bay está en la época de las tinieblas en lo que respecta a la estructuración de contratos para jugadores veteranos. El único dinero garantizado en los contratos de veterans de los Packers es un bono de firma y/o un bono de roster pagadero a los pocos días de haberse firmado. Los contratos más grandes contienen un bono de roster no garantizado en el tercer o quinto día del año de la liga en los años dos y tres. Se supone que los bonos de roster son sustitutos de garantías contractuales adicionales. Las garantías generales en los contratos de los Packers son menores que los acuerdos comparables en otros equipos.

Rodgers ha sido la excepción. Sus acuerdos de 2013, 2018 y 2022 tenían garantías salariales tradicionales.

Los Packers utilizaron una de las estructuras de contrato más complejas de la NFL con Rodgers en 2022. El acuerdo tenía dos bonos de opción, uno en 2023 y otro en 2024.

Los bonos de opción son prorrateados a lo largo de la duración de un contrato (hasta un máximo de cinco años), incluyendo los años de opción, comenzando en el año de la liga en que se ejerce la opción. Desde el punto de vista del tope salarial, se presume que los años de opción serán elegidos.

Los equipos pueden mantener el número de tope salarial del jugador bajo o manejable en los primeros años de un contrato. Eventualmente habrá un gran salto en el número de tope salarial del jugador debido a la prorrateación atribuida a cada año con las múltiples opciones. Por ejemplo, el menor número de tope salarial de Jackson fue en 2023, el primer año de su contrato. Su número de tope salarial aumenta a $74.65 millones en 2026 y 2027, cada uno de los últimos dos años de su contrato de cinco años. El gran inconveniente de esta estructura es que puede haber un exceso de dinero muerto, un cargo de tope salarial por un jugador que ya no está en la lista del equipo, en caso de un despido, un intercambio o un retiro.

Los bonos de opción múltiples rara vez se usan, aunque este tipo de estructura de contrato complicada está ganando tracción con los contratos más lucrativos de la liga. Cada uno de los cuatro mariscales de campo que firmaron acuerdos por encima de $50 millones por año en 2023 tenía al menos dos bonos de opción en sus contratos. Existe una buena posibilidad de que los Packers continúen con esta tendencia emergente con la extensión de Love, especialmente a la luz de cómo se estructuró el último contrato de Rodgers.

**Alternativa a una extensión de contrato**

A menos que haya una importante regresión esta