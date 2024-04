Los inversores esperan que los ingresos de las grandes tecnológicas la próxima semana puedan revivir un mercado alcista que está decaído.

Próxima semana de resultados: Tesla, Meta, Google y Microsoft se pronunciarán

La próxima semana de resultados financieros de las grandes empresas tecnológicas podría revivir un mercado en declive, o al menos dar a los inversores una dirección hacia dónde se dirigen las acciones a partir de ahora. La semana que viene pondrá el foco en la mayoría de los nombres de la Magnificent Seven, que han tenido un buen comienzo de año, pero han estado en una racha negativa últimamente. Tesla informará el martes, Meta Platforms lo hará el miércoles. El jueves servirá una doble actuación con Alphabet, la empresa matriz de Google y Microsoft. Pero estos resultados llegan en un momento en que los inversores están nerviosos, inciertos sobre hacia dónde se dirigen los mercados después de un retroceso en las expectativas de recorte de tasas, un reciente incremento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, así como un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El viernes, el S&P 500 estaba más de un 5% por debajo de su máximo de 52 semanas; también cayó por debajo de los 5.000, un nivel que el índice más amplio había alcanzado por primera vez en febrero. Wall Street espera que los resultados de las compañías tecnológicas megacap de la próxima semana brinden a los inversores una visión de hacia dónde se dirige el comercio de inteligencia artificial, ya que un repunte en el sector tecnológico podría impulsar los índices. También esperan que una oleada de comentarios de los consumidores proporcione a los inversores información sobre el estado de la economía.

“Cada semana de resultados es la más crucial, pero realmente creo que esta es la más crucial”, dijo Kim Forrest, fundadora de Bokeh Capital, añadiendo: “Creo que todos, al igual que yo, están pensando en la próxima semana pensando, ‘Este será el momento en el que podremos averiguar la dirección del mercado'”. El viernes, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, que se centra en la tecnología, registraron semanas perdedoras. ¿Más ganancias o oportunidad de compra? En general, el listón está alto para la Magnificent Seven, incluso cuando hay divergencias crecientes entre los nombres. Tesla, por ejemplo, estará en el centro de atención la próxima semana. Los inversores esperan alguna noticia positiva del fabricante de vehículos eléctricos, que es el segundo peor desempeño en el S&P 500 este año debido a la desaceleración de las ventas y la creciente competencia de China. Esta semana, Deutsche Bank rebajó la calificación de la acción de comprar a mantener tras un informe de Reuters sobre la posible cancelación de un automóvil de bajo costo. En respuesta, el CEO Elon Musk dijo que Reuters estaba “mintiendo”. Las acciones bajaron un 14% esta semana. Los inversores buscan una idea de cómo se monetizará la inteligencia artificial, buscando información sobre el crecimiento del negocio en la nube de Google, así como el chatbot Copilot de Microsoft. “Estos nos darán algunas de las mejores indicaciones de la demanda de IA”, dijo Emily Leveille, gestora de carteras en Thornburg Investment Management, añadiendo: “Esperamos que los resultados, creo, sean bastante buenos al menos para Microsoft y para Meta, considerando el reciente impulso en el crecimiento de las ganancias”.

Scott Ladner, de Horizon Investments, instó a la cautela antes de los informes dada la altas expectativas en torno a las megacap tecnológicas. Sin embargo, dijo que cualquier retroceso en los nombres tecnológicos podría dar a los inversores la oportunidad de comenzar a “picar” en una exposición adicional. Aunque el director de inversiones anticipa más volatilidad en las próximas semanas, dijo que espera que las acciones vuelvan a subir a medio plazo y ganen otro 10% desde aquí. “Especialmente con el comercio de IA, esas expectativas se han incrementado. Y así, probablemente seríamos un poco cautelosos en términos de obtener exposición a esos nombres antes de los informes de ingresos porque el listón está bastante alto”, dijo Ladner. “Pero si tenemos una venta asociada con esos informes que no cumplen con esas expectativas elevadas, probablemente sea, pensamos, una mejor oportunidad de compra que de venta en ese momento,” añadió Ladner. También recomendó a los inversores comenzar a agregar exposición a otros activos interesantes, como en Europa o en pequeñas compañías, que podrían aumentar después de que el banco central recorte las tasas más adelante este año. Enfoque en el consumidor Wall Street también está anticipando comentarios de compañías orientadas al consumidor la próxima semana que podrían dar información sobre el estado de la economía. Los inversores esperan que el gasto del consumidor, que hasta ahora ha sostenido la economía frente a precios más altos, se mantenga robusto. Por ejemplo, los resultados de Visa estarán en la mira. “Desde un punto de vista de sentimiento, los consumidores no se sienten muy bien, pero no han actuado así durante la mayor parte de los últimos años,” dijo Ladner de Horizon. “Así que, la mayor cosa que hemos estado buscando y buscamos en este trimestre, ¿los consumidores siguen actuando como si estuvieran en buena forma? Aunque se sientan un poco deprimidos porque no les gusta el precio que están pagando por las cosas, ¿siguen pagando esos precios? ¿Siguen endeudándose? ¿Siguen consumiendo?” “Mientras eso siga siendo así, lo cual esperamos que sea, creemos que estas compañías orientadas al consumidor probablemente tendrán una buena recuperación en la segunda mitad del año,” añadió Ladner. En el frente económico, la próxima semana también traerá el número del PIB del primer trimestre. Los economistas encuestados por FactSet anticipan que la economía de Estados Unidos se habrá expandido un 3,1%, en línea con la lectura anterior. Calendario de la próxima semana Todos los horarios son hora del Este. Lunes, 22 de abril 8:30 a.m. Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago (marzo) Resultados: Verizon Communications, Ameriprise Financial, Truist Financial Martes, 23 de abril 8 a.m. Permisos de construcción final (marzo) 9:45 a.m. PMI Compuesto preliminar (abril) 9:45 a.m. PMI Manufacturero preliminar (abril) 9:45 a.m. PMI de Servicios preliminar (abril) 10 a.m. Ventas de nuevas viviendas (marzo) 10 a.m. Índice de la Fed de Richmond (abril) Resultados: Baker Hughes, Visa, Enphase Energy, Tesla, NextEra Energy, Freeport-McMoRan, Philip Morris International, Halliburton, United Parcel Service, PepsiCo, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, GE Aerospace Miércoles, 24 de abril 8:30 a.m. Órdenes Duraderas preliminares (marzo) Resultados: Chipotle Mexican Grill, International Business Machines, Lam Research, Ford Motor, Align Technology, Waste Management, Universal Health Services, Raymond James Financial, Meta Platforms, Boeing, Hilton Worldwide Holdings, AT&T Jueves, 25 de abril 8:30 a.m. Reclamos Continuos de Desempleo (04/13) 8:30 a.m. PIB (Q1) 8:30 a.m. Reclamos Iniciales (04/20) 8:30 a.m. Inventarios Mayoristas preliminares (marzo) 10 a.m. Ventas de Viviendas Pendientes (marzo) 11 a.m. Índice de Manufactura de la Fed de Kansas City (abril) Resultados: T-Mobile US, Capital One Financial Corp, Intel, Western Digital, Microsoft, Alphabet, Comcast, American Airlines Group, Southwest Airlines, Valero Energy, Caterpillar, Tractor Supply, Royal Caribbean Group, PG&E, GE Vernova Viernes, 26 de abril 8:30 a.m. Deflactor del IPC 8:30 a.m. Gasto de Consumo Personal 8:30 a.m. Ingresos Personales 10 a.m. Índice de Sentimiento de Michigan NSA final Resultados: T. Rowe Price Group, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Chevron, AbbVie, Phillips 66