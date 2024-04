Arabia Saudita asegura que todos los megaproyectos de NEOM continuarán según lo planeado.

El ministro de Economía de Arabia Saudita rechazó los informes recientes de que el megaproyecto NEOM de $1.5 billones del reino, un desarrollo futurista en el desierto en la costa del Mar Rojo, está reduciendo algunos de sus planes.

“Todos los proyectos siguen avanzando a toda velocidad”, dijo Faisal Al Ibrahim a Dan Murphy de CNBC el lunes en la reunión especial del Foro Económico Mundial en Riad.

“Nos propusimos hacer algo sin precedentes y estamos haciendo algo sin precedentes, y entregaremos algo que sea sin precedentes”.

A principios de abril, surgieron informes en medios de comunicación occidentales de que el proyecto The Line, una ciudad planificada con paredes de vidrio que se extendería por 105 millas a través del desierto para 2030, tendría una longitud de solo 1.5 millas para ese momento, una reducción del 98.6%. Citando fuentes anónimas con conocimiento del tema, el informe inicial de Bloomberg dijo que el plan original del gobierno saudita de tener 1.5 millones de personas viviendo en The Line para 2030 se redujo a 300,000.

La supuesta reducción de planes, al menos a medio plazo, se produce en medio de preocupaciones reportadas sobre las finanzas de NEOM, que es parte de la iniciativa más amplia de Arabia Saudita Vision 2030 para diversificar su economía lejos del petróleo. Según el informe de Bloomberg, el Fondo de Riqueza Soberana de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública, aún no ha aprobado el presupuesto de NEOM para 2024.

Al Ibrahim enfatizó que los proyectos se entregarán según lo planeado, pero calificó que las decisiones se estaban tomando para un “impacto económico óptimo”.

“Vemos comentarios del mercado, vemos más interés de los inversores y siempre priorizaremos dónde podemos optimizar para un impacto económico óptimo”, dijo.

“Hoy la economía en el reino está creciendo más rápido, pero no queremos sobrecalentarla. No queremos entregar estos proyectos a expensas de importar demasiado en contra de nuestro propio interés. Continuaremos entregando estos proyectos de una manera que cumpla con estas prioridades, entregue estos proyectos y tenga el impacto económico óptimo saludable para nuestra economía y el crecimiento saludable no petrolero dentro de ella”.

Mapa político de NEOM del proyecto de la megaciudad de 500 mil millones de dólares en Arabia Saudita a lo largo de la costa del Mar Rojo. Ubicación de la ciudad inteligente y turística con sistema judicial autónomo. Etiquetado en inglés. Vector.

Peterhermesfurian | Istock | Getty Images

Sin embargo, el ministro enfatizó que “para NEOM, los proyectos, la escala prevista continúa según lo planeado. No hay cambio en la escala”.

“Es un proyecto a largo plazo con un diseño modular”, dijo. “El resto de los megaproyectos están ahí para ser entregados para un impacto específico en sectores específicos”.

Al preguntarle qué tipo de mensaje enviarían los cambios reportados en la escala y el cronograma a los inversores privados, Al Ibrahim dijo que las decisiones se tomarían para adaptarse a las necesidades y rendimientos de los proyectos, y que todos los desarrollos dentro de NEOM están viendo un creciente interés de los inversores.

“Ten en cuenta que estos sectores no existían en el pasado. Se están construyendo desde cero. Requieren cierta inversión y un compromiso total por parte del gobierno y del fondo de riqueza soberana”, dijo.

“Y estamos viendo un mayor interés de los inversores en todos estos proyectos. Estos proyectos se entregarán en su escala y de una manera que, en términos de prioridades, se adapten a las necesidades de los proyectos, los rendimientos de estos proyectos y el impacto económico. Es como minimizar cualquier fuga, minimizar cualquier riesgo de sobrecalentamiento también”.