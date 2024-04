Actualizaciones en vivo – Columbia fija plazo para que los manifestantes de Gaza abandonen el campus

La presidenta de la universidad, Nemat “Minouche” Shafik, reveló en un comunicado el lunes por la mañana que “desde el miércoles, un pequeño grupo de líderes académicos ha estado en diálogos constructivos con los organizadores estudiantiles para encontrar un camino que resultaría en el desmantelamiento del campamento”.

“Lamentablemente, no pudimos llegar a un acuerdo”, dijo.

Durante el fin de semana, la escuela negó rumores de “un inminente cierre o desalojos en el campus” e informó a los estudiantes que no tenía planes de traer de vuelta a la policía “en este momento”.

Pero en una nueva carta circulada a los organizadores del campamento, la escuela advirtió que “necesitará iniciar procedimientos disciplinarios debido a una serie de violaciones de las políticas universitarias”.

Se instruyó a los estudiantes que, si abandonan voluntariamente la protesta y firman un formulario aceptando “una Resolución Alternativa” antes de las 14:00 hora local, se les permitirá completar sus semestres.

Aquellos que no lo hagan no podrán cerrar el semestre y serán temporalmente prohibidos de ingresar al campus, y aquellos programados para graduarse ya no serán elegibles para hacerlo.