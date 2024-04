La avanzada CarPlay futurista de Apple no llegará a los vehículos de este fabricante de autos de lujo alemán, pero al menos no está quitando la versión anterior.

Cuando Apple anunció su próxima generación de la función CarPlay en la WWDC en junio de 2022, causó bastante impacto. Prometió ser el cambio más grande en CarPlay desde su lanzamiento, agregando soporte para múltiples pantallas incluyendo el grupo detrás del volante. Ahora, casi dos años después, los propietarios de iPhone aún no pueden comprar un vehículo con soporte para CarPlay de próxima generación, y podemos agregar un nombre a la lista de quienes no tienen planes de cambiar eso.

El fabricante de automóviles de lujo alemán Mercedes-Benz no fue el más rápido en agregar CarPlay originalmente, y ahora ha confirmado que no tiene intención de agregar la versión mejorada, tampoco. Sin embargo, hay una pequeña buena noticia a la que los posibles compradores de los futuros vehículos de la compañía pueden aferrarse.

Afortunadamente, Mercedes-Benz ha confirmado que mientras el nuevo CarPlay no llegará pronto, si es que llega alguna vez, la versión antigua no irá a ninguna parte. A diferencia de algunos fabricantes de automóviles, el soporte de CarPlay permanecerá. Y eso es enorme para los futuros compradores.

Jugando con CarPlay

Esto lo dijo el CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius, quien hablaba en una entrevista con The Verge’s Decoder, por lo que podemos asumir que sabe de lo que habla.

“La respuesta corta es no,” Källenius le dijo a Nilay Patel de The Verge cuando le preguntaron si la compañía ofrecería la funcionalidad de CarPlay mejorada de Apple. En cambio, Mercedes-Benz tiene la intención de tomar un enfoque de “arquitectura de software holística” en las cosas, alimentado por Google. Esto significa que cualquier persona que haya esperado comprar un vehículo moderno de Mercedes-Benz y ejecutar CarPlay en sus diversas pantallas grandes de coche tendrá mala suerte.

El soporte mejorado de CarPlay permitiría a los conductores interactuar con sus vehículos de una manera completamente nueva. Más allá de las aplicaciones actuales, CarPlay podrá interactuar con el sistema de aire acondicionado del vehículo, acceder al kilometraje y al estado de carga de la batería, y más. Algunos fabricantes de automóviles no están interesados en ceder ese tipo de control a Apple, aunque debería tenerse en cuenta que Mercedez-Benz se está asociando con Google, de todas las compañías, al crear su propio software de coche del futuro.

“Trabajamos con los mejores,” dijo Källenius. “Sí, estamos integrando Google Maps. De hecho, estamos desarrollando con Google la próxima generación de cómo debería lucir un mapa en un automóvil casado con el sistema de asistente de conducción.”

Sin embargo, Google no tendrá control completo y los ingenieros de software de Mercedes-Benz estarán muy involucrados, señala el CEO. “Creo fundamentalmente que la experiencia del cliente holística se hace mejor por nosotros, y le serviremos,” explicó. “Luego, hay, por supuesto, otros aspectos de eso. Si obtiene un producto de Mercedes, supongo que tiene un ID de Mercedes me, tiene la aplicación, tiene todo. Puede llevar ese ID a varios automóviles.”

Afortunadamente, eso no significa que CarPlay vaya a desaparecer.

“Hay tantas razones por las que hacemos lo que hacemos, pero no somos fundamentalistas para decir, por alguna razón, que no vamos a permitir que un cliente use Apple CarPlay si eso es lo que eligen hacer,” explicó el CEO. “Tenemos Apple CarPlay. Tenemos Android Auto. Si, para algunas funciones, se siente más cómodo con eso y cambiar de ida y vuelta, sea bienvenido. Puede obtener eso también. Pero renunciar a la unidad principal de la cabina por completo, en nuestro caso, una pantalla de pasajero y todo a otra persona, la respuesta es no.”

