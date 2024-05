Sephora abre en Trafford Centre en su primera ubicación fuera de Londres

La minorista francesa Sephora aterrizó por primera vez en París en 1970 y desde entonces ha barrido el mundo con sua impresionante gama de cuidado personal, cuidado de la piel, fragancias, cuidado del cabello y productos de belleza con cientos de marcas de diseñadores populares, así como su propia marca privada, la colección Sephora, en sus estantes.

El gigante de la belleza galardonado abrió su primera tienda en EE. UU. en Nueva York en 1998 y 26 años después, cuenta con más de 3,000 tiendas en todo el mundo y más de 30 sitios de comercio electrónico.

Fuimos tratados con una noche de entretenimiento en vivo y regalos (Imagen: NQ)

En el Reino Unido, Sephora dio la bienvenida a sus dos primeras tiendas físicas en Londres el año pasado y, sin mostrar signos de desaceleración, ha fijado su mirada en expandirse hacia el norte, comenzando con el propio Trafford Centre de Manchester.

En una vista previa exclusiva, Sephora organizó una emocionante fiesta de lanzamiento para influencers y asociados de medios para echar un vistazo a lo que les espera el miércoles 15 de mayo.

Mientras un DJ subía el volumen y cantantes y drag queens se subían al escenario para dar inicio a la celebración, los asistentes recorrían la enorme tienda para disfrutar de la impresionante colección de Sephora con más de 120 marcas codiciadas en sus relucientes estantes.

Sephora es hogar de una abundancia de marcas de maquillaje y productos de moda (Imagen: NQ)

Los estantes muestran los favoritos de moda en el ámbito de la belleza y los clásicos de confianza, así como su propia línea, la Colección Sephora, y sus muchas marcas curadas y exclusivas, desde Rare Beauty de Selena Gomez, Haus Labs de Lady Gaga y Makeup by Mario hasta Fenty Beauty de Rihanna.

La tienda tiene secciones principales de maquillaje, cuidado de la piel, fragancias, incluida colonia para hombres, y productos para el cabello.

A través de las amplias puertas de vidrio desde la entrada, hay un ‘centro de belleza’ con espejos por todas partes en el centro y un ‘bar de cejas’ de Benefit para que los clientes prueben antes de comprar con maquilladores profesionales a disposición para ayudar.

Un vistazo en la sección de cuidado del cabello (Imagen: NQ)

El cuidado de la piel incluye gamas de Pixi, Tatcha, Glow Recipe, Coco Cosmetics y Paula’s Choice hasta The Ordinary, First Aid Beauty, Drunk Elephant y Sol de Janeiro, mientras que los pasillos de maquillaje incluyen favoritos de culto como MAC, Anastacia Beverly Hills, MILK Makeup, Glossier y Make Up For Ever.

En la sección de cuidado del cabello, hay una emocionante exhibición de productos para satisfacer cualquier necesidad capilar, así como equipos como los Dyson Air Wraps y otros multi-estilistas para probar.

Hablando en el evento, la Directora Gerente de Sephora UK, Sarah Boyd, dijo: “Llegamos al Reino Unido con Sephora a finales del 2022 y de inmediato recibimos maravillosos comentarios de entusiastas de la belleza y fanáticos y consumidores de todo el país diciendo ‘por favor ven a mi ciudad’.

Algunos de los muchos productos para el cuidado de la piel en la tienda de Manchester (Imagen: NQ)

“Estaban desesperados por que abriéramos tiendas en las increíbles comunidades de todo el Reino Unido.

“Tengo que decir, en primer lugar y ante todo, que Manchester estaba liderando el camino, era absolutamente el número uno en términos de solicitudes y por lo tanto queríamos escuchar a la buena gente de Manchester y del noroeste y queríamos asegurarnos de que esta fuera nuestra primera tienda que íbamos a abrir fuera de [Londres].”

La nueva tienda se encuentra en la planta baja de Regent Crescent en el Trafford Centre.