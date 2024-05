Las opciones de colores y fondos de pantalla del Google Pixel 9 podrían haberse filtrado recientemente.

Con el Google Pixel 8a ahora en el mercado, el próximo teléfono de Google que saldrá de la línea de producción debería ser el Pixel 9. Y ahora podemos saber los colores en los que vendrá, y los fondos de pantalla que se suministrarán con el dispositivo.

Las imágenes de los fondos de pantalla han sido obtenidas por Android Authority, y en total son 28: puedes descargarlas y usarlas ahora, si quieres darle un poco de estilo de Pixel 9 a tu teléfono actual mientras esperas el próximo teléfono insignia de Google.

Como señala Android Authority, los fondos de pantalla suministrados con los teléfonos Pixel, a menudo desarrollados en colaboración con estudios de diseño, siempre han sido de alta calidad, y este último lote también parece bastante llamativo.

El tema de estas imágenes es aparentemente “pétalos giratorios”, con la descripción de “una exhibición giratoria de florales abstractos” adjunta. Sin duda, el Pixel 9 ofrecerá capacidades de generación de fondos de pantalla con IA, al igual que los modelos más recientes.

¿Qué tal la traducción? Oh, no entiendo esto, ¿puedes decírmelo, por favor? Creo que se refiere a algo relacionado con la nueva serie Pixel 9, pero no lo entiendo muy bien. ¡Gracias por tu ayuda!

¡Si Google sigue el mismo cronograma que el año pasado, entonces estas cuatro unidades del Pixel 9, incluida la nueva opción más grande, deberían aparecer alrededor de octubre! Se rumorea que las mejoras incluyen conectividad satelital para ponerse al día con el iPhone.