¿Quién ganará las elecciones de 2024: ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ o ‘Fin de semana en Bernie’s’?

“

El ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y el ex candidato presidencial Andrew Yang fueron invitados a la conferencia de Fortune Future of Finance el jueves. Surgió el tema de las elecciones de 2024. Cuando le preguntaron sobre el impacto que tendría el regreso del ex presidente Donald Trump en el panorama empresarial si fuera reelegido, Scaramucci fue contundente: “terrible”.

“Sería terrible para la economía y terrible para los negocios”, dijo el fundador y socio gerente de SkyBridge Capital. La economía ha sido predecible y favorable para las empresas, gracias a la separación constitucional de poderes, explicó Scaramucci. Trump quiere abolir esas separaciones y abrazar a personas y funciones que le permitirían tener un control total. El llamado “poder ejecutivo unitario” le daría al presidente poderes totalitarios sobre el poder ejecutivo del gobierno con derechos exclusivos para dar forma y hacer cumplir las leyes. Haría a Trump “súper poderoso”, dijo Scaramucci, y a lo largo de la historia, eso ha sido catastrófico para la economía donde sea que haya ocurrido.

“Es un desastre para la economía, un desastre para el mundo y un desastre para tu negocio”, dijo, agregando que Trump sería “una bola demoledora naranja para esta sociedad”.

De manera similar, el ex candidato presidencial demócrata Andrew Yang dijo que Trump sería “una catástrofe” para los negocios si fuera elegido presidente por segunda vez.

“Ha aprendido de sus errores la última vez, que fue contratar adultos responsables” que frenaron los instintos políticos de Trump, dijo Yang, copresidente del Partido Forward, un partido político centrista que fundó en 2021. Sin embargo, Yang advirtió que si las elecciones se celebraran hoy, Trump ciertamente ganaría. La única pregunta en su mente es si algo cambia en los próximos seis meses en los estados clave, donde dijo que Biden está bajo actuando en comparación con Trump, a pesar de gastar la considerable suma de dinero de Biden.

Scaramucci señaló que actualmente hay 40 republicanos que están públicamente en contra de la candidatura de reelección de Trump, incluido el ex vicepresidente Mike Pence. Si decenas de personas que trabajaban en una empresa se unieran y dijeran que un producto o empresa era terrible y podía matarte, dijo, la gente escucharía. Sin embargo, en este caso es un misterio cómo Trump ha obtenido un apoyo tan firme, dijo.

Scaramucci solo trabajó en la Casa Blanca durante 11 días, del 21 al 31 de julio de 2017, pero contó una anécdota sobre su tiempo en el Despacho Oval. El ex presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Paul Ryan, y Trump estaban discutiendo y Trump le estaba señalando a Ryan diciendo: “Tú trabajas para mí. Tú trabajas para mí”, recordó Scaramucci. Ryan le dijo a Trump: “No trabajo para ti”. Trump luego miró a Scaramucci para confirmar, como si preguntara: “¿Es eso cierto? ¿Él no trabaja para mí?” Scaramucci recordó. “Y a Trump no le gustó eso”, agregó Scaramucci, haciendo hincapié en el interés de Trump en el control autocrático.

Scaramucci bromeó sobre cómo su breve tiempo en la Casa Blanca se ha convertido en su propio indicador de tiempo. Por ejemplo, la primera ministra con el mandato más breve en la historia británica, Liz Truss, duró 45 días, del 6 de septiembre de 2022 al 20 de octubre de 2022. O, duró el equivalente a “4.1 Scaramuccis”, dijo. “La gente es muy sensible”, dijo Scaramucci; Truss “se puso muy molesta”.

Bromeando aparte, Scaramucci advirtió que habrá dos películas en tu cine local el día de las elecciones. Esas películas son: Weekend at Bernie’s o One Flew Over the Cuckoo’s Nest, dijo.

“Puedes tener a un anciano que es algo olvidadizo, o a un lunático que necesita una lobotomía”.

“