Ucrania dice que Rusia ha utilizado un nuevo misil hipersónico.

Ucrania afirmó tener evidencia de que Rusia utilizó un nuevo misil de crucero hipersónico por primera vez en un ataque la semana pasada, un desarrollo que, de confirmarse, podría representar un nuevo desafío para las ya tensas defensas aéreas del país.

Un análisis preliminar de fragmentos de misiles por parte del Instituto de Investigación Científica de Kyiv concluyó que un misil 3M22 Zircon había sido utilizado en un ataque el 7 de febrero que apuntó a ciudades en toda Ucrania. El instituto encontró marcas típicas del misil en los restos.

“Vemos elementos que son característicos del misil 3M22 Zircon. Partes y fragmentos del motor y los mecanismos de dirección tienen marcas específicas”, dijo Oleksandr Ruvin, jefe del instituto, en una publicación en redes sociales el lunes por la tarde que incluía un video de los restos del misil.

Las autoridades rusas no han comentado sobre el uso de un misil Zircon y la evidencia presentada por el instituto no pudo ser verificada de forma independiente. Funcionarios estadounidenses, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que estaban evaluando la afirmación, pero no podían confirmar su uso en combate el 7 de febrero.

Sidharth Kaushal, investigador y experto en fuerza naval del Royal United Services Institute, o RUSI, expresó cautela, indicando que ninguno de los buques de guerra desde los cuales se había probado el misil estaba operando en el Mar Negro en el momento del ataque, lo que significa que los restos podrían pertenecer a otro tipo de misil.

El uso de un Zircon sería un nuevo paso en la campaña aérea de Rusia contra la infraestructura militar y civil ucraniana.

Los restos que Ucrania afirma pertenecen a un Zircon fueron encontrados en la región de Kyiv, dijo un portavoz del instituto forense sin revelar la ubicación exacta. El ejército ucraniano dijo que derribó varios misiles de crucero durante el ataque, pero no mencionó la interceptación de un Zircon.

Las defensas aéreas de Ucrania han demostrado ser relativamente efectivas en el último año, a menudo interceptando hasta tres cuartos de los misiles disparados hacia su territorio. Pero en los últimos meses, Rusia ha lanzado una barrera cada vez más compleja de diferentes misiles y drones en un intento de saturar y penetrar estas defensas. Este fue nuevamente el caso en el ataque de la semana pasada, que mató a cinco personas e involucró 64 misiles de crucero rusos, misiles balísticos y drones, así como un misil Zircon, según funcionarios ucranianos.

Si la descripción previa de las capacidades del misil ruso resulta ser correcta, los expertos dicen que podría evadir poderosas defensas de misiles como el sistema Patriot de diseño estadounidense, que Ucrania ha utilizado para derribar otros misiles hipersónicos y de crucero rusos. Las autoridades rusas han dicho que el Zircon puede alcanzar ocho veces la velocidad del sonido, tiene un alcance de 625 millas y puede transportar una cabeza de guerra de 660 libras.

La Missile Defense Advocacy Alliance, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, dijo que, si esa información es precisa, el misil Zircon sería uno de los más rápidos del mundo, “lo que lo haría casi imposible de defender debido únicamente a su velocidad”.

“El misil no tiene análogos en ningún país del mundo”, dijo el Presidente Vladimir V. Putin de Rusia a principios del año pasado.

Kaushal señaló que el misil fue probado por primera vez en vuelo en el 2015 y fue declarado operativo a fines del 2022, un ciclo de desarrollo inusualmente rápido. Dijo que se había probado en dos buques de guerra, la fragata de la clase Almirante Gorshkov y el submarino de la clase Yasen, antes de ser utilizado para armar la fragata en enero de 2023.

Pero señaló que ninguno de esos dos buques de guerra “se encuentra realmente en el Mar Negro en este momento” y que “sería inusual para el misil ser disparado en combate real por primera vez desde un barco desde el cual nunca ha sido probado antes.”

Las autoridades ucranianas no mencionaron la plataforma de lanzamiento del misil.

El hecho de que Rusia no haya informado el uso de un misil Zircon la semana pasada también plantea preguntas. Cuando usó por primera vez un misil Kinzhal en marzo del 2022, el Ministerio de Defensa de Rusia lo comunicó rápidamente.

Cómo el Zircon cambiaría los cálculos en el campo de batalla ucraniano aún está por verse.

En el pasado, Rusia ha afirmado que sus misiles hipersónicos Kinzhal, algunos de las armas más sofisticadas en su arsenal, son imparables. Pero después de que Ucrania recibió el sistema Patriot, logró derribar varios Kinzhals antes de que pudieran alcanzar sus objetivos.

Kaushal también dijo que la efectividad en combate del Zircon sigue siendo desconocida, con preguntas sobre su velocidad y precisión.

La capacidad de Rusia para producir y operar misiles Zircon, “especialmente a medida que el programa competirá por recursos financieros y otros con prioridades como la reconstrucción de las fuerzas terrestres rusas”, también está en duda, dijo Kaushal en un documento de investigación publicado el año pasado.

Julian Barnes y Eric Schmitt contribuyeron al informe.