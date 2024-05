“Hilos obtiene vista web de varias columnas similar a TweetDeck”Please note that the translation may not always be exact due to differences in language structure and context.

Threads está trabajando en una nueva vista web que presenta la opción de fijar columnas personalizadas, similar a la función de TweetDeck que solía estar disponible en Twitter. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, compartió una imagen de la nueva opción web, que actualmente se está probando.

La captura de pantalla muestra varias columnas personalizadas, incluyendo una “Para ti” y varias columnas basadas en temas. Búsquedas favoritas, temas/palabras clave, cuentas, publicaciones guardadas y notificaciones se pueden fijar en el momento actual, y hay una opción de actualización automática para mantener las columnas actualizadas con las publicaciones más recientes.

Twitter, ahora renombrado como X, tiene una característica similar de “X Pro” que tiene el mismo formato que la antigua opción de TweetDeck, pero requiere una suscripción de $8 al mes para acceder. La versión de Threads sería gratuita, y podría replicar gran parte de la funcionalidad que solía ofrecer Twitter.

Una vista web basada en columnas que sea personalizable podría animar a más usuarios a adoptar Threads, y evita que los usuarios de Threads se vean obligados a ingresar al feed “Para ti” al abrir Threads en la web. Según Bloomberg, los usuarios de Threads que tengan la característica pueden fijar hasta 100 feeds en su página de inicio.

Por ahora, la vista de múltiples columnas se está probando con un pequeño número de usuarios.

Más temprano esta semana, Threads también agregó una nueva opción para organizar búsquedas por recencia, facilitando encontrar contenido oportuno y relevante en la red social.

