Cómo los capitalistas en Cuba comunista son una línea de vida económica

Una moderna tienda de comestibles cuyos estantes están repletos de todo, desde pasta hasta vino, ocupa un lugar en el centro de La Habana que antes era ocupado por una aburrida tienda de flores de propiedad estatal, con techos y paredes reparados y repintados.

Una antigua empresa estatal de vidrio en un suburbio de La Habana ahora alberga una sala de exhibición para un negocio privado que vende muebles hechos en Cuba.

Y en el puerto de la capital cubana, montacargas descargan cuidadosamente huevos americanos de un contenedor refrigerado. Los huevos están destinados a un supermercado en línea privado que, al igual que Amazon Fresh, ofrece entrega a domicilio.

Estas empresas forman parte de una explosión de miles de negocios privados que han abierto en los últimos años en toda Cuba, un cambio notable en un país donde tales empresas no han sido permitidas y donde Fidel Castro llegó al poder liderando una revolución comunista decidida a eliminar conceptos capitalistas como la propiedad privada.

Pero hoy en día Cuba enfrenta su peor crisis financiera en décadas, impulsada por la ineficiencia y mala gestión del gobierno y un embargo económico de décadas impuesto por Estados Unidos que ha llevado a un colapso en la producción nacional, una inflación creciente, cortes de energía constantes y escasez de combustible, carne y otras necesidades.

Así que los líderes comunistas de la isla están retrocediendo en el tiempo y abrazando a los empresarios privados, una clase de personas a las que una vez vilipendiaron como “capitalistas asquerosos”.

Aprovechando la flexibilización de las restricciones gubernamentales que otorgan a los cubanos el derecho legal de establecer sus propias empresas, aproximadamente 10,200 nuevos negocios privados han abierto desde 2021, creando una economía alternativa dinámica, si incipiente, junto al modelo socialista cojeante del país.

Destacando el crecimiento de las empresas privadas, y los problemas económicos del gobierno, las importaciones del sector privado y del gobierno el año pasado totalizaron alrededor de $1 mil millones cada una, según datos del gobierno.

Gran parte de las importaciones del sector privado provinieron de Estados Unidos y fueron financiadas con remesas en efectivo enviadas por cubanos allí a familiares en su tierra natal. Cerca de 1.5 millones de personas trabajan para empresas privadas, un aumento del 30 por ciento desde 2021, y ahora representan casi la mitad de la fuerza laboral total en la isla caribeña.

“Nunca antes se le había dado tanto espacio al sector privado para operar en Cuba”, dijo Pavel Vidal, quien estudia la economía cubana y es profesor universitario en Cali, Colombia. “El gobierno está en quiebra, por lo que no tiene otra opción que invitar a otros actores”.

A pesar del crecimiento del sector privado, su contribución general a la economía de Cuba, aunque en aumento, sigue siendo modesta, representando aproximadamente el 15 por ciento del producto interno bruto.

Sin embargo, la transformación económica es lo suficientemente significativa como para estar generando profundas divisiones en el sistema comunista de la isla a medida que una nueva élite empresarial adquiere riqueza, algo anatema a la ideología revolucionaria de Cuba.

Los cubanos que trabajan para el estado, incluidos los profesionales de cuello blanco, médicos y maestros, ganan el equivalente a aproximadamente $15 al mes en pesos cubanos, mientras que los empleados del sector privado pueden ganar de cinco a diez veces esa cantidad.

Un salario gubernamental no alcanza mucho en las tiendas privadas que han surgido, donde una bolsa de papas fritas italianas cuesta 51.25 pesos cubanos o $3, una botella de buen vino italiano $20 e incluso una necesidad diaria, como papel higiénico, cuesta $6 por un paquete de 10 rollos.

La mayoría de los clientes que pueden permitirse ese tipo de precios reciben dinero del extranjero, trabajan para otras empresas privadas o son diplomáticos.

“Hoy en día tienes que ser millonario para vivir en Cuba”, dijo Yoandris Hierrezuelo, de 38 años, quien vende frutas y verduras desde un carro en el barrio Vedado de La Habana, ganando alrededor de $5 al día. “El estado ya no puede satisfacer las necesidades básicas de la población”.

Funcionarios del gobierno cubano afirmaron que la legalización de los negocios privados no era una aceptación a regañadientes del capitalismo por razones de supervivencia económica, dejando claro que las empresas estatales todavía superan ampliamente el papel del sector privado en la economía.

“No es una estrategia improvisada”, dijo Susset Rosales, directora de planificación y desarrollo en el Ministerio de Economía, en una entrevista. “Tenemos una idea muy clara del camino para la recuperación gradual de la economía con la incorporación de nuevos actores económicos complementarios a la economía socialista estatal”.

Pero los funcionarios estadounidenses afirman que el crecimiento de los negocios privados podría cambiar el juego, allanando el camino para una mayor libertad democrática y económica.

“La pregunta es: ¿son suficientes?” dijo Benjamin Ziff, el encargado de negocios que dirige la Embajada de Estados Unidos en Cuba. “Cuba se está desmoronando más rápido de lo que está siendo reconstruida. No hay vuelta atrás”.

Una pregunta clave, agregó, es si el gobierno permitirá que el sector privado “se expanda lo suficientemente rápido y libremente para enfrentar los desafíos”.

El sector privado en rápida expansión de Cuba ha atraído un profundo escepticismo dentro de la comunidad exiliada cubana de Miami, firmemente anticomunista, donde muchos lo consideran una artimaña de los líderes comunistas de Cuba para sortear la crisis económica y aferrarse al poder.

La representante María Elvira Salazar, una republicana y una de los tres cubanoamericanos del sur de la Florida en el Congreso, lideró una audiencia congresal en enero sobre negocios privados titulada “El Mito de los Nuevos Empresarios Cubanos” y sugirió que las licencias para tales emprendimientos estaban reservadas para familiares de funcionarios del gobierno cubano.

“El régimen cubano sigue en el negocio del poder, y no hay nada que me demuestre que están dispuestos a ceder una parte de ese mercado a cualquier otro que no sean ellos mismos”, dijo en una entrevista.

Desde la prohibición de los negocios privados en la década de 1960, Cuba, de hecho, ha experimentado con prácticas de libre mercado en otros momentos de dificultades, solo para revertirlas más tarde cuando la presión económica disminuía.

Cuando la Unión Soviética colapsó a principios de la década de 1990 y dejó a Cuba sin su principal benefactor económico, el gobierno emitió un número limitado de licencias de “trabajo por cuenta propia” para algunos trabajadores independientes de bajos ingresos, incluidos barberos y reparadores de neumáticos.

Después de que el presidente Barack Obama restableció las relaciones diplomáticas con Cuba en 2015 y relajó el embargo estadounidense, los turistas estadounidenses inundaron la isla, y las empresas estadounidenses comenzaron a explorar inversiones.

Aun así, el Partido Comunista nunca abrazó completamente el sector privado, considerándolo un posible caballo de Troya para “imperialistas yanquis”.

Luego vino un golpe doble. La elección de Donald J. Trump en 2016 llevó a la imposición de sanciones a Cuba, incluida una prohibición para que líneas de cruceros estadounidenses navegaran allí. Tres años después, la pandemia de Covid-19 cerró por completo el sector turístico de Cuba, su principal fuente de divisas.

Desde entonces, Cuba ha estado en una caída financiera libre. La producción de cerdo, arroz y frijoles, alimentos básicos, cayó más de la mitad entre 2019 y 2023, según el gobierno.

Este año Cuba solicitó, por primera vez, ayuda al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para proporcionar suficiente leche en polvo para los niños, informaron los medios estatales. La falta de petróleo y una red eléctrica envejecida han provocado cortes de luz en todo el país.

Las cada vez peores condiciones de vida desencadenaron una rara manifestación pública de descontento en marzo cuando cientos de personas salieron a las calles de Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba, coreando “Energía y comida”, según medios sociales e informes oficiales del gobierno.

Las dificultades económicas han desatado una enorme oleada de emigración. Desde 2022, aproximadamente 500,000 cubanos han abandonado la isla, un éxodo extraordinario para un país de 11 millones, y la mayoría de los cubanos que se han ido han ido a Estados Unidos.

En medio de tanta privación, los pequeños negocios dirigidos de forma privada ofrecen una pequeña dosis de esperanza para aquellos con el dinero para abrirlos, y para sus empleados.

Muchos están aprovechando las regulaciones introducidas en 2021 que otorgan a los cubanos el derecho legal de establecer sus propias empresas, limitadas a 100 empleados.

En toda La Habana, aparecen nuevos delicatessen y cafés, mientras que pisos de oficina enteros alquilan espacios a jóvenes emprendedores rebosantes de planes de negocios y productos, desde construcción y software hasta ropa y muebles.

Diana Sainz, que había vivido en el extranjero durante gran parte de su vida y trabajó para la Unión Europea, aprovechó los cambios económicos en su tierra natal y abrió dos mercados Home Deli en La Habana, ofreciendo una mezcla de productos hechos localmente como pastas y helado, así como productos importados, como cerveza y cereales.

La Sra. Sainz dice que Cuba no había tenido un supermercado privado en décadas. “Ahora es hermoso ver una tienda en cada esquina”, dijo. “Cuando comparas las cosas con hace cinco años, es totalmente diferente”.

Aun así, muchos propietarios de negocios dijeron que el gobierno cubano podría hacer más para construir el sector privado.

Los bancos estatales de Cuba no permiten que los titulares de cuentas accedan a depósitos en dólares para pagar a los importadores debido a la falta de divisas extranjeras del gobierno para pagar sus propias facturas. Las sanciones de Estados Unidos también prohíben la banca directa entre Estados Unidos y Cuba.

Y el gobierno cubano ha mantenido fuera de los límites la propiedad privada de sectores importantes, incluida la minería y el turismo.

Pero eso aún ha dejado muchas oportunidades.

Obel Martínez, de 52 años, decorador de interiores cubanoamericano de Miami, recientemente se asoció con el propietario de un restaurante local para reabrir un restaurante emblemático de La Habana, La Carreta, que fue abandonado por el estado hace una década.

“El techo se caía, y tuvimos que demoler por completo el interior y reconstruirlo”, dijo.

El Sr. Martínez creció en Cuba y después de trabajar en España y México, se estableció en Miami pero nunca renunció a su residencia cubana.

“Estamos mostrando al estado que es posible hacer las cosas de otra manera”, dijo el Sr. Martínez, mientras observaba a una concurrida multitud a la hora del almuerzo en el restaurante de 136 asientos, que sirve platos tradicionales cubanos. “Y somos totalmente privados”.