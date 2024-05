Informe de Chrome revela qué extensión podría estar ralentizando más su navegador.

Las extensiones de Chrome son una excelente manera de mejorar la navegación por Internet, pero algunas de ellas pueden ralentizar tu navegador. El equipo de desarrollo detrás de DebugBear, un servicio de optimización de páginas web, analizó 5,000 extensiones para ver cómo afectaban a Google Chrome. Según sus hallazgos, algunas pueden causar tiempos de carga más largos en los sitios web, aunque depende de cómo se procesan los datos. Algunas son mejores que otras.

DebugBear afirma que las extensiones que procesan datos “antes de que se haya renderizado una página tendrán un impacto mucho peor en la experiencia del usuario”. Las VPN parecen estar entre las peores en esto, con algunas causando un segundo completo de retraso. Tiene sentido por qué los tiempos de carga serían particularmente malos con una VPN, ya que “rutean el tráfico a través de un servidor intermedio”. Otras extensiones que pueden causar largos tiempos de carga incluyen Trancy AI Subtitles y Klarna Pay Later.

Las extensiones que ejecutan su código “después de que la página se ha cargado” también pueden afectar a Chrome, pero en menor medida aparentemente. Los tiempos de procesamiento pueden provocar una ralentización de la página web a medida que el software sobrecarga el hardware, pero no siempre. Por ejemplo, se descubrió que el Asistente de Inteligencia Artificial de Mónica añade “1.3 segundos de tiempo de procesamiento”; sin embargo, en realidad reduce la velocidad de carga de la página. Esto se debe a que extensiones como Mónica se ejecutan “tan pronto como la página comienza a cargarse”.

Interacciones de página

Incluso si una extensión no crea tiempos de carga lentos, puede provocar interacciones lentas en la página, lo que significa que hacer clic en un sitio web puede no sentirse ágil. Se informa que Avira Password Manager agrega un “retraso de 160 milisegundos al hacer clic en… contenido aleatorio [encabezados]”. Claro, 160 milisegundos son menos de medio segundo, pero no podemos evitar preguntarnos si los retrasos se acumulan.

Digamos, por ejemplo, que tienes siete extensiones, cada una agregando un retraso de 160 milisegundos. Ahora, imagina si todos esos retrasos se convierten en una gran caída de rendimiento. Eso es un segundo completo de retraso añadido a una página web. ¿Es esto posible? Para ser honesto, no lo sabemos, ya que DebugBear no indica si el retraso de estas herramientas puede acumularse.

Lo que es verdad es que la mayoría de los bloqueadores de anuncios pueden mejorar tu experiencia de navegación. Los sitios web con toneladas de anuncios causan directamente una ralentización, y sin un bloqueador de anuncios, DebugBear encontró que el tiempo promedio de procesamiento de CPU en sitios web con muchos anuncios era de 57 segundos. Con uBlock Origin instalado, el tiempo baja “a poco menos de 4 segundos”, ahorrando una preciosa potencia a tu computadora.

uBlock Origin parece ser uno de los mejores bloqueadores de anuncios que puedes añadir a Chrome junto con Malwarebytes y Privacy Badger. AdBlock Plus es uno de los peores, ya que consume mucho tiempo de procesamiento, más de 40 segundos.

Qué puedes hacer

Así que, si eres un usuario frecuente de Chrome que experimenta una ralentización del navegador con extensiones instaladas, no hay mucho que puedas hacer para remediar el problema. La reparación de las extensiones recae en última instancia en los desarrolladores que las crearon. Pero hay un par de cosas que puedes hacer para ayudar.

En primer lugar, lo más fácil que puedes hacer es desinstalar la herramienta que está causando el problema o restringirla para que solo se active en ciertos sitios. DebugBear también recomienda usar su herramienta de búsqueda de rendimiento de extensiones de Chrome para ayudarte a encontrar las mejores extensiones ligeras para el navegador.

Asegúrate de consultar la lista de TechRadar de los mejores bloqueadores de anuncios para el 2024. uBlock Origin es el mejor, pero hay otras opciones excelentes.

