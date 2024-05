ASM Global operará ICC Sydney durante 10 años más.

Modo Oscuro/Modo Claro

(29/04/24)

ASM Global ha sido contratada para operar el ICC

Sydney (Centro de Convenciones Internacional de Sídney) por

otros 10 años.

A través de la realización de 3,665 eventos principales, 6.4

millones de asistentes han gastado A$3.9 mil millones en la economía local en

un poco menos de siete años de operación, una estadística

notable considerando que ASM Global tenía como objetivo entregar $5 mil millones en

beneficios económicos a lo largo de los 25 años del Asociación Público-Privada.

“Desde el principio, la ambición audaz de ASM Global

fue que ICC Sydney fuera uno de nuestros principales centros de

convenciones, exposiciones y entretenimiento. Es gratificante ver cómo

el marco de gestión de locales de ASM Global ha ayudado a ICC Sydney

a impulsar la contribución económica, superando la inversión inicial

de A$3.4 mil millones en la transformación de Darling Harbour.

A pesar de los tres años impactados por la pandemia de COVID19, ya está cerca

de alcanzar el objetivo del Gobierno de NSW de que el equipo entregue A$5 mil millones

en beneficios económicos durante los 25 años de la Asociación Público-Privada,” dijo el Presidente y Director Ejecutivo de ASM Global (APAC),

Harvey Lister AM. “Es con gran alegría que celebramos 10 años

de resultados extraordinarios en ICC Sydney a lo largo de

tres años de establecimiento de marca, marketing, venta y

planificación operativa previas a la apertura, seguidos de siete años de

gestión de eventos en el lugar. ¡Eso son 10 años impulsando resultados haciendo una

diferencia para Sídney y Nueva Gales del Sur!”

ICC Sydney Australia

El equipo de gestión del ICC Sydney de ASM Global abrió

el recinto en diciembre de 2016 con más de 500 eventos confirmados, y

desde entonces ha recibido a 500,000 participantes internacionales, 1.46 millones de asistentes nacionales

y 4.42 millones de asistentes locales a eventos a través de sus puertas.

A lo largo del período, el ICC Sydney ha mantenido un promedio de satisfacción del cliente del 98%

y un promedio de satisfacción de delegados del 97%

(según lo medido por EY Sweeney) y tiene relaciones sólidas con

Business Events Sydney y otras organizaciones de marketing de destinos como Destination NSW y Tourism Australia.

El CEO de ICC Sydney y Director de Grupo – Centros de Convenciones, ASM Global (APAC), Geoff Donaghy, dijo que los

beneficios financieros de largo alcance también se han extendido profundamente a lo largo de la cadena de suministro del lugar y hasta los productores de alimentos y

vinos regionales de NSW, las artes creativas y socios de la comunidad.

“La misión de ICC Sydney sigue siendo hacer una

diferencia para los residentes, visitantes y empresas de Sídney y NSW y nuestro extenso calendario de eventos ya ha

contribuido a 7.22 millones de noches de hotel y la creación de

21,395 empleos en la economía local. El lugar también ha gastado A$370

millones con proveedores locales, incluidos A$65 millones gastados

directamente con proveedores de alimentos y bebidas de NSW,” dijo el Sr. Donaghy.

La perspectiva del equipo del lugar incluye 1,126 eventos

ya programados hasta 2034 que atraerán a un estimado de 4.7

millones de asistentes.

Un proyecto del Gobierno de NSW, el ICC Sydney fue entregado

en asociación con Darling Harbour Live, uniendo a Capella

Capital, ASM Global, Lendlease, Hostplus, Aware Super y

Spotless.

Últimas

entrevistas exclusivas en video: Visita a Aarhus – Entrevista

con Pia Lange Christensen, CEO; Aeropuerto de Aarhus (AAR) en Dinamarca – Entrevista con Lotta Sandsgaard, CEO;

Aeropuerto de Lodz (LCJ) en Polonia Central – Entrevista con Robert Makowski, CCO; Aeropuertos GLA, SOU

y ABZ – Entrevista con Christopher Tibbett, Director de Aviación;

Aeropuertos de

Groenlandia – Entrevista con Jens R. Lauridsen, CEO;

Airsiders –

Entrevista con Antonio Pascale, Director Comercial;

Aeropuerto de

Hannover (HAJ) – Entrevista con Prof. Dr. Martin Roll, CEO;

Aeropuerto Internacional

Princesa Juliana (SXM) – Entrevista con Michiel

Parent, Director Comercial;

Aeropuerto de la Isla de Man (IOM) – Entrevista con Gary Cobb, Director de Aeropuerto;

Aeropuerto de Londres Southend (SEN) – Entrevista con Marc Watkins, Gerente de Desarrollo de Rutas;

Soluciones de Aeropuerto PDC – Entrevista con Flemming Glyager en Routes Europe 2024;

Visita

Estonia – Entrevista con Kristina Kästik, Líder de Equipo B2B;

Aeropuerto de Tallin (TLL) en Estonia –

Entrevista con Eero Pärgmäe Miembro de la Junta y Director Comercial;

Visita a la Isla de Man – Entrevista con Deborah Heather, CEO, en Routes Europe

2024 en Aarhus, Dinamarca;

OAG – Entrevista con Chelsea Waller en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca; Guardabosques Marinos de Aarhus en Dinamarca – Entrevista con Niels K. Nielsen, Jefe de Guías; 9 Entrevistas en Video HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Norma para Abrir Residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en Video con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo; 9 Entrevistas en Video Exclusivas de ASEAN Tourism Forum

2024

en Vientiane, Laos;

8 Conferencias de Prensa NTO del ASEAN Tourism Forum 2024 en

Vientiane, Laos;

13 Entrevistas en Video HD de World Travel

Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en Video HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

15 Entrevistas en Video HD de Routes World 2023 en Estambul, Turquía; y

Taxis Eléctricos en el Aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajistán – Entrevista en Video HD con el CEO.



Titulares:



IHG Firma Hotel en el Desarrollo Mixto de The Forestias Cerca de Bangkok, Tailandia

Asociación de Aerolíneas de Asia Pacífico Informa Números de Tráfico de Marzo de 2024

Hong Kong Airlines Reanuda Vuelos a Saipán

Sabre se Convierte en el Primer GDS en Ofrecer Contenido NDC a Través de Zeno

FCM Nombra a Siddharth Mehta como Vicepresidente de Suministros para India

Hong Kong Airlines Lanza Vuelos a Vientiane, Laos

Air Astana Reanudará Vuelos Entre Astana y Seúl, Corea del Sur

Airbus Amplía la Constelación de Observación de la Tierra Pléiades Neo con un Nuevo Programa

ASM Global para Operar ICC Sydney por 10 Años Más

SAS Firma Acuerdo de Adhesión a la Alianza con SkyTeam

OUE Gana la Licitación para un Hotel de Energía Cero de 255 Habitaciones en el Aeropuerto de Changi, Singapur

Korean Air Lanzará Vuelos de Seúl Incheon a Macao

John Girard Se Une a Plaza Premium como Gerente General de Operaciones – Hong Kong

IndiGo para Pedir 30 A350-900 con 60 Rolls-Royce Trent XWB-84

Sabre Expande Equipo de Alojamiento, Terrestre y Marítimo

Aeropuerto de Lodz (LCJ) en Polonia Central – Entrevista con Robert Makowski, Director Comercial (CCO)

Aeropuertos de Groenlandia – Entrevista con Jens R. Lauridsen, CEO

Aeropuertos de Glasgow (GLA), Southampton (SOU) y Aberdeen (ABZ) – Entrevista con Christopher Tibbett, Director de Aviación

Visita a Aarhus – Entrevista con Pia Lange Christensen, CEO

Aeropuerto de Aarhus (AAR) en Dinamarca – Entrevista con Lotta Sandsgaard, CEO

Visita a Estonia – Entrevista con Kristina Kästik, Líder de Equipo B2B, en Routes Europe 2024

Airsiders – Entrevista con Antonio Pascale, Director Comercial, en Routes Europe 2024

Soluciones de Aeropuerto PDC – Entrevista con Flemming Glyager en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

Aeropuerto de Hannover (HAJ) – Entrevista con Prof. Dr. Martin Roll, CEO

Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (SXM) – Entrevista con Michiel Parent, Director Comercial

Aeropuerto de Londres Southend (SEN) – Entrevista con Marc Watkins, RDM

Aeropuerto de Tallin (TLL) en Estonia – Entrevista con Eero Pärgmäe Miembro de la Junta y Director Comercial

Aeropuerto de la Isla de Man (IOM) – Entrevista con Gary Cobb, Director de Aeropuerto

Visita a la Isla de Man – Entrevista con Deborah Heather, CEO, en Routes Europe 2024

OAG – Entrevista con Chelsea Waller en Routes Europe 2024 en Aarhus, Dinamarca

Guardabosques Marinos de Aarhus en Dinamarca – Entrevista con Niels K. Nielsen, Jefe de Guías

IHG Firma Hotel Crowne Plaza en Dehradun, India

Air Astana y Neos Firman MOU sobre Asociación Estratégica

Fiji Airways utilizará la Solución TurnaroundControl de Assaia

AirX Firma LOI con Eve Para Hasta 50 Aeronaves eVTOL

Cambios Ejecutivos mientras bp Simplifica la Estructura Organizativa

Thai AirAsia Lanzará Vuelos Diarios Entre Suvarnabhumi y Hat Yai

La Nueva Cabina de Larga Distancia Allegris de Lufthansa Entrará en Servicio el 1 de mayo

Bangkok Airways Extiende la Asociación con Sabre

IHG Expande la Marca de Conversión de Gama Media Garner Hotels a Más Países

CWT Amplía el Acceso al Contenido NDC de Finnair en Finlandia y los países nórdicos

Turismo Malasia Amplía el Acuerdo de Datos e Inteligencia de Mercado con Travelport

Rajiv Bhatia se Une a Sabre como Director Ejecutivo de Expansión del Mercado Asia Pacífico

Copenhague es la Sede del Primer Hotel Fairfield by Marriott en Europa

Nueva Aeronave Insignia de Hawaiian Airlines Entra en Servicio

Travelodge Abre su Cuarto Hotel en Seúl, Corea del Sur

Sabre se Asocia con la OTA de Corea del Sur, InterparkTriple

British Airways Mejora los Datos Meteorológicos Disponibles para Pilotos y Equipos de Planificación de Vuelo

Air Astana Aumenta Vuelos y Reanuda Servicios a Destinos Seleccionados

Jean-Marie Le Gall Nombrado Gerente General del Hotel The Woodward en Ginebra, Suiza

IHG Firma Segundo Hotel Kimpton en Portugal

Scoot Recibe el Primer Avión de Nueve E190-E2 de Azorra

Finnair Actualiza el Horario de Vuelos de Verano de 2025

Delta Air Lines Lanza Vuelos de Múnich a Nueva York JFK Tres Veces por Semana

Guardia Costera de Japón Ampliará Flota con Tres Helicópteros Airbus H225

EL AL Implementará NetLine/Ops ++

Sabre Mejorará la Estrategia de Distribución y Comercialización de una Compañía Hotelera Japonesa

Air Astana Mejora la Capacitación en Seguridad con Simuladores CEET y RFFT en Astana, Kazajstán

Dean Dimitriou Regresa al Hotel The Murray en Hong Kong como Gerente General del Hotel

ASM Global Nombra a Matthew Lazarus-Hall como Vicepresidente Ejecutivo de Entretenimiento y Contenidos

Thai Lion Air Lanza Vuelos de Bangkok a Kochi; Designa a Çelebi como Proveedor de Servicios en Tierra

Onyx Hospitality Firma Apartamentos Servidos Shama en Rayong, Tailandia

AirAsia X Reanuda Vuelos Entre Kuala Lumpur y Changsha, China

IndiGo Lanzará Vuelos de Kozhikode a Kochi y Agatti

Neste Suministrará SAF a Emirates en el Aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam; Seguirá Changi

Amadeus Completa la Adquisición de Vision-Box

AirJapan Mejora Operaciones con Radixx PSS

Hombres y Mujeres de Nueva Zelanda Ganaron el Último Torneo de Sevens en el Estadio de Hong Kong

Korean Air Operará Vuelos Chárter Estacionales Entre Seúl y Taichung, Taiwán

Pegasus Airlines Lanza Vuelos Entre Ankara y Lisboa, Portugal

Smiths Detection Nombra a Jerome de Chassey como Presidente

AirAsia X Reanuda Vuelos Entre Kuala Lumpur y Xi’an, China

Cathay Cargo Reanuda Vuelos de Carga desde Saigón, Vietnam

SITA Publica Documento Blanco sobre el Papel de la Biotecnología en los Viajes Aéreos

Colección Cheval Expande el Portafolio de la Alianza Hotelera Global a Apartamentos para Servicios

Langham Cambia la Marca del Hotel en Foshan, China

Aviación: Demanda Internacional de Pasajeros Aumenta un 26.3%; Aerolíneas de Asia Pacífico Reportan un Aumento del 53.2%

Demanda Internacional de Carga Aérea Aumenta un 12.4% en febrero de 2024; Capacidad Aumenta en un 16%

Grupo L’Occitane Nombra a Green Yip como Director Regional de Mercado – Retail Travel Asia Pacífico

Le Bristol Paris Nombra a Arnaud Faye como Chef Ejecutivo

Chris Kemlo Nombrado Gerente General del Hotel The Calile en Brisbane, Australia

Roadshow Espacial de Sabre se Llevará a Cabo en Delhi y Mumbai, India

Malaysia Airlines e IndiGo se Asocian

Accor Expande su Portafolio con 22 Hoteles en Japón

Hong Kong Airlines Reanuda Vuelos a Kagoshima, Japón

FlyArystan Recibe Certificado de Operador Aéreo de la Administración de Aviación de Kazajstán

Marriott Abre un Resort en la Isla de Perhentian Keci en Terengganu, Malasia

AirAsia Malasia Reanuda Vuelos de Kuching a Penang y Kota Kinabalu a Penang

El Estadio de Hong Kong se Prepara para los Últimos Sevens; los Fans Internacionales Compran Más del 40% de las Entradas

ExecuJet Abre Nueva Instalación MRO en el Aeropuerto de Subang Cerca de Kuala Lumpur, Malasia

Michelle Freyre se Unirá al Consejo de Administración de United Airlines

Lloyd’s Inn Kuala Lumpur Abrirá el 1 de Abril

Korean Air Desvela los Nuevos Uniformes de Mant