Por qué cambié mis AirPods Max después de 3 años, a pesar de que son los mejores auriculares que he tenido.

Adiós AirPods Max. Han sido buenos cuatro años, pero es hora de pasar a algo que sea mejor para mí.

Cuando Apple presentó por primera vez los AirPods Max en diciembre de 2020, yo, al igual que casi todo el mundo en el mundo, me sorprendí por ese precio de $549. Hasta ese momento, los auriculares AirPods más caros eran los AirPods Pro, que costaban $249. Los AirPods Max más que duplicaban ese precio. Ay.

De todos modos, siendo el fanático fiel de Apple y amante del audio que soy, los compré. Tres años después, puedo decir dos cosas: estos son los auriculares con mejor sonido que he tenido y me alegro de deshacerme de ellos. Aquí está el porqué.

Ingresa AirPods Pro 2 y la cancelación de ruido

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Cuando usaba los AirPods Max durante los primeros dos años, descubrí que funcionaban mucho mejor que mis auriculares – la primera generación de AirPods Pro – en ciertos escenarios.

Cuando trabajaba durante el día en mi escritorio, tomaba un vuelo para ir de vacaciones o por trabajo, o simplemente disfrutaba de la música, los AirPods Max eran, con mucho, la mejor opción para mí. Los AirPods Pro de primera generación, por otro lado, se llevaban el premio en todo lo demás: ya sea hacer ejercicio en el gimnasio, correr, hacer senderismo o simplemente pasar el día escuchando música, podcasts o audiolibros mientras lo hacía.

Sin embargo, la brecha entre los AirPods Pro y los AirPods Max en esos escenarios selectos donde los AirPods Max ganaban se cerró significativamente cuando Apple lanzó los AirPods Pro 2 en septiembre de 2022. La cancelación de ruido en estos es increíble, posiblemente mejor que en los AirPods Max debido a que los AirPods Pro 2 cuentan con el nuevo chip H2 de Apple.

Estos también vinieron con nuevos controladores de audio y amplificadores que elevaron la calidad del audio en comparación con los AirPods Max. Aunque los AirPods Max siguen siendo los reyes en calidad de audio (no vas a superar esos controladores más grandes), la brecha se ha cerrado lo suficiente como para que sienta que no me estoy perdiendo nada al quedarme con mis AirPods Pro 2.

AirPods Max simplemente no son cómodos

(Crédito de la imagen: Future)

A medida que los AirPods Pro 2 cerraban la brecha en cuanto a calidad de audio y cancelación de ruido, también hubo otra razón por la que empecé a dejar de querer a mis AirPods Max. Aunque sonaban mejor, había una cosa que ya no podía negar: simplemente no eran cómodos para mí.

No hay duda de que los AirPods Max son un conjunto pesado de auriculares. Pesan más que cualquier otro auricular inalámbrico sobre la oreja popular, como el Sony WH-1000XM5 o el Bose QuietComfort Ultra. Probé ambos de estos competidores y, especialmente en el caso de Bose, sus auriculares eran mucho más cómodos de usar en comparación con los AirPods Max. Apple hizo lo que pudo para manejar ese peso, pero eso no elimina el hecho de que estos auriculares se sienten pesados, especialmente cuando intentas andar con ellos.

En comparación, los AirPods 2, siempre que encuentres las puntas de oído del tamaño adecuado, son increíblemente cómodos de usar en cualquier situación.

Muerte por mil características

(Crédito de la imagen: Mike Sawh)

Al final, no fue una gran cosa lo que me hizo deshacerme por completo de mis AirPods Max, sino varias cosas pequeñas en su lugar.

En septiembre de 2023, Apple lanzó una versión USB-C de los AirPods Pro 2. Al recogerlos, finalmente pude abandonar el puerto Lightning de una vez por todas. Dado que los AirPods Max todavía están atrapados con Lightning, esa fue una razón menos para llevarlos conmigo.

En el mismo mes, Apple también lanzó iOS 17 y, con él, trajo varias nuevas características de audio a los AirPods Pro 2 como Audio Adaptativo, Conciencia de Conversación y Audio Personalizado. Estas características también son exclusivas de los AirPods Pro 2 debido al poder de procesamiento que requiere el chip H2, un chip que los AirPods Max aún no tienen.

Veremos qué hace Apple con AirPods Max 2

(Crédito de la imagen: Floating Pixels)

Sigo teniendo curiosidad por lo que Apple podría hacer con un AirPods Max 2, aunque no hay ninguna posibilidad de que vuelva a comprar otro par de estos auriculares. USB-C será una adición obvia, y también es evidente que la próxima generación contará con el chip H2 (o tal vez H3) para admitir las últimas características de audio, pero me pregunto si la compañía optará por materiales radicalmente diferentes para reducir el peso también.

Si son capaces de reducir significativamente el peso, podría estar dispuesto a darles otra oportunidad. Me encanta la calidad de audio que puedes disfrutar con auriculares sobre la oreja como los AirPods Max, pero simplemente no puedo quedarme con ellos debido a su peso. Un peso más bajo podría resolver ese problema de comodidad que he tenido.

Hasta entonces, los AirPods Pro 2 (con USB-C) tienen mi corazón. Adiós AirPods Max, sonabas muy bien.