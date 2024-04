Korean Air presenta nuevos uniformes de mantenimiento, aeroespacial, carga y manejo terrestre.

Modo Oscuro/Claro



(29/03/24)

Korean Air ha presentado nuevos uniformes ecológicos para su personal de mantenimiento, aeroespacial, carga y manejo en tierra.

Los nuevos uniformes marcan la primera revisión de uniformes para los equipos de mantenimiento, aeroespacial, carga y manejo en tierra en 38 años.

Programados para su implementación a partir del 1 de abril, los uniformes priorizan la seguridad y la funcionalidad.

No solo los tejidos especializados mitigan los riesgos de accidentes eléctricos, sino que el nuevo diseño también permite la inserción de rodilleras para una protección adicional cuando sea necesario y elementos funcionales como bolsillos diseñados para varios equipos.

Los nuevos uniformes de mantenimiento, aeroespacial, carga y manejo en tierra de Korean Air

Los uniformes de verano cuentan con parches de malla detrás de las rodillas para mayor transpirabilidad, y la cinta reflectante mejora la visibilidad en entornos con poca luz.

Se han desarrollado uniformes que van desde camisetas, chalecos, rompevientos hasta chaquetas pesadas teniendo en cuenta diferentes tareas y estaciones para permitir a los empleados elegir una vestimenta cómoda y adecuada para ambientes específicos.

En línea con los esfuerzos de sostenibilidad de Korean Air, los materiales han sido certificados ambientalmente. La chaqueta de invierno está hecha de textil Sympatex, que es reconocido por sus propiedades de aislamiento térmico, impermeabilidad y resistencia al viento. El material ha recibido las certificaciones Bluesign y OEKO-TEX Standard 100, dos de las principales etiquetas de certificación ambiental de Europa para textiles. El tejido ecológico puede ser reciclado o descompuesto naturalmente sin emitir sustancias tóxicas al suelo.

Esta iniciativa sigue a la exitosa actualización de calzado de seguridad para el personal que navega por aeropuertos, hangares y terminales de carga en mayo de 2023. Los empleados pudieron elegir entre una variedad de zapatos de seguridad y probarlos antes de seleccionar su par favorito.

Últimas entrevistas en video exclusivas: 9 entrevistas en video de alta definición de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia; Estándar para abrir residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en video con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo; 9 entrevistas en video exclusivas de ASEAN Tourism Forum 2024 en Vientiane, Laos; 8 conferencias de prensa de NTO del ASEAN Tourism Forum 2024 en Vientiane, Laos; 13 entrevistas en video de alta definición de World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra; 5 entrevistas en video de alta definición de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia; 15 entrevistas en video de alta definición de Routes World 2023 en Estambul, Türkiye; y Taxis aéreos eléctricos en el aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajistán – Entrevista en video de alta definición con el CEO.



Titulares:



Ruta del Espacio de Sabre tendrá lugar en Delhi y Mumbai, India.

Malaysia Airlines e IndiGo para Codeshare.

Accor amplía su cartera con 22 hoteles en Japón.

Hong Kong Airlines reanuda vuelos a Kagoshima, Japón.

FlyArystan recibe certificado AOC de la Administración de Aviación de Kazajistán.

Marriott abre Resort en Isla Perhentian Keci en Terengganu, Malasia.

AirAsia Malasia reanuda vuelos Kuching – Penang y Kota Kinabalu – Penang.

Hong Kong Stadium se prepara para los últimos Siete; Los fanáticos internacionales compran más del 40% de las entradas.

ExecuJet abre nueva instalación de MRO en el aeropuerto de Subang cerca de Kuala Lumpur, Malasia.

Michelle Freyre se unirá a la Junta Directiva de United Airlines.

Lloyd’s Inn Kuala Lumpur abrirá el 1 de abril.

Korean Air presenta nuevos uniformes de mantenimiento, aeroespacial, carga y manejo en tierra.

SalamAir lanzará vuelos entre Muscat y Tirana, Albania.

IHG presenta nuevos prototipos de Staybridge, Candlewood y Atwell Suites en EE. UU.

DHL Aviation amplía su asociación con Worldwide Flight Services en Francia.

United Airlines instala compartimentos superiores más grandes en la flota Embraer E175.

No todos quieren usar una aplicación; Bonza mejora las opciones de reserva con un sitio web.

Amadeus expande Travel4Impact a nivel global; Aplicaciones abiertas hasta el 30 de abril.

Aerolíneas del Asia Pacífico transportaron 27 millones de pasajeros internacionales en febrero; la demanda de carga aumentó un 10.2%.

Aris Maroulis se une a TUMI como Vicepresidente de Asia-Pacífico y Medio Oriente.

AirAsia Malasia reanudará vuelos entre Kuala Lumpur y Vientiane, Laos.

El primer hotel Courtyard by Marriott en Australia Occidental abre en Murdoch, Perth.

Qantas nombra a Nick McGlynn como Vicepresidente Ejecutivo – Asia.

HotelREZ renueva asociación con Sabre Hospitality.

Marlon Abeyakoon nombrado GM de NH Collection Maldives Havodda Hotel.

Amex GBT firma acuerdo para comprar CWT.

Korean Air conecta el sistema de reservas de carga con DHL Global Forwarding.

Sean Seah regresa a Langham como Vicepresidente Senior de Estrategia, Tecnología e Innovación.

Radisson apunta a 25 hoteles en Marruecos para 2030; Expande el papel de Erwan Garnier.

Airbus mejorará las capacidades de ciberseguridad con la adquisición de Infodas.

Mandarin Oriental Exclusive Homes agrega un castillo de 16 habitaciones en Francia a su portafolio.

Korean Air ordenará 33 aeronaves Airbus A350.

AAPA será el anfitrión de la Conferencia de Seguridad Turboprop en Kuala Lumpur, Malasia.

Nassau, Bahamas será sede de Routes Americas 2025 en febrero.

FlyAngola nombra APG como GSA fuera de línea en Portugal.

AirAsia Cambodia se prepara para despegar.

Alex Schellenberger se une a Mandarin Oriental como Vicepresidente Senior de Marca.

Ethiopian Airlines abre instalación logística de comercio electrónico en el aeropuerto Bole Addis Ababa.

Routes Americas 2024 se llevará a cabo en Bogotá, Colombia.

Air Botswana nombra APG como GSA en 16 mercados.

Korean Air reanudará más vuelos; Aumentará los servicios a destinos selectos.

WestJet nombra APG como representante en Corea del Sur; la aerolínea lanzará vuelos YYC-ICN en mayo.

Courtyard by Marriott Hotel abre en Fukui, Japón.

Rolls-Royce ampliará la capacidad de construcción y servicios de motores en el Reino Unido y Alemania.

United Airlines lanzará vuelos Los Ángeles – Shanghái; Aumentar el servicio LAX – HKG.

Nueve entrevistas en video exclusivas con VIP en el ASEAN Tourism Forum 2024 en Vientiane, Laos.

Ocho conferencias de prensa de NTO del ASEAN Tourism Forum 2024 en Vientiane, Laos.

Trece entrevistas en video de alta definición de World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra.

Cinco entrevistas en video de alta definición de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia.

Quince entrevistas en video de alta definición de Routes World 2023 en Estambul, Türkiye.

Taxis aéreos eléctricos en el aeropuerto de Almaty en Kazajistán – Entrevista en video con el cofundador.

Fotos del Concurso de Belleza Transgénero Miss International Queen 2023 en Pattaya, Tailandia.

Entrevistas en video exclusivas con 17 concursantes de Miss International Queen 2023.

Viviendo con un solo ojo – seis años después por Steven Howard.

Videos y entrevistas en alta definición.

Podcasts de entrevistas en video de alta definición.

Fuente RSS – Noticias de la industria de viajes.

Ticker – Noticias de la industria de viajes.

Archivo de noticias de la industria de viajes.

Ferias comerciales de viajes.

Galerías de imágenes de alta resolución.

Travel News Asia – Últimas noticias de la industria de viajes.