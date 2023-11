Copa de Melbourne: Sin oposición gana la carrera más importante de Australia

El jinete Mark Zahra celebra después de montar a Without a Fight hacia la victoria en la famosa carrera de caballos Melbourne Cup en Australia, logrando así victorias consecutivas.

Sin embargo, esta es la primera victoria para el dúo de entrenadores australiano padre e hijo Anthony y Sam Freedman.

El segundo lugar en la carrera de dos millas fue para Soulcombe y el tercero para Sheraz, ambos entrenados por el australiano Chris Waller.

Without A Fight es el primer caballo en más de dos décadas en ganar tanto la Melbourne Cup como la Caulfield Cup en el mismo año.

Zahra montó a Gold Trip hacia la victoria en el hipódromo de Flemington el año pasado, pero cambió de caballo para la carrera de este año.

Hablando después de su victoria el martes, Zahra dijo que había sido una decisión difícil cambiar de corredor, pero las “estrellas se alinearon” para él.

“Un buen amigo y alguien a quien considero uno de los mejores jueces en Australia, hablé con él, y me dijo que no hay mucha diferencia [entre Gold Trip y Without A Fight], pero si puedes hacer que se calme, lo conseguirá”, dijo a la emisora local Channel 10.

“Tiene una rapidez eléctrica y me llevó hasta el final”.

Gold Trip terminó en el puesto 17 el martes, mientras que otros favoritos como Vauban y el ganador anterior Vow and Declare terminaron en los puestos 14 y 9 respectivamente.

El entrenador Sam Freedman también elogió a Without A Fight.

“Este caballo simplemente ama su trabajo”, dijo a los medios locales.

Decenas de miles de personas estuvieron presentes en el hipódromo de Flemington para el evento, que se vio favorecido por un cálido clima primaveral.

La Melbourne Cup tiene un valor de A$8m (£4.5m) y a menudo se le llama “la carrera que detiene a una nación”.

Pero en los últimos años ha atraído manifestaciones por el bienestar animal y sus vínculos con las apuestas.