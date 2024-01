Nuevo herramienta anti-trampas de Call of Duty cerrará el juego para los tramposos

“`html

El equipo anti-trampas de Call of Duty, encargado de mantener el juego justo para todos los jugadores —Ricochet— sigue en sus viejas tácticas al seguir trolleando a los jugadores que son sorprendidos haciendo trampas o utilizando dispositivos externos para obtener una ventaja injusta, y cerrará el juego por completo. Pero solo para los jugadores de teclado y ratón que usen herramientas de ayuda para apuntar. Desde el lanzamiento de Modern Warfare II en 2022, el equipo Ricochet ha estado avanzando al encontrar maneras ingeniosas de castigar a los tramposos. Esto incluyó hacer invisibles a los jugadores enemigos, así como prevenir que las armas dañen a otros jugadores.

Más recientemente, Ricochet agregó una herramienta anti-trampas llamada ‘Splat’ que desactivaría inmediatamente el paracaídas de los jugadores que se despliegan en Warzone si el software anti-trampas detectaba que un jugador estaba haciendo trampas. Resultando en que ese jugador caiga al suelo y entre en su estado de herido. La misma medida haría que los tramposos detectados caigan a una velocidad extremadamente alta incluso desde poca altura. Causando el mismo estado de herido. Su última medida lleva las cosas un poco más lejos y simplemente cierra el juego.

Call of Duty se cerrará si el software anti-trampas detecta a jugadores de PC usando ayuda para apuntar

Aménlo o odíenlo, la ayuda para apuntar está aquí para quedarse en Call of Duty y probablemente en todos los demás juegos de disparos. Al menos para los jugadores de control. La ayuda para apuntar está destinada a ayudar a corregir el curso de la puntería porque los joysticks pueden ser mucho menos precisos que un ratón. Aunque a veces exagere un poco y requiera ser reducida.

Dicho esto, la ayuda para apuntar solo se supone que es para jugadores de control. Pero a lo largo de los años han salido varios productos de hardware y software para PC que te permiten habilitar la ayuda para apuntar. Incluso si no juegas con un control. Esto es hacer trampa, clara y sencillamente. Porque no es lo que el desarrollador pretendía. Ricochet ahora tomará medidas para asegurarse de que los jugadores de teclado y ratón no puedan usar esta función de ayuda.

Si se descubre que un jugador que usa un teclado y ratón está utilizando estas herramientas, inicialmente lo único que sucederá es el cierre forzado del juego. Sin embargo, Ricochet dice que el uso repetido podría llevar a acciones adicionales en la cuenta. Esto probablemente incluiría una prohibición. Probablemente tanto temporal como permanente. Aunque una prohibición permanente probablemente no esté en la mesa a menos que un jugador sea sorprendido usando estas herramientas varias veces. Como señala Engadget, el equipo de Ricochet incluso implementó una medida que clonaría jugadores reales. En un intento de engañar a los tramposos para que les disparen y expongan su mal comportamiento.

Los jugadores que estén extremadamente decididos a hacer trampa seguramente encontrarán formas de evitarlo. Pero es bueno ver a Ricochet siendo abierto sobre cómo combate a los tramposos.

🛡️ #Warzone #MW3 #MW2#TeamRICOCHET: Nuestros sistemas de detección de seguridad ahora apuntan a jugadores que usan herramientas para activar la ayuda para apuntar mientras usan un ratón y teclado. La aplicación de Call of Duty se cerrará si se detecta.

El uso repetido de estas herramientas puede conducir a acciones adicionales en la cuenta.

— Actualizaciones de Call of Duty (@CODUpdates) 16 de enero de 2024

