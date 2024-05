Dos muertos, cinco desaparecidos después de colisión de embarcaciones en el Danubio en Hungría según Reuters.

“

Por Gergely Szakacs y Krisztina Fenyo

KOMAROM, Hungría (Reuters) – Dos personas murieron y otras cinco estaban desaparecidas después de que una pequeña embarcación chocara con un barco de crucero en el río Danubio al norte de Budapest tarde el sábado, dijo la policía húngara el domingo.

Unidades de respuesta a desastres, incluyendo 95 personas, 25 embarcaciones y drones, seguían buscando a las cinco personas desaparecidas a lo largo de toda la sección húngara del Danubio aguas abajo del lugar, dijo la policía en un comunicado.

Un portavoz de la policía de Budapest, Soma Csecsi, dijo que ocho adultos estaban a bordo de la pequeña embarcación en el momento de la colisión.

El accidente fue reportado el sábado por la noche después de que se encontrara a un hombre con una herida en la cabeza sangrante cerca de la carretera principal junto al río cerca de Veroce, a 55 km al norte de Budapest.

“La policía habló con el hombre y de su comunicación inicial sacaron la conclusión de que probablemente fue víctima de algún tipo de accidente en barco”, dijo Csecsi.

El cuerpo de un hombre fue recuperado al sur de Veroce, mientras que el cuerpo de una mujer fue encontrado más adelante cerca de un puente en las afueras del norte de Budapest, donde la policía también recuperó la embarcación dañada, dijo.

Dijo que un barco de crucero que estaba en la zona en el momento del accidente se detuvo en la ciudad de Komarom, y la policía encontró signos de daño en el costado de la embarcación.

Reuters vio al barco de crucero con sede en Suiza, Heidelberg, atracado en Kamarom con grandes rasguños visibles en la proa.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Un grupo de turistas chinos desembarcó el domingo por la tarde. Uno de los turistas le dijo a Reuters que no había sido consciente de ningún accidente en ese momento.

La policía ha iniciado una investigación penal contra un perpetrador desconocido para determinar la causa del accidente. El objetivo de la investigación es determinar si alguien es penalmente responsable, dijo Csecsi.

“