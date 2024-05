Ed Dwight va al espacio 63 años después de entrenarse como el primer astronauta negro.

Más de 60 años después de que Edward Dwight fuera elegido para ser el primer astronauta negro, solo para ver su lugar en la historia de la exploración espacial tomado y pospuesto por el espectro del racismo y la política, finalmente fue al espacio el domingo por la mañana.

Después de aterrizar, al final de un vuelo que duró 9 minutos y 53 segundos, el Sr. Dwight se paró en las escaleras fuera de la puerta de la cápsula de la tripulación, levantó los brazos en el aire y dijo, “Larga espera”.

Minutos más tarde, parado fuera de la cápsula, dijo que el vuelo había sido “transformador”. Admitió que había estado diciendo, más temprano en el día, que no necesitaba el vuelo en su vida. “Pero mentí”, dijo.

El Sr. Dwight, de 90 años, fue uno de los seis personas a bordo del vuelo espacial de Blue Origin del cohete New Shepard que se lanzó el domingo por la mañana desde un sitio de lanzamiento privado cerca de Van Horn, Texas. El vuelo lo convirtió en la persona de mayor edad en ir al espacio; superó al actor William Shatner.

Después de que el Sr. Dwight, quien ahora es escultor, fue seleccionado para el vuelo de Blue Origin, le dijo al New York Times que finalmente llegar al espacio no era justicia, sino algo que debería haber sucedido en algún momento.

“Toda mi vida ha sido sobre conseguir las cosas hechas”, dijo el Sr. Dwight. “Esto es la culminación”.

La idea de enviar al Sr. Dwight al espacio ganó apoyo en 1961, en medio de una campaña de la Casa Blanca para diversificar el programa espacial del país. El Sr. Dwight, un piloto carismático y apuesto, fue entonces seleccionado para el programa de entrenamiento de astronautas. Tenía el apoyo del presidente John F. Kennedy y fue respaldado por la prensa negra, pero numerosos obstáculos le impidieron llegar al espacio.

Chuck Yeager, quien dirigía la Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial en la Base de la Fuerza Aérea de Edwards en California, consideraba al Sr. Dwight un piloto promedio que había sido seleccionado para ser parte del programa por razones políticas. El Sr. Dwight ha dicho que el racismo podría haber sido la razón por la que el General Yeager lo discriminó y quería que fuera eliminado. El General Yeager graduó al Sr. Dwight del programa, pero no fue seleccionado para ser astronauta.

Después de que el Sr. Kennedy fuera asesinado en 1963, el apoyo al papel del Sr. Dwight en el programa espacial pareció desvanecerse y, en 1966, abandonó la Fuerza Aérea.

El Sr. Dwight pasó a convertirse en un exitoso restaurador, desarrollador inmobiliario y artista celebrado, cuya especialidad es esculpir figuras prominentes de la historia negra.

No sería hasta 1983 que Estados Unidos enviaría a un astronauta negro al espacio, el teniente coronel Guion S. Bluford Jr.

Después de todos esos años, el Sr. Dwight finalmente llegó al espacio el domingo mientras viajaba a bordo del cohete New Shepard.

Fue el séptimo vuelo humano para Blue Origin, la empresa espacial fundada por Jeff Bezos. Los otros pasajeros fueron Mason Angel, el fundador de Industrious Ventures, un fondo de capital de riesgo; Sylvain Chiron, fundador de la Brasserie du Mont-Blanc, una cervecería artesanal en Francia; Kenneth L. Hess, un ingeniero de software y empresario; Gopi Thotakura, un piloto; y Carol Schaller, una contadora jubilada a quien le dijeron que quedaría ciega en 2017 y comenzó a viajar extensamente a lugares como el Polo Sur y el campamento base del Everest.

El cohete despegó a las 9:35 a.m. hora central y aterrizó de nuevo en la Tierra en menos de 10 minutos. La cápsula que transportaba a los pasajeros humanos aterrizó por separado poco después, a las 9:45 a.m. Solo dos de sus tres paracaídas se desplegaron, pero esto no causó problemas serios para el aterrizaje.

La puerta de la cápsula se abrió alrededor de las 10 a.m. El Sr. Dwight se paró afuera y dijo que estaba “extático”.

El Sr. Dwight dijo: “Todos necesitan hacer esto”.