¿Cuándo un candidato es elegido sin oposición? | Explicado

El 22 de abril, el partido gobernante Bharatiya Janata Party abrió su marcador en la Lok Sabha cuando su candidato para la circunscripción de Surat en el estado occidental de Gujarat, Mukesh Dalal, fue elegido sin oposición. Esto siguió al rechazo de las solicitudes de nominación de los candidatos del Congreso [titular y sustituto] el día anterior y la retirada de otros candidatos. Esto significa que la segunda ciudad más grande de Gujarat no irá a las urnas el 7 de mayo.

¿Cómo se declara un candidato elegido antes de las elecciones?

La Sección 53 (3) de la Ley de Representación del Pueblo de 1951 trata sobre el procedimiento en elecciones no impugnadas. Según esta disposición, si el número de candidatos es menor que el número de escaños a cubrir, el oficial electoral (RO) declarará inmediatamente a todos los candidatos como elegidos. En este sentido, las acciones del RO están gobernadas por la Sección 33 de la Ley que se refiere a la presentación de solicitudes de nominación y los requisitos para una nominación válida.

El subpárrafo 4 dice: “Al presentar una solicitud de nominación, el oficial electoral deberá asegurarse de que los nombres y números de inscripción electoral del candidato y su proponente, tal como están en la solicitud de nominación, sean los mismos que en el registro electoral…” En la instancia dada, tres proponentes del candidato del Congreso a Surat, Nilesh Kumbhani, afirmaron en una declaración jurada al oficial electoral del distrito (DEO), Sourabh Pardhi, que no habían firmado su formulario de nominación. Tampoco se presentaron ante el DEO el 21 de abril para respaldar el formulario de nominación del candidato.

Además, el Manual para Oficiales Electorales (Edición 2) emitido por la Comisión Electoral (CE) en agosto de 2023, en el capítulo titulado elección no impugnada, establece que “si en una circunscripción solo hay un candidato en disputa, ese candidato debe declararse elegido inmediatamente después de la última hora para la retirada de candidaturas. En ese caso, no es necesario un voto.” También dice que “todos los candidatos que resulten no impugnados y tengan antecedentes penales, deben publicar los detalles en el formato prescrito según la fecha límite”.

¿Cuál es el alcance del voto negativo en el sistema electoral?

Hay un amplio margen en el sistema. Mientras que la opción NOTA (ninguno de los anteriores) está en vigor desde 2013, las Reglas de Conducta de las Elecciones de 1961 permiten a los electores decidir no votar a través de la Regla 49-O. Se tendría que hacer una anotación indicando que el elector ha decidido no registrar su voto en la “columna de observaciones” frente a la entrada relativa al elector en el Registro de Electores por el presidente de la mesa electoral, tras lo cual se obtendría la firma o la huella dactilar del elector frente a dicha anotación.

La opción de NOTA, introducida por intervención de la Corte Suprema, ha estado disponible en las máquinas de votación electrónica (EVM) desde noviembre de 2013. Esto se hizo realidad tras un veredicto dado por un Tribunal de la Corte Suprema compuesto por el Presidente P. Sathasivam y los Jueces Ranjana Desai y Ranjan Gogoi en septiembre de 2013, al permitir una petición presentada por la Unión Popular por las Libertades Civiles. El entonces CJI, que redactó la sentencia, dijo: “Darle al votante el derecho de no votar por ningún candidato mientras se protege su secreto es extremadamente importante en una democracia. Esta opción le da al votante el derecho de expresar su desaprobación del tipo de candidatos que presentan los partidos”. Expresó la esperanza de que “gradualmente, habrá un cambio sistémico y los partidos se verán obligados a aceptar la voluntad del pueblo y a postular candidatos conocidos por su integridad.”.

Existe una diferencia entre un elector que ejerce la Regla 49-O y uno que utiliza la opción NOTA. En el caso del primero, la posibilidad de que dicho elector comprometa su secreto es alta, ya que hay un procedimiento a seguir manualmente en una mesa de votación. Sin embargo, en el caso de la opción NOTA, no hay tal problema.

Pero, según el Manual para ROs, los votos NOTA no se tienen en cuenta para calcular el total de votos válidos emitidos para la devolución del depósito de seguridad. La postura de la CE ha sido que la persona que obtenga el mayor número de votos en cualquier circunscripción será declarada ganadora, independientemente del número de votos NOTA.

Pero, con respecto a las elecciones a los entes locales, la situación es diferente, al menos en Maharashtra. A través de un decreto en noviembre de 2018, la Comisión Electoral del Estado de Maharashtra dijo que NOTA sería considerado como un candidato electoral ficticio para las elecciones a los entes locales urbanos, y dondequiera que NOTA obtenga los votos más altos, la Comisión realizaría una nueva votación.

¿Cuáles han sido los desarrollos posteriores a NOTA?

Ha habido casos en los que los votos obtenidos por los partidos políticos fueron menores que los votos NOTA. Pero, una sección de activistas y expertos constitucionales ha sido crítica, llamando a NOTA un “tigre sin dientes” sin implicaciones en los resultados, a pesar de que se informó que NOTA había obtenido más de 1,29 millones de votos en las elecciones a la Asamblea Estatal y en las elecciones a la Lok Sabha en los últimos cinco años.

El 26 de abril, la Corte Suprema, que en el pasado se negó a ordenar que la CE celebrara nuevas elecciones si la mayoría del electorado ejercía NOTA, pidió a la junta electoral que respondiera a una petición que buscaba elecciones nuevas en las circunscripciones donde los votos NOTA eran mayoría. La petición del autor de la petición, Shiv Khera, era que la corte debía ordenar a la CE que formule reglas, afirmando que los candidatos que obtuvieron menos votos que NOTA deberían estar impedidos de presentarse a elecciones durante cinco años.