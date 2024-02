¿Amamos el pecado más que a Dios?

El 4 de febrero, hablábamos de un hombre llamado Acán y cómo su pecado secreto no era un secreto para Dios. El libro de Josué en los capítulos 6 y 7 revela que esta no era una situación en la que una persona roba algo y solo esa persona es castigada por ello. Dado que él y su familia eran parte de la comunidad de Israel, estaban asociados como grupo y cuando un miembro hacía algo malo; afectaba no solo a la familia sino a toda la nación. Todo lo que este hombre amaba, su vida, sus hijos, todo su ganado, su morada y posesiones personales, fue apedreado y quemado. ¿Suena esto como que el castigo fue demasiado duro? ¿Fue esto justo para aquellos que ni siquiera estaban al tanto de lo que él había hecho? Algunos podrían decir que esta historia específica no debería ser sacada de contexto y aplicada a la iglesia de hoy, pero consideremos si las historias bíblicas pueden ser tomadas de las escrituras como una analogía relevante para nosotros hoy.

¿Enseñó Jesús parábolas, pero pueden Sus lecciones corresponder a nuestra sociedad y cultura modernas? ¿Puede el pecado oculto de Acán estar asociado con por qué algunas familias sufren y ciertas iglesias son frías y sin vida? Me doy cuenta de que cuando se descubre que la gente tiene vidas secretas de pecado, no son asesinados bajo la ley de Moisés, pero ¿qué pasa con Dios cuando castiga a individuos que son lobos con ropa de oveja? ¿Es la atmósfera seca y desanimada de muchas asambleas una representación de cristianos rebeldes y sin poder que dicen amar a Dios mientras sirven en privado a su carnalidad? ¿Tiene la condición espiritual del corazón humano algo que ver con ser conscientes de la presencia de Dios? Absolutamente. ¿Se filtra esto en el ambiente de la asamblea local? Creo que sí.

Entonces, ¿qué pasa con aquellos que asisten a la iglesia y se aferran firmemente a sus pecados impenitentes como la pornografía? ¿Tiene su actitud desafiante no revelada un efecto negativo en el sermón y la adoración? ¿Afecta a los miembros de la familia que viven con ellos? ¿Infecta el ambiente donde trabajan? ¿Es por esto que algunas personas dicen que sienten malas vibras o energía pesimista alrededor de ciertas personas? ¿Se puede culpar a esto como la razón por la que muchas iglesias carecen de cualquier manifestación de la gloria de Dios? Si los cristianos están sirviendo en pecado intencional, no tienen la expectativa ni la emoción de que Dios se dará a conocer en su medio. De hecho, esperarían que no aparezca por miedo a ser expuestos y condenados. Aquí es donde la decepción religiosa hace tratos y promueve falsas seguridades a individuos que preferirían jugar juegos en lugar de convivir con Dios en santidad y santificación.

Adorar en Espíritu y Verdad significa que se requiere un corazón puro y todas las transgresiones y tentaciones deben ser derribadas. La mente carnal debe ser sacada y enterrada en el cementerio, ya que debemos estar muertos al pecado en el lugar donde el pecado nos cause náuseas. Cuando nuestra mente es renovada y transformada, Cristo es invitado a convencer y gobernar en el trono de nuestra conciencia como Señor. Si el cuerpo de Cristo permitiera un avivamiento personal del Espíritu Santo para transformar su pensamiento, cambiaría la iglesia y el mundo al revés. La pura liberación de la fe y la alegría activarían sermones, testimonios y cánticos del amor y la misericordia inagotables de Dios. Es la falta de pureza lo que detiene los fuegos del avivamiento y las manifestaciones y declaraciones victoriosas de Su gloria, y sin embargo, muy pocos parecen estar preocupados. Despertemos del letargo de la carnalidad.

La condición del corazón revela el estado de una asamblea. Hemos escuchado cómo la responsabilidad recae en el pastor, pero un líder solo puede hacer tanto con un grupo de feligreses que no aceptarán lo que Dios quiere que sean. El Espíritu Santo puede traer convicción cuando se habla la palabra de Dios, pero el arrepentimiento y la obediencia son una elección constante del oyente. Todos tienen la oportunidad de rendir su voluntad a Dios o correr tan rápido como puedan en la dirección opuesta. ¿Cuál eliges? Lucas 11: 2 dice que oremos, “Venga tu reino, hágase tu voluntad”, pero Dios está diciendo que también se está haciendo nuestra voluntad. Elegimos a quién servimos y es probable que nuestros pecados privados estén trayendo maldiciones sobre nosotros y nuestra familia. ¿A quién amamos más; Dios o el pecado? Jesús murió por los perdidos y rescatará a aquellos que se dan cuenta de que lo están.

El Dr. Holland es un ministro cristiano, autor y capellán comunitario. Lea más sobre la vida cristiana en billyhollandministries.com.