Los reguladores de los EE. UU. reconsideran el aumento de capital para los grandes bancos

La Reserva Federal y otros dos reguladores estadounidenses están avanzando hacia un nuevo plan que reduciría significativamente un aumento de capital del casi 20% exigido para los mayores bancos del país después de los esfuerzos de cabildeo de CEO de la industria como Jamie Dimon de JPMorgan Chase, informó el Wall Street Journal el domingo.

Los aumentos requeridos en el capital para bancos como JPMorgan y Goldman Sachs, destinados a garantizar que tengan suficientes amortiguadores para absorber posibles pérdidas, serían en promedio aproximadamente la mitad de lo que originalmente se había propuesto, agregó el Journal.

Los altos funcionarios de las tres agencias involucradas en las reglas de capital pendientes —la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda— siguen discutiendo revisiones sustantivas y técnicas y no hay garantía de que se llegue a un acuerdo, según informó el WSJ.

La Reserva Federal, la FDIC y la OCC declinaron hacer comentarios sobre el informe.

Los tres reguladores bancarios, liderados por la Fed, en julio del año pasado presentaron una propuesta para reformar la forma en que los bancos con más de $100 mil millones en activos calculan el efectivo que deben reservar para absorber posibles pérdidas.

La propuesta de Basilea tiene como objetivo hacer que los bancos sean más resistentes a posibles pérdidas, disminuyendo el riesgo de fallas o rescates. Los bancos dicen que ya cuentan con un capital muy elevado y que los cambios son innecesarios.

Los grandes bancos de Estados Unidos han hecho lobby en contra de la propuesta de Basilea, que según ellos los obligará a reformar o cerrar una serie de productos y negocios.

Goldman Sachs reclutó a docenas de propietarios de pequeñas empresas para viajar a Washington y urgir a los legisladores a reconsiderar la propuesta, según una revisión de documentos privados de Goldman, entrevistas con participantes del programa y divulgaciones públicas realizadas por Reuters.

