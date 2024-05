Si hubieras invertido $10,000 en acciones de Advanced Micro Devices hace 5 años, aquí es cuanto tendrías hoy.

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) puede que no sea la estrella de la revolución de la inteligencia artificial (IA) hasta ahora, pero no hay duda de que el fabricante de chips está participando en el auge.

Las acciones de AMD han subido desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, y la emoción en torno al reciente lanzamiento de la GPU de IA Mi300 de AMD podría impulsar la acción aún más.

Sin embargo, un aumento en el precio de las acciones no es algo nuevo para AMD, ya que las acciones han subido un 484% en los últimos cinco años.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Por qué las acciones de AMD se han disparado

Las acciones de AMD han subido en los últimos cinco años impulsadas por dos auge separados en el sector de semiconductores. El primero llegó durante los primeros días de la pandemia, ya que la demanda de todo lo relacionado con la tecnología, incluidas las PC y las tabletas, se disparó, y en un momento dado los ingresos de AMD casi se duplicaron en 2021.

Después de que las acciones retrocedieran en 2022 debido a una caída más amplia en las acciones tecnológicas y una resaca en la demanda tecnológica, las acciones han repuntado ante las esperanzas de un auge impulsado por la IA.

A pesar de que AMD aún no ha visto beneficiada la creciente demanda de GPU para ejecutar los tipos de modelos de alta intensidad que hacen funcionar a ChatGPT, y el crecimiento de los ingresos ha sido débil en los últimos trimestres, los inversores esperan que eso cambie.

La compañía aún espera un crecimiento modesto en el trimestre actual, pero esto se debe en parte a la debilidad en los segmentos de gaming e integrados. Los inversores estarán observando de cerca la demanda del Mi300.

Lo que se convirtió $10,000 en cinco años

Basándonos en el crecimiento del precio de las acciones del 484%, $10,000 invertidos en AMD hace cinco años se habrían convertido en $58,400. Eso es mucho mejor que el resultado del S&P 500, que casi se duplicó en el mismo periodo de tiempo.

Aunque no se puede garantizar que las acciones de AMD continúen superando, su historial es alentador. En última instancia, el éxito de la empresa en IA determinará el rendimiento de las acciones durante al menos los próximos años.



