Bailando más allá de la Venus de Milo

Me enamoré del Louvre una mañana mientras hacía movimientos de baile disco al ritmo de “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” de Michael Jackson en la Sala de las Cariátides.

El museo, una antigua fortaleza medieval y luego palacio real, aún no se había abierto, y seguía instrucciones para desfilar y golpear con las caderas y señalar en la gran sala donde Luis XIV solía celebrar obras de teatro y bailes.

El sol proyectaba una cálida luz a través de las largas ventanas, rayando el suelo ajedrezado de rosa y blanco y bañando los brazos, cabezas y alas de mármol de las antiguas estatuas griegas a mi alrededor.

“Apuntar, apuntar, apuntar”, gritó Salim Bagayoko, un instructor de baile. Así que hice mis mejores poses de John Travolta y señalé alrededor de la habitación, mis ojos se posaron en el delicado pie sandalia de Artemus, las alas de un Niobid y el pene de piedra de Apolo.