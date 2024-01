¿Qué adaptador USB necesito para MacBook Air?

Después de cambiar del antiguo MacBook Pro al MacBook Air, no pasó mucho tiempo antes de que notara que el nuevo modelo Air no cuenta con puertos USB. ¿Pero qué haces cuando no puedes enchufar dispositivos USB directamente en tu nuevo MacBook Air?

La solución es el adaptador USB para el MacBook, que debes comprar además del MacBook Air. Si bien es una inversión, te ayudará a conectar más que solo dispositivos USB. En este artículo, te mostraré lo que necesitas tener en cuenta al adquirir uno para que sigas logrando velocidades de transferencia decentes en tus puertos USB.

¿Qué adaptador USB necesito para el MacBook Air?

Los modelos más recientes de MacBook Air con el chipset M de Apple solo cuentan con dos o más puertos Thunderbolt USB-C, dependiendo de la versión del MacBook Air. Apple no pudo integrar un puerto USB debido al diseño ultradelgado del Air.

Por lo tanto, necesitas un adaptador USB que sea compatible con los puertos Thunderbolt USB-C del Air. Después de usar un adaptador USB para MacBook, aún puedes conectar dispositivos USB a tu Air, así como salidas HDMI, tarjetas microSD y más.

Existen dos tipos de adaptadores USB. Uno es un adaptador Thunderbolt USB-C a USB y ocupa un puerto en la computadora Air, pero también te ofrece solo un puerto USB a cambio. El segundo tipo es un pequeño USB con dos entradas Thunderbolt USB-C pero 5 a 6 puertos de salida.

El segundo tipo de adaptador USB es una opción mucho mejor, ya que te brinda bastantes puertos para usar al mismo tiempo, es delgado, se conecta fácilmente al Air y es liviano y fácil de llevar contigo. Sin embargo, te recomiendo que busques entre modelos porque cada adaptador USB ofrece una variedad de puertos de salida, así que elige uno que se adapte a tus dispositivos externos.

¿Qué es el puerto Apple USB 4 (Thunderbolt USB-C)?

El USB 4 es conocido como el puerto Thunderbolt USB-C más reciente de Apple. Es un puerto muy similar al puerto Thunderbolt 3 de Apple, pero con la idea de ser ofrecido para funcionar con sistemas que usan otro sistema operativo, como Windows, y periféricos externos como monitores.

Por lo tanto, el puerto más moderno en el MacBook Air tiene velocidades de 40Gbps bidireccionales, lo que significa que puedes transferir datos hacia y desde la Mac a la misma velocidad. Entonces, utilizando el adaptador USB para MacBook, aún puedes lograr las mismas velocidades a través de los puertos USB.

¿Qué adaptadores necesitas para conectar monitores externos?

Para conectar un monitor externo a tu MacBook Air, necesitarás un adaptador HDMI a Thunderbolt 4 USB-C. Esto puede ser un tipo de adaptador independiente con solo una conversión, o puedes encontrar un segundo tipo de adaptadores USB, que sirven como un pequeño dispositivo con los puertos más comunes.

De esta manera, un adaptador USB tiene entrada para dos puertos Thunderbolt 4 USB-C y un puerto de salida que varía de 5 a 6 puertos, que incluyen USB, HDMI, microSD y otros puertos.

Adaptadores para conectar internet por cable

Necesitarás un adaptador de Ethernet para conectar tu MacBook Air a internet utilizando el cable de Ethernet. Este adaptador normalmente toma uno de los puertos Thunderbolt 4 USB-C de tu computadora portátil y lo convierte en el puerto de Ethernet.

De esta manera, puedes experimentar las velocidades más rápidas de la conexión de Ethernet por cable si no prefieres usar Wi-Fi. La configuración es extremadamente útil cuando estás conectado a una red local. Si bien estos tipos de adaptadores son un poco menos comunes, aún puedes encontrarlos en tiendas de electrónica y minoristas en línea.

¿Cuál es el puerto USB más rápido en el MacBook Air?

Los modelos de MacBook Air con chip M2 que van desde 2022 hasta 2023 tienen tres puertos Thunderbolt 4 USB-C, un puerto HDMI, un puerto SDXC, un conector de auriculares y un puerto de carga MagSafe 3. El Thunderbolt 4 USB-C es el puerto más rápido y los tres ofrecen la misma velocidad de transferencia.

Sin embargo, para los modelos de MacBook Air con chip M1 de 2020, solo obtienes dos puertos Thunderbolt 4 USB-C y un conector de auriculares. Aunque limitado, el puerto más rápido sigue siendo uno de los dos puertos Thunderbolt 4 USB-C.

¿Qué modelo de MacBook Air te ofrece la mayor cantidad de puertos?

Hay una gran diferencia en la cantidad de puertos que obtienes en los modelos Air M1 y los modelos M2. Si no tienes un presupuesto ajustado, te recomiendo que omitas el modelo Air M1 si estás buscando una mejor conectividad.

Los modelos MacBook Air M2 vienen con tres puertos Thunderbolt 4 USB-C, así como puertos HDMI y SDXC, un conector de auriculares y un puerto de carga. Los modelos Air M1 solo incluyen dos puertos Thunderbolt 4 USB-C, y tienes que usar uno de ellos para cargar.

Tres puertos Thunderbolt 4 USB-C son más que suficientes para el uso diario, y los puertos HDMI, SDXC y de carga separados hacen que el MacBook Air más nuevo sea mucho más versátil. Personalmente he experimentado que los adaptadores USB con fuentes de alimentación externas son los más rápidos. Rara vez notarás algún tipo de retraso o latencia.