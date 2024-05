Dave Ramsey le dice al llamante que deje de financiar su 401(k) con un 6% de aporte del empleador mientras está endeudado — Expertos no están de acuerdo con este consejo polémico.

“

Dave Ramsey, un defensor activo de vivir sin deudas, abordó recientemente las preocupaciones financieras de Aaron de Richmond, Virginia, durante una llamada en su programa. Aaron y su esposa, actualmente enfocados en el Baby Step dos de Ramsey — pagar todas las deudas — enfrentaron un dilema sobre pausar sus contribuciones al 401(k) debido a una inesperada factura de impuestos.

Con un ingreso familiar de $131,000 y una contribución anual al 401(k) de $6,000, incluyendo un 6% de aportación del empleador, Aaron se preocupaba por la mayor responsabilidad fiscal y por perderse los ahorros potenciales para la jubilación.

En respuesta, Ramsey compartió su perspectiva sobre priorizar la eliminación de deudas sobre los beneficios de la diferimiento fiscal o las aportaciones del empleador en cuentas de jubilación. Señaló que con $120,000 en deuda total, incluyendo $12,000 en tarjetas de crédito, $50,000 en préstamos estudiantiles y $16,000 en préstamos vehiculares, Aaron debería centrarse en liquidar estas deudas antes de maximizar las contribuciones para la jubilación, incluso si eso significa renunciar al aporte del empleador.

“El poder del enfoque supera un poco de ahorros fiscales y perderse un poco de aporte del empleador por un corto periodo de tiempo,” explicó Ramsey. Destacó la necesidad de cambiar el estilo de vida en lugar de solo ajustarse por pequeños beneficios fiscales. “Tienes autos que no puedes permitirte; has estado viviendo una vida que no puedes permitirte,” señaló, enfatizando la importancia de enfrentar los problemas reales en lugar de distraerse con pequeñas ventajas financieras.

Ramsey también señaló que es ineficaz enfocarse en pequeños ahorros fiscales cuando los altos pagos de deuda continúan drenando los recursos financieros. “Si dices que te importa los $2,000 ahorrados en impuestos, ¿por qué no te importan los $2,000 que estás perdiendo en intereses de tus préstamos estudiantiles, tus autos y tus tarjetas de crédito?” desafió Ramsey.

En última instancia, el consejo firme de Ramsey tenía que ver con algo más que solo números; se trataba de un cambio fundamental en cómo las personas ven y manejan sus finanzas. “No es un problema de matemáticas; es un problema de mí,” concluyó, enfatizando que la raíz de los problemas financieros a menudo radica en el comportamiento personal y las elecciones de estilo de vida en lugar de meros errores numéricos.

Según los expertos financieros, hay un consenso sobre la importancia de no renunciar a la aportación de tu empleador al 401(k), incluso cuando se tienen deudas con altos intereses. NerdWallet explica que el razonamiento es bastante sencillo: los beneficios de una aportación al 401(k), que suele ser entre 50-100%, suelen superar los tipos de interés de la mayoría de las deudas. Esto sugiere que es una decisión inteligente contribuir lo suficiente para obtener ese aporte completo antes de concentrarse en saldar deudas con altos intereses.

Del mismo modo, el equipo de 20SomethingFinance recomienda aprovechar la aportación del empleador al 401(k) a menos que se enfrenten a tasas de interés de deuda extremadamente altas, como las de los préstamos de día de pago. Describen la aportación al 401(k) como un rendimiento garantizado de inversión — un beneficio difícil de superar en otra parte en la planificación financiera. Sugieren un enfoque práctico donde si la tasa de interés de la deuda está por debajo de un porcentaje específico — como el 5% en un entorno de bajo interés — es más ventajoso seguir invirtiendo en tu jubilación mientras mantienes pagos regulares en las deudas de bajo interés.

Ambas perspectivas enfatizan los beneficios de aprovechar las aportaciones del empleador como parte de una estrategia financiera equilibrada, sugiriendo que a veces el retorno financiero inmediato de estos aportes puede superar los beneficios de pagar las deudas más rápidamente.

