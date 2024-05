Google está recuperando la búsqueda clásica, sin inteligencia artificial, y no podría estar más feliz al respecto.

Editorial: TechRadar genera parte de sus ingresos a través del uso de enlaces de afiliados a productos y servicios en sitios minoristas en ciertas páginas, por lo que podemos recibir compensación si haces clic en esos enlaces o realizas compras a través de ellos. Muchos lectores de esas páginas nos encuentran a través de la búsqueda en Google, por lo que tenemos un interés personal en los temas discutidos en este artículo.

Google Search ha experimentado muchos cambios a lo largo de los años, algunos grandes, otros pequeños, pero cada uno desplazando cada vez más lejos la icónica búsqueda en internet de su forma original.

Puedes ver una línea de tiempo interactiva de Google Search en el propio sitio web de Google, si te interesa cómo ha evolucionado con el tiempo. Algunas de estas adiciones, como las sugerencias de ‘¿Quiso decir…?’ para errores tipográficos y la inclusión de nuevos modos de búsqueda como imágenes, noticias y videos, fueron mejoras obvias para Google, mejorando la versatilidad y funcionalidad de su motor de búsqueda. Otros, como la llegada inevitable de anuncios patrocinados en los resultados y la reciente ‘Experiencia Generativa de Búsqueda’ (SGE) alimentada por IA, han sido… menos populares.

Bueno, Google aparentemente ha hecho lo inimaginable: ha lanzado un nuevo ajuste ‘web’ para el motor de búsqueda que te llevará de vuelta a los días gloriosos de Google Search en el año 2000, mostrando solo una lista de enlaces basados en texto. Así es – sin imágenes, sin resultados de compras y sin respuestas generadas por IA.

El modo ‘web’ se ha implementado a nivel mundial y debería estar accesible para todos ahora; lo encontrarás bajo la opción ‘Más’ en la parte superior de los resultados, debajo de la barra de búsqueda en sí.

Sin sorpresa, ha sido recibido con una estruendosa aprobación en redes sociales. Comentaristas en Twitter alabaron a Google por el cambio, muchos comentando que esto es exactamente lo que quieren de un motor de búsqueda.

Lanzamos un nuevo filtro “Web” que muestra solo enlaces basados en texto, tal como podrías filtrar para mostrar otros tipos de resultados, como imágenes o videos. El filtro aparece en la parte superior de la página de resultados junto con otros filtros o como parte de la opción “Más”, que se está implementando hoy…

Es un poco triste que la decisión de Google de retroceder en el tiempo en su producto más utilizado haya tenido una respuesta tan positiva, y sin duda se ha hecho para contrarrestar cualquier posible reacción negativa por el lanzamiento gradual de SGE. La herramienta de búsqueda alimentada por IA utilizará el aprendizaje automático para ‘rastrear’ internet en busca de datos relevantes y proporcionar una respuesta generada por IA, que puede resultar útil para algunos usuarios pero que plantea una amenaza significativa para los medios de comunicación en línea y los sitios de información.

Vale la pena señalar que la vista de búsqueda web aún incluye enlaces de texto patrocinados, pero supongo que no podemos tenerlo todo. Personalmente, estoy muy contento de ver este cambio: no solo prefiero leer por mí mismo en lugar de recibir desechos generados por IA de mis búsquedas en línea, sino que como periodista digital, tengo un interés personal en que Google mantenga la búsqueda simple.

Verás, el experimento de SGE de Google es uno que temo que puede estar condenado al fracaso, específicamente porque podría terminar consumiéndose a sí mismo. SGE es sin duda una herramienta potente que puede proporcionar un resumen ordenado de la información que los usuarios están buscando, pero necesita contenido escrito por humanos para hacerlo.

Por ejemplo, Google dio cuando se presentó SGE era la consulta ‘mejor altavoz Bluetooth para una fiesta en la piscina’. Efectivamente, SGE produjo una lista de productos sugeridos con enlaces tanto a minoristas como a sitios que revisan los altavoces recomendados.

Ahora, naturalmente, tenemos nuestro propio artículo clasificando los mejores altavoces Bluetooth, al igual que muchos otros sitios de noticias de tecnología. Tenemos literalmente cientos de guías de compra, y mantenerlas actualizadas con información útil para los consumidores es mucho trabajo, pero es un trabajo que estamos felices de hacer, ya que paga nuestras cuentas y en última instancia ayuda a los consumidores a encontrar lo que realmente necesitan saber – ya sabes, la razón principal por la que existe TechRadar como sitio.

Pero si SGE se apodera, todos los ingresos de afiliados y publicidad realizados por nosotros – y cada otro sitio que haga recomendaciones de productos allí – amenaza con evaporarse.

SI eso sucede, pivotaremos: la industria periodística siempre ha estado en la vanguardia, lista y capaz de adaptarse a los desafíos de un paisaje mediático en constante evolución. Por lo tanto, sí, encontraremos una nueva manera de llegar a nuestros lectores, ya sea directamente, a través de boletines informativos, redes sociales, suscripciones o cualquier otro método que aparezca en los próximos años.

Sin embargo, si mostrar todas esas guías de compra, recetas y listas de los 10 mejores dentro de la búsqueda de Google se vuelve inútil para los sitios que las hacen, muchos pueden optar por evitar que el bot de Google las rastree, o al menos usarlas para entrenar sus LLM. Y si eso sucediera entonces la IA de Google se volverá cada vez menos relevante y útil en sus sugerencias de SGE a medida que se agota su fuente de combustible.

Sé que esto suena a quejido. ‘¡Oh no, Google va a matar nuestra rentabilidad!’ Pero eso no significa que no sea un problema. Google ha creado potencialmente una nueva versión de búsquedas en línea que se autodestruirá si tiene éxito.

En otras palabras, estoy encantado de ver que la ‘búsqueda web’ hace un heroico regreso en este tiempo de incertidumbre sobre la IA. Después de todo, no voy a empezar a usar Bing…