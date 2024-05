Discurso de Harrison Butker sobre los ‘hombres del hogar’ desencadena críticas.

Un estrella de la NFL ha generado controversia al decirle a las graduadas que uno de sus roles más importantes en la vida será ser “ama de casa”. El pateador de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker, también criticó el aborto y las marchas del Orgullo LGBT en un discurso en el Benedictine College, Kansas. Su equipo no ha reaccionado a los comentarios del tres veces campeón del Super Bowl. La NFL dijo que era un asunto “personal”. Cerca de 160,000 personas han firmado una petición para el despido del jugador de 28 años. En su discurso de 20 minutos el pasado sábado, dijo a las mujeres graduadas del colegio privado católico que les habían dicho “las mentiras más diabólicas”. “Algunas de ustedes pueden llegar a tener carreras exitosas en el mundo”, dijo. “Pero me aventuraría a decir que la mayoría de ustedes está más emocionada por su matrimonio y los hijos que traerán a este mundo”. Butker agregó que la vida de su esposa “realmente comenzó” cuando “comenzó a vivir su vocación como esposa y madre”. Además, que Isabelle Butker había abrazado “uno de los títulos más importantes de todos: ama de casa”. Hablando de su matrimonio, parecía emocionarse. Su discurso también atacó la FIV, la gestación subrogada, “valores culturales decadentes”, “ideologías de género peligrosas” y “la tiranía de la diversidad, la equidad y la inclusión”. “Nuestra nación está liderada por un hombre que públicamente y con orgullo proclama su fe católica, pero… ha sido tan vocal en su apoyo al asesinato de bebés inocentes”, dijo en referencia al presidente Joe Biden. La liga de fútbol se distanció de los comentarios, diciendo que fueron dados “en su capacidad personal… sus opiniones no son las de la NFL”. El grupo de defensa LGBT GLAAD calificó el discurso de Butker como “lamentablemente fuera de lugar con los estadounidenses”. Muchas redes sociales también criticaron al jugador de la NFL. Stefanie Hills, una ex animadora de los Chiefs de la NFL, dijo en TikTok: “La mejor parte de tu discurso fue cuando dijiste ‘quédate en tu lugar’ diez veces más. Amigo, sigue tu propio consejo”. Pero sus comentarios fueron aplaudidos por muchos conservadores. E incluso la comediante liberal acérrima Whoopi Goldberg defendió el derecho de Butker a expresar sus puntos de vista. “Estas son sus creencias y tiene derecho a ellas”, dijo a sus compañeros en The View de ABC. “No tengo que creer en ellas. ¿Verdad? No tengo que aceptarlas”. El mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, dijo en The Pat McAfee Show, un programa de radio, que no suele hablar mucho con su compañero de equipo. “Honestamente, no hablo con Harrison en todo el año, hombre. Solo le dejo hacer su cosa”, dijo Mahomes. Mientras tanto, el principal fiscal de Missouri prometió investigar un supuesto doxxing el miércoles de Butker a través de una cuenta de redes sociales administrada por el gobierno de Kansas City. El mensaje, que revelaba el vecindario en el que vive la familia Butker, fue publicado desde una cuenta pública en X, anteriormente Twitter, que es controlada por la ciudad. El fiscal general Andrew Bailey dijo que la investigación analizará si la publicación violó la Ley de Derechos Humanos de Missouri y si apuntaba a Butker por “atreverse a expresar sus creencias religiosas”. Fue eliminado después de aproximadamente dos horas. El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, se disculpó por el mensaje, calificándolo de “claramente inapropiado”. Butker ha jugado para los Chiefs desde 2017. Rompió el récord de la franquicia de los Chiefs en 2022 con un gol de campo de 62 yardas y ayudó al equipo a ganar su primer Super Bowl en 50 años en 2020.