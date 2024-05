Consejero delegado de LSE: La salida de la lista no es una gran preocupación ya que el Reino Unido está ‘golpeando por encima de su peso’.

“

El estatus de Londres como el principal centro financiero de Europa ha estado en riesgo en los últimos años.

Ahora hay un 25% menos de empresas listadas en el mercado de valores del Reino Unido que hace una década, reflejando tanto una tendencia a la baja a largo plazo en las OPI como algunas cancelaciones de alto perfil. Esta tendencia no se limita a una industria, con empresas de tecnología y construcción entre aquellas que optan por cotizar en el extranjero o privatizarse.

La alarmante situación incluso ha llevado al CEO de Shell, que encabeza la lista Fortune 500 Europa y es abrumadoramente la empresa más grande del FTSE 100, a considerar mudarse a los EE. UU.

Sin embargo, la CEO de la Bolsa de Londres, Julia Hoggett, parece optimista. Argumentó que “no hay sensación de pánico” ya que el país ya “está sobresaliendo”, en comentarios hechos a la BBC el jueves.

Hoggett dijo que el crecimiento desenfrenado de gigantes tecnológicos estadounidenses, incluidos Google y Apple (que, por sí solo, vale más que las 100 principales empresas con cotización en Londres), distorsionan la percepción de la bolsa de Londres en comparación.

“Cuando los eliminas y miras realmente las empresas de tamaños similares en EE. UU. a los tipos de tamaño de empresa que tenemos en el Reino Unido. No han estado realmente superando”, dijo Hoggett, agregando que debido a que Londres tiene “todos los fundamentos”, se siente optimista.

¿Ella tiene un punto?

Londres sí tiene los fundamentos para ser un centro de intercambio importante, no menos importante es el poderoso ecosistema de bancos de inversión, abogados e inversionistas institucionales que hacen de la City uno de los centros financieros más importantes del mundo.

Pero dada la reciente avalancha de malas noticias, es difícil ver el lado positivo cuando se trata de los mercados públicos. Toma, por ejemplo, Arm, una empresa de chips con sede en Cambridge, que lanzó la mayor OPI de 2023 en septiembre. Aunque la empresa es británica, optó por cotizar en Nueva York, obteniendo una valoración de más de $ 54 mil millones.

Flutter Entertainment, una empresa irlandesa de apuestas deportivas con una capitalización de mercado de £ 29.7 mil millones ($ 37.6 mil millones), también votó recientemente para trasladar su cotización principal a EE. UU. para fines de este mes, mientras que la empresa alemana TUI pronto se suspenderá de cotización en Londres a favor de Frankfurt.

Aunque ha habido algunas buenas noticias, esta semana, el fabricante de computadoras Raspberry Pi dijo que planea cotizar en el Reino Unido, el hecho sigue siendo que las cotizaciones son escasas, con el número de solicitantes tocando un mínimo de seis años en 2023.

Incluso ha puesto en peligro la posición una vez inexpugnable de Londres entre sus rivales europeos: el año pasado, París se convirtió brevemente en el mercado de valores más grande de Europa.

De hecho, en 2023, la LSE solo representó un escaso 2% de los $ 12 mil millones recaudados a nivel mundial a través de OPI, informó Bloomberg, mientras que otros mercados europeos han repuntado después de una caída en la actividad de listado.

Dado que la economía del Reino Unido representa aproximadamente el 3% del PIB mundial, esa cifra ya no sugiere que esté sobresaliendo.

¿Por qué está sucediendo?

Las principales preocupaciones con los mercados británicos incluyen un régimen de cotización relativamente complejo, requisitos estrictos de gobierno, un desempeño mediocre por parte de los recién llegados al mercado de valores (como Dr. Martens) y el potencial de valoraciones más altas en EE. UU., especialmente para las empresas tecnológicas.

Pero también se está enfrentando a una tendencia a largo plazo de empresas que se privatizan, como ha anunciado la firma de ciberseguridad Darktrace, lo que es un problema que no se limita al Reino Unido. Como señaló el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, en una carta a los accionistas el mes pasado, las empresas públicas desempeñan un papel más limitado en el sistema financiero en general, mientras que las acciones que cotizan en bolsa en EE. UU. han disminuido desde el cambio de siglo, el número de empresas respaldadas por capital privado ha aumentado significativamente.

La propia Hoggett planteó otra preocupación: la capacidad del Reino Unido para atraer talento de primer nivel para su gestión debido a paquetes de remuneración más pobres para las empresas con cotización en Londres en comparación con sus homólogos estadounidenses.

“Nos hemos coartado a nosotros mismos al no crear un terreno de juego equitativo con el que podamos competir con el resto del mundo”, dijo en una entrevista en un podcast de Bloomberg el año pasado.

Un portavoz del Grupo LSE le dijo a Fortune que la salud de los mercados de capital del Reino Unido no estaba vinculada únicamente al número de OPI. La cantidad de capital de acciones recaudado en Londres aumentó más del 38% interanual, más que las dos bolsas europeas más grandes combinadas.

“Estamos alentados por la cartera de empresas que buscan salir a bolsa y anticipamos más actividad tras la implementación de las nuevas reglas de cotización en la segunda mitad de 2024”, dijo el portavoz.

¿Qué se está haciendo?

Dado que la problemática caída de Londres ha estado ocurriendo desde hace tiempo, funcionarios de la City y del gobierno han estado tratando de abordar el problema.

Como insinuó el portavoz de LSE, la Financial Conduct Authority está elaborando reglas de cotización más simplificadas que reducirán la barrera de entrada para las empresas que buscan salir a bolsa en el Reino Unido. La propuesta incluye tener una sola categoría de cotización y relajar los requisitos de elegibilidad para las OPI.

El Canciller Jeremy Hunt ha estado explorando vías para invertir fondos de pensiones en el Reino Unido y planea reunirse con ejecutivos de empresas el jueves para encontrar formas de atraer más cotizaciones. Hoggett ha dicho que esta sería una reforma clave, manteniendo el dinero dentro del país.

En un momento en que la economía británica está creciendo y recuperándose de las penas económicas del año pasado, tales nuevas reformas aún podrían ser un punto de inflexión, si se implementan.

