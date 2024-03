Putin rompe el silencio sobre la muerte de Navalny, calificándola como un ‘incidente desafortunado’

El presidente Vladimir V. Putin describió la muerte del líder de la oposición encarcelado Aleksei A. Navalny como un “incidente lamentable” y afirmó que estaba listo para liberarlo a cambio de prisioneros rusos detenidos en Occidente.

El Sr. Putin, en una conferencia de prensa después de la elección presidencial de Rusia, dijo que “algunas personas” le habían dicho antes de la muerte del Sr. Navalny “que había una idea de intercambiar al Sr. Navalny por algunas personas detenidas en instalaciones correccionales en países occidentales”.

“Dije, ‘Estoy de acuerdo’”, dijo el Sr. Putin. “Solo con una condición: ‘Lo intercambiaremos, pero asegúrate de que no vuelva, déjalo quedarse allá’”.

Añadió: “Pero esto sucede. Así es la vida”.

Los comentarios, en respuesta a una pregunta de NBC News, fueron los primeros de Mr. Putin sobre la muerte de Mr. Navalny en una colonia penal en el Ártico, y un momento poco común, si no el primero, en el que el presidente ruso pronunció el nombre de Mr. Navalny en público.

Los asistentes de Mr. Navalny afirmaron después de su muerte que estaba a punto de ser liberado en un intercambio de prisioneros. Un funcionario occidental le dijo al New York Times en ese momento que “se estaban llevando a cabo discusiones iniciales” sobre la posibilidad de tal intercambio cuando las autoridades rusas informaron la muerte de Mr. Navalny el 16 de febrero.

El funcionario occidental dijo que las discusiones implicaban intercambiar a Mr. Navalny junto con dos estadounidenses encarcelados en Rusia — Evan Gershkovich, reportero de The Wall Street Journal, y Paul Whelan, ejecutivo de seguridad corporativa y ex marine — a cambio de Vadim Krasikov. Actualmente encarcelado en Alemania, el Sr. Krasikov fue condenado por el asesinato de un ex combatiente separatista checheno en Berlín en 2019.

“Es un evento triste”, dijo el Sr. Putin sobre la muerte de Mr. Navalny. “Pero hemos tenido otros casos en los que las personas han fallecido en instalaciones correccionales. ¿Y qué, esto no ha sucedido también en los Estados Unidos?”

Mientras Mr. Navalny estaba vivo, el desagrado del Sr. Putin por él era tal que nunca mencionó su nombre en público, según el archivo del Kremlin de las entrevistas y discursos de Mr. Putin.

Mr. Navalny estuvo al borde de la muerte en 2020 después de ser envenenado con un agente nervioso de grado militar mientras estaba de viaje por Siberia. Los funcionarios occidentales describieron el envenenamiento como un intento de asesinato por parte del Estado ruso.