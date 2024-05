El regreso de Zuma es un dolor de cabeza para el ANC de Sudáfrica.

(Bloomberg) — Jacob Zuma, quien lideró Sudáfrica durante casi nueve años llenos de escándalos antes de que el partido gobernante lo obligara a dejar el cargo, ha llevado a cabo un regreso dramático y está sacudiendo la política antes de las elecciones de este mes.

El carismático octogenario lidera un nuevo partido que está compitiendo en la votación del 29 de mayo, que se perfila como la más reñida desde el fin del apartheid hace tres décadas. Las encuestas de opinión indican que el Congreso Nacional Africano está a punto de perder su mayoría parlamentaria por primera vez desde que llegó al poder en 1994, como reacción a su fracaso en abordar la estancamiento económico, la pobreza rampante y los cortes de energía, y que el apoyo al Partido uMkhonto weSizwe de Zuma, o MKP, podría superar el 8%.

Esto significaría que Zuma recuperaría un poder significativo, a pesar de haber sido acusado por un panel judicial de estar en el centro del saqueo de $27 mil millones de fondos de los contribuyentes durante su presidencia y de ser encarcelado por desacato al tribunal en 2021, desencadenando disturbios que cobraron 354 vidas. Él niega cualquier actividad ilegal y ha convocado a miles de personas a mítines en su provincia natal de KwaZulu-Natal, un bastión clave de las elecciones, donde retiene un seguimiento casi de culto entre sus compañeros hablantes de zulú.

“Es sorprendente que alguien que causó tanto daño al país y a la economía todavía cuente con un fuerte apoyo,” dijo Melanie Verwoerd, analista independiente y ex parlamentaria del ANC. “Está impulsando muy fuertemente las líneas étnicas y tribales, que es principalmente de donde proviene su apoyo. Está buscando principalmente vengarse del ANC y del presidente Cyril Ramaphosa, y aprovechar al máximo su fracaso en cumplir adecuadamente las expectativas de muchos votantes.”

Algunos analistas advierten que las encuestas sobreestiman el apoyo al MKP, pero si incluso las predicciones más conservadoras resultan acertadas, el partido asegurará un número de escaños en el nuevo parlamento y en la legislatura provincial de KwaZulu-Natal. Las principales promesas de campaña del partido incluyen la nacionalización de bancos y minas, la expropiación de tierras sin compensación y la expansión de la red de bienestar social. “He escuchado la visión de Zuma, me encanta, la entiendo y por eso me uní al partido,” dijo Philile Khumalo, de 33 años, uno de los cientos de adeptos del ex presidente que asistieron a un mitin del MKP cerca de su casa en la aldea oriental de Nkandla la semana pasada. “Él nos prioriza a nosotros y nuestras necesidades.”

Zuma encabeza la lista de candidatos a legisladores de su partido, aunque la comisión electoral impugna su elegibilidad para postularse debido a su condena penal. El Tribunal Constitucional tiene programado escuchar el caso el 10 de mayo. Mientras que el MKP dice esperar que Zuma dirija el próximo gobierno, el ANC lo ha descartado como una amenaza seria. Además de KwaZulu-Natal, las encuestas muestran que el MKP cuenta con cierto respaldo en Gauteng, el centro industrial nacional, y en la provincia nororiental de Mpumalanga.

La perspectiva de tener un gobierno inestable con el MKP o los izquierdistas de los Combatientes por la Libertad Económica —actualmente el tercer partido más grande— asegurando acceso a posiciones clave ha inquietado a los inversores extranjeros, quienes han vendido 43,4 mil millones de rands (2,3 mil millones de dólares) en acciones sudafricanas este año. Mientras tanto, los bonos en dólares del país han quedado rezagados en comparación con la mayoría de los pares de mercados emergentes.

El historial político de Zuma ha alimentado la inquietud. Comenzó como luchador por la libertad contra el apartheid, pero ha estado envuelto en una serie de escándalos de corrupción durante casi tres décadas.

Se unió al ANC en su adolescencia, pasó una década en la prisión de Robben Island junto a Nelson Mandela y desempeñó un papel clave en ayudar a negociar un fin pacífico al apartheid antes de convertirse en vicepresidente del país en 1999. Fue despedido seis años después tras acusaciones de que su asesor financiero intentó solicitar un soborno para él. Zuma niega cualquier acto ilícito y el caso sigue en curso.

Zuma arrebató el control del ANC a Thabo Mbeki en diciembre de 2007 y asumió la presidencia del país en mayo de 2009. Su mandato estuvo marcado por repetidos errores de política y la deuda pública se disparó a medida que su administración cedió a las demandas de los trabajadores estatales de aumentos salariales por encima de la inflación.

Decenas de testigos declararon ante una comisión judicial que se extendió por más de cuatro años cómo se saquearon las arcas de departamentos estatales y empresas con el consentimiento tácito de Zuma. El gobierno estima que se robaron más de 500 mil millones de rands, y el juez Raymond Zondo, ahora el jefe de justicia del país, encontró que Zuma fue central en el saqueo, ayudando a sus aliados a asegurar puestos y contratos ilícitos. Aún no se han formulado cargos relacionados con estos hechos en su contra.

Zuma fue condenado por desacato en 2021 por negarse a declarar ante Zondo. Fue liberado mediante libertad condicional médica después de cumplir menos de dos meses de su condena de 15 meses y Ramaphosa, quien sucedió a Zuma en 2018, le concedió una conmutación de la pena en agosto de 2023.

Sin embargo, las relaciones entre los dos han seguido siendo acrimoniosas. En el mitin de la semana pasada en Nkandla, Zuma lanzó una pullita velada a Ramaphosa, quien se enriqueció al fundar su propia empresa de inversiones.

“Hay personas negras en Sudáfrica que ahora son multimillonarias,” dijo Zuma. “No recuerdan a las personas negras y sus dificultades.”

El MKP ha dicho que podría trabajar con partidos afines si no hay un ganador claro en las elecciones, ya sea a nivel nacional o en KwaZulu-Natal, pero que una alianza con el ANC es poco probable.

“Formamos el Partido MK porque estábamos cansados del ANC,” dijo Sihle Ngubane, un alto funcionario del MKP, en una entrevista en Nkandla. “Sería difícil dar un giro y decir que podemos colaborar con ellos.”

Aunque Zuma ha faltado a varias apariciones planificadas en mítines y tiene varias suturas sobre su ojo izquierdo, los funcionarios del MKP desestimaron los informes de que sufrió una caída y está en mal estado de salud.

Leer más: ¿Qué pasa si el ANC de Sudáfrica tiene que compartir el poder?: QuickTake

