48 historias de cómo las personas descubrieron que sus parejas les estaban engañando, desde desgarradoras hasta completamente desquiciadas.

Recientemente, el usuario de Reddit Quirky_Broccoli_842 preguntó: “¿Cómo descubriste que tu pareja te estaba engañando?” Aquí están las historias que la gente tuvo para compartir, junto con algunas respuestas de la Comunidad de BuzzFeed.

1.”Conocí a un chico en un bar de Applebee’s y estábamos hablando de trabajo. Me contó sobre las fiestas de trabajo a las que va. En la última fiesta, esta chica se acostó con dos tipos al azar seguidos… resulta que él trabajaba con mi entonces novia. Resulta que era ella. Ella intentó culparme.”

—u/16bithockey

2.”Estaba con ella y su mejor amiga, y paramos en McDonald’s porque mi novia necesitaba usar el baño. Mientras ella estaba allí, su amiga me lo contó. Empecé a salir con su amiga, y estuvimos juntos durante casi siete años. No funcionó a largo plazo pero todavía estamos en buenos términos y nos enviamos correos electrónicos en nuestros cumpleaños.”

—u/macmac360

3.”Mi compañero de trabajo vio a su esposo besando a otra mujer en una de esas cámaras de besos que tienen en los juegos de deportes. Resulta que todos estábamos en un bar durante el happy hour cuando alguien señaló la televisión y dijo: ‘Oye Amy, ¿no es Mark?’ Se suponía que Mark estaba fuera en una cena con un cliente esa noche.”

—lunallee212

4.”Mi ex estaba en la portada de un periódico grande por un trabajo que hizo con una organización sin fines de lucro. Llevé el periódico al trabajo para mostrarlo a un par de personas. Se lo mostré a una persona, y otro compañero de trabajo se acercó y se unió a la conversación. ¡Sus ojos se abrieron mucho, y dijo: ‘¡Conozco a ese tipo! ¡Lo vi en un concierto tomado de la mano con una chica el otro día!'”

—luckyangel30

5.”Revisé su historial de Google Maps y noté una dirección que visitaba con frecuencia. Conseguí fotos de él y de su mujer. Mi cita con el abogado está programada para el martes.”

—u/Silent_Wolf_1463

6.”Ella me lo dijo, en cierto modo. Ella ‘necesitaba un descanso’ y quería ir a un viaje a México con una amiga. Reservaron en lo que afirmaban que era el único lugar donde no habría niños… un resort para swingers.”

—u/Beamister

7.”Estaba jugando con su hija en la otra habitación. Ella me llamó para mostrarme algo, y los mensajes entre su ex y ella aparecieron durante eso.”

—u/cory140

8.”Mi entonces esposa me estaba mostrando un video de nuestra hija en su teléfono cuando recibió un mensaje de Snapchat de un ‘amigo’ mío. Ella detuvo eso rápidamente, con astucia, y actuaba de manera evasiva después. Aproximadamente media hora después, abrí su Snapchat, y he aquí… La primera imagen que vi fue ella en el baño en una pose sugerente, con un título que mencionaba que había estado haciendo yoga y, por lo tanto, era bastante flexible. No me molesté en seguir mirando/leyendo — no había mucho espacio para la duda basándose en esa primera foto!”

—u/Important_Focus2845

9.”Mi novio de siete meses se mudó conmigo, y compartimos un gato. La noche antes de mi cumpleaños número 21, su novia en Chicago me llamó para decirme que estaba embarazada y tenía una ITS. Él dijo que trabajaba con su papá en el norte los fines de semana… ¡por suerte no hubo ITS para mí! Qué idiota.”

—webbeccagoldfish

10.”Las cosas ya estaban un poco raras — estábamos semi-distanciados (a 90 minutos), y le llevé rosas, y las miró como si le hubiera dado una rata muerta. Más tarde, fue a ducharse, y encontré un bloc de notas en el que estaba escribiendo una carta al chico. La única oración que recuerdo fue ‘Tienes una lengua para morirse’.”

“Escuché su contestadora (esto era en 1999), y él le había dejado un mensaje diciendo que no podía verla esa noche porque una bomba se ‘explotó’. Cuando ella llegó a casa, le pregunté, incrédulo, ‘¿Me estás engañando con un tipo que dice ‘explotó’?!?!”

—u/ftminsc

11.”El otro chico me envió un mensaje. Eran compañeros de trabajo en una pizzería — ¡maldición; la ayudé a conseguir el trabajo! Él pensaba que estaban saliendo porque ella dejó de pedirme que la llevara o la recogiera y esas cosas. Se dio cuenta de que aún estábamos saliendo y me lo dijo.”

—u/TyWiggly

12.”Se me acercó y preguntó ‘¿Cómo reaccionarías si te dijera que besé a otra persona antes? Hipotéticamente hablando?’ No había nada ‘hipotético’ al respecto.”

—u/TheCoolestFool7

13.”Abrí Instagram y me recomendaron una publicación de su cuenta conjunta que comenzó con su nuevo pareja. La publicación tenía más de un mes de antigüedad.”

—u/stuntmanm

14.”Su papá acababa de fallecer y mientras lo ayudaba a transferir la información del teléfono de su papá, vi los mensajes entre él y su papá. Su papá sabía que me estaba engañando y se reían de ello. Lo que me sorprende es que en su lecho de muerte, su papá me dijo que cuidara de su hijo y que éramos tan buenos el uno para el otro.”

—u/pricklymae

15.”Ambos incidentes me quemaron como napalm cuando los descubrí: 1) Abrí el bolso de mi esposa para sacar unos cuantos dólares para el camión de helados para el niño; ¡de repente cae una llave de una habitación de hotel (ella era ama de casa y nunca viajaba)! 2) Abrí una factura de una multa de velocidad de una cámara de tráfico — mi esposa estaba a 30 millas de la ciudad, con alguien que no era yo en el asiento del pasajero, mientras el niño estaba en la guardería.”

—u/beanbagginz

16.”Estuvimos juntos durante tres años, vivimos juntos, adoptamos un perro juntos, conocimos a sus padres, pasamos las vacaciones con las familias del otro, etc. Incluso fui uno de los ‘padrinos’ en la renovación de votos de sus padres (el cortejo nupcial eran los hermanos de sus padres, los hijos, los cónyuges de los hijos y yo). Habíamos estado teniendo algo de tensión — pequeñas discusiones, etc — durante una semana. Ese viernes le mandé un mensaje de texto para recordarle que nuestro amigo y su novia venían a casa para tomar algo después del trabajo (que había sido su idea). Respondió que se lo había olvidado totalmente y que tenía una cita así que llegaría un poco tarde. Pensé que era un intento tonto de humor pero no — entro en nuestra casa con su cita mientras nuestros amigos estaban allí tomando algo y actuaba como si fuera lo más normal del mundo. Afirmó en la discusión que obviamente siguió que ‘nunca discutimos ser exclusivos’.”

—u/PhiloPhocion

17.”Durante el despliegue finalmente pude ponerme en contacto con casa y mi hijo me llamó Josh. Ese no es mi nombre.”

—u/Quietrover

18.”Me preguntó qué pensaba sobre las relaciones abiertas. Le dije que no me sentía bien ni segura en una relación abierta, porque quiero tener sexo sin protección con mi pareja, y no tengo influencia en lo que sucede cuando él está ‘por ahí’. Esto también fue algo de lo que hablamos antes de empezar a salir, y mi respuesta en aquel momento fue la misma. Escuchó lo que tenía que decir y respondió ‘Qué lástima… estaba pensando que no tenías nada en contra… me acosté con otros seis hombres la semana pasada.'”

“Lo dijo de una manera como se lo dices a alguien que tomó la última galleta del frasco. Lo único que pude contestar fue, ‘Por favor, empaca tus cosas y vete. Me haré la prueba de ETS mañana y tú la pagarás. Después de eso, no quiero verte nunca más.'”

—u/OneMorePotion

19.”Él le compró un anillo, ella lo publicó en Facebook y lo etiquetó (ella pensaba que estaba soltero). Le pregunté al respecto, y dijo que solo eran ‘amigos’.”

—u/MPD1987

20.”¡Ella bailaba y cantaba en esta banda de punk y la canción era sobre cómo no sé que tiene sexo con el cantante principal cada vez que dice que va a la iglesia o de compras. Fue frente a todos mis amigos y todo!”

—u/FLEXXMAN33

21.”Ella y yo estudiamos en escuelas diferentes en ese momento. Estaba de excursión escolar en una ciudad cercana. Fui a un lugar de pizza a comer y la encontré en la fila, besando a un chico de su escuela. Estaban tomados de la mano y abrazándose. Lo gracioso es que ella sabía que estaba de excursión escolar allí. Era demasiado tonta o simplemente no le importaba. Ellos no notaron que yo estaba allí, y no valían la pena una escena (y yo tenía hambre) así que me acerqué por detrás y le susurré al oído ‘hola’ mientras ella seguía abrazando al otro chico. Ella se puso pálida y se escapó. Días después me encontré con ella para devolverle todas sus cosas e intentó culparme. 🤷🏿‍♂️ Hermosos recuerdos.”

—u/moralesnery

22.”Él había estado distante durante meses y me veía cada vez menos. Me evitaba y no me vio en el Día de San Valentín. Una semana después, vi que su cuenta de Gmail seguía conectada a mi computadora, y la revisé. Vi recibos de botas Doc Martens de mujer que no eran de mi talla o estilo, pendientes de rana y una sudadera de rana. Luego vi un recibo de Build-a-Bear tres días después de nuestro aniversario en noviembre. Supe que tenía una nueva ‘amiga’ a la que le enviaba memes, y su foto de perfil era una rana. También seguía un montón de páginas de memes de ranas. Mi hermana gemela le envió un mensaje directo a las 3 de la mañana y le preguntó, ‘¿Te está engañando Tim con mi hermana?’ Ella respondió y dijo, ‘¿Él me está engañando con tu hermana?’ Descubrí que la había mudado a su casa donde vivía con su familia, llevaban seis meses oficialmente saliendo, y se acostó con ella en mi casa mientras cuidaba al gato de mi familia y yo mientras estábamos ausentes.”

—u/Bi_Faerie

23.”Ella acababa de conseguir un libro de hechizos de brujería. Lo agarré un día y abrí la página marcada. Era un hechizo de amor en el que tenías que escribir tu nombre y el nombre de tu amante deseado en un trozo de papel, luego ponerlo en tu funda de almohada y dormir sobre él. Revisé su funda de almohada, y allí estaba. Su nombre y el nombre de un compañero de trabajo. Él vivía en una ciudad diferente. Conduje hasta su casa esa noche y su coche estaba allí.”

—u/thedumberjack

24.”¡Llegué a casa temprano y la chica con la que él me estaba engañando se cayó de la ventana de nuestro dormitorio tratando de escapar! ¡Afortunadamente ahora tengo un chico bueno/diferente!”

—u/OperationBackground2

25.”Solo uso calzoncillos Fruit of the Loom. Mi vecino en ese momento estaba cortando el césped con los pantalones caídos y noté que llevaba calzoncillos/boxers rojos. Mi ex me pidió que fuera al supermercado para los niños. Fui a la tienda con una larga lista de compras y volví dos horas más tarde para guardar todas las compras porque ella estaba en la ducha. No pensé mucho en ello, salí de nuevo para llevar más compras. Mi vecino estaba sentado afuera en su patio trasero, pelo mojado, con ropa diferente, y de nuevo no lo pensé — amigo acaba de cortar el césped, yo también me ducharía. Guardé la comida y volví al baño después de que mi ex saliera, y encontré un par de Hanes rojos. Nuevamente, solo uso Fruit of the Loom. Y por supuesto me dijeron que no podía pasar suficiente tiempo con ella, las facturas no se pagan solas, y sus hijos no se pueden cuidar solos.”

—u/Dragen34

26.”Su esposa me llamó a las cuatro de la mañana. No fue un buen momento descubrir que era la otra mujer.”

—u/wyntr86

27.”Acerqué a mi hija a la cama después de llegar a casa de un turno nocturno. Me preguntó quién era el hombre con barba y cabello que entró en mi habitación.”

—u/germothedonkey

28.”De repente fingió que nunca habíamos salido y actuó confundida cuando le pregunté al respecto. Resultó que ya tenía novio, ¡y ni siquiera era el otro chico, era el tercero!”

—u/petethepianist

29.”Mi amigo la grabó sosteniendo sus tobillos mientras él estaba dentro de ella. Su esposa me envió el video porque reconoció mi guitarra en el fondo, y estaba curiosa de cómo estaba involucrado en esto en alguna medida. ‘Bueno, no puedes ver su cara, ¡pero conozco esa vagina bastante bien…’ fue mi respuesta. Ella estaba horrorizada porque no solo su esposo le estaba siendo infiel, sino que estaba engañándola con la novia de uno de sus amigos más cercanos.”

—u/TheRealDanPoli

30.”Recibí una notificación de Spotify mientras estaba en el trabajo de que se había añadido una nueva canción a nuestra lista de música country. Yo no escucho country y no teníamos listas a las que contribuyera. Ahora bien, a la niñera de 19 años le gustaba mucho el country. Le pregunté al respecto y ella tartamudeó a través de una mala mentira sobre su teléfono malfuncionando. No le dije nada a él. Un par de horas después, me mandó un mensaje de texto, ‘Así que, sobre lo de Spotify…’ Le recordé que no le había preguntado al respecto, y así continuó.”

—u/IgnorethisIamstupid

31.”Mi ex hizo una publicación oficializando su nueva relación… mientras todavía estábamos saliendo. Nos seguíamos mutuamente. Le envié un mensaje esa noche y me dijo que simplemente no funcionaba y que creía que ya había averiguado que me estaba engañando con él. Era con el mejor amigo de chico que me dijo que no me preocupara. Esto fue meses después de empezar a salir y todavía tenía publicaciones sobre nuestra relación.”

—u/AdPrestigious9784

32.”Hicimos un viaje por carretera para su cumpleaños. Ella conducía, y yo estaba usando su teléfono para el GPS ya que el mío estaba estropeado. Mientras hacía eso, recibió un mensaje del chico sobre verse al día siguiente. 24 años juntos por la bord