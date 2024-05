SWISS lanza vuelos entre Zúrich y Seúl, Corea del Sur.

Modo Oscuro/Claro

(09/05/24)

Swiss International Air Lines (SWISS)

ha lanzado vuelos directos entre Zúrich y Seúl, Corea del Sur.

La aerolínea está operando la ruta con tres

vuelos por semana utilizando aviones Airbus A340.

El vuelo LX122 está programado para salir de Zúrich (ZRH) a las

13:40 los martes, viernes y domingos, llegando a Seúl Incheon

(ICN) a las 08:25, al día siguiente.

SWISS A220-300 reg: HB-JCM en CPH. Imagen de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

El vuelo LX123 está programado para salir de Seúl Incheon los lunes,

miércoles y sábados a las 09:55, llegando a Zúrich a las 16:50.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a SWISS a Korea”, dijo

Leandro Tonidandel, Gerente General Korea SWISS. “Con 17 vuelos semanales,

el Grupo Lufthansa ahora opera servicios directos a

Frankfurt, Munich y Zúrich donde ofrecemos a los pasajeros coreanos

conexiones directas desde nuestras bases a la red más grande de Europa.

Hemos conectado a Corea con Europa durante 40 años y la

introducción de vuelos con la aerolínea nacional de Suiza

representa nuestro compromiso con este mercado importante.”

SWISS, miembro de Star Alliance, opera vuelos directos

desde sus dos principales bases de Zúrich y Ginebra.

