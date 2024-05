¿Vale la pena Apple News en 2024? Una rápida revisión.

La gente puede querer saber si Apple News+ sigue valiendo la pena en 2024, y creo que hay varias cosas que revisar antes de dar una respuesta definitiva. Para aquellos que no lo sepan, Apple ofrece una versión premium de su aplicación News, conocida como Apple News+. Proporciona una cantidad considerable de características sobre la versión gratuita. Conocer lo que ofrece este servicio es crucial antes de desembolsar por una suscripción. Veamos los aspectos positivos y negativos.

¿Qué es Apple News+?

Esencialmente, Apple News+ es la versión de suscripción de la aplicación News dentro del ecosistema de Apple, incluyendo iPhone, Mac, iPad, Watch, HomePod y CarPlay. Con una suscripción, no solo obtienes acceso a noticias locales, Apple News Today y una selección de principales noticias personalizadas, sino que también obtienes beneficios adicionales.

En marzo de 2019 se lanzó Apple News+ en EE. UU. y Canadá, y se ha expandido a Australia y al Reino Unido también. En el momento de su lanzamiento, Apple anunció que más de 300 editores diferentes se habían unido al servicio de agregación de noticias, y ese número se ha expandido ahora a más de 400 publicaciones. Cubriendo una variedad de temas desde noticias y política, hasta pasatiempos, automóviles, comida y estilo de vida. iOS 17 también vio el lanzamiento de crucigramas diarios para que los usuarios disfruten.

Apple News+ también incluye una gran selección de revistas que puedes leer de principio a fin, así como extensas noticias deportivas, incluido el acceso a la cobertura local. Una suscripción a News+ también amplía las funciones dentro de la sección de audio de la aplicación, brindando a los usuarios acceso a historias de noticias en audio. Aquellos que se suscriben obtienen todo esto y más por $12.99 al mes. Por supuesto, al igual que otros servicios de Apple, puedes incluir News+ en un plan de Apple One.

Por qué Apple News+ podría valer la pena

Si necesitas un flujo constante de información, optar por una suscripción a Apple News+ parece ser una victoria segura. Con un número creciente de sitios web de noticias pasando a un servicio de suscripción, tener acceso a una variedad de fuentes de noticias ya puede sentirse como una ganga. Considerando que obtienes acceso a publicaciones como TIME, WIRED, The Atlantic, The Wall Street Journal y más, los adictos a las noticias deberían sentirse atraídos.

Esto ni siquiera cubre el hecho de que puedes compartir News+ con hasta cinco miembros de la familia, así como jugar crucigramas diarios y leer artículos sin conexión. Personalmente, creo que el acceso a noticias locales también es particularmente útil, ya que ayuda a crear una sensación más personalizada dentro de tu feed mientras entrega beats vitales. También es genial que la aplicación se vuelva más personalizada a medida que la uso, curando artículos específicamente para mí a medida que leo.

Naturalmente, todo esto está incluido en la aplicación de Noticias en tu iPhone, lo que permite que todo se guarde en un solo lugar. Sin embargo, esto también tiene sus fallas, que discutiré a continuación. Por supuesto, Apple News+ también te enviará notificaciones, aunque puedes apagarlas o personalizarlas a través de Configuración > Noticias > Notificaciones. La aplicación de noticias también incluye widgets, lo que hace que sea increíblemente fácil acceder a tus noticias y titulares principales directamente desde tu pantalla de inicio.

Por qué Apple News+ podría no valer la pena

Desde el principio, creo que una desventaja importante de Apple News+ es que algunas personas simplemente no confían en los medios modernos en estos días. Obviamente, no tengo la intención de iniciar un debate en este momento, pero el hecho es que muchas personas prefieren confiar en las redes sociales sobre una organización de noticias típica. Las personas que prefieren las redes sociales sobre los medios tradicionales simplemente no van a obtener mucho de esta aplicación.

La aplicación misma a menudo puede sufrir de una sobrecarga de información. Hay más de 400 revistas y periódicos para leer, y a menudo puede ser desconcertante tratar de encontrar información específica o fuentes de noticias, aunque hay una función de búsqueda disponible.

Dado que Apple News+ se consolida en la aplicación de Noticias estándar, pagar por una suscripción puede sentirse como si acabaras de desbloquear algo en lugar de suscribirte a un servicio. Volviendo a mis comentarios sobre el feed de noticias anteriormente, aunque lo disfruté, algunos pueden querer que su feed sea un poco más sólido.

Otro problema es que los anuncios siguen siendo frecuentes incluso al adquirir una suscripción. Si bien Apple nunca prometió una lectura sin anuncios después de una suscripción, puede resultar molesto de todos modos.

La opinión final: ¿Deberías conseguir Apple News+?

Diría que vale la pena considerarlo dependiendo de cuánto te guste la noticias. Vale la pena mencionar que Apple News+ es uno de los pocos servicios de Apple que puedes probar de forma gratuita durante un mes de manera bastante fácil. Por supuesto, el servicio también tiene la típica oferta gratuita de tres meses que la mayoría de los servicios de Apple proporcionan al comprar un dispositivo nuevo.

En general, animaría a cualquier persona con un ligero interés en News+ a probarlo; realmente no tienes nada que perder. Recuerda que cancelar una suscripción es bastante fácil. Tampoco olvidemos que viene con el plan Apple One, por lo que puede ser bastante económico cuando lo agrupas junto con otros servicios de Apple.

Sin embargo, respondamos a la pregunta real: ¿deberías pagar por News+? Si me lo preguntaras directamente, diría que no. Para ser justos, no soy realmente el tipo de persona que Apple tiene en mente para este servicio. No me importa encontrar una fuente diferente si un artículo tiene un muro de pago, o sé que puedo acudir a las redes sociales para encontrar más respuestas sobre un titular específico. Tampoco me importan los deportes (lo siento), así que cualquier cosa relacionada con eso realmente no captará mi interés.

Si quieres tener una colección de historias de noticias de una variedad de fuentes, o simplemente estás cansado de pagar por múltiples periódicos, entonces sí, creo que deberías considerar seriamente Apple News+. Si bien algunos pueden encontrar la información desorganizada, personalmente creo que sería más beneficioso que suscribirse a un solo sitio web. Pero como dije, dado que hay una prueba gratuita de un mes, animaría a la gente a probar Apple News+ por sí mismos.

