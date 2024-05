¿Necesito permiso de planificación para una terraza en el Reino Unido?

Como la mayoría puede ser construido con un techo, significa que los británicos pueden aprovechar al máximo el clima impredecible porque aún pueden sentarse afuera incluso cuando llega la lluvia (si lo desean).

Están diseñados para proporcionar una extensión de estilo “dosel” al aire libre ya sea al frente, atrás o al costado de tu casa, hechos en numerosos colores, tamaños y materiales incluyendo acero, aluminio y madera.

Algunos propietarios también optan por incluir paneles de vidrio o puertas corredizas al hacer un espacio cerrado funcional para disfrutar con familia y amigos.

Si estás pensando en instalar una veranda, es posible que te preguntes si necesitas permiso de planificación, ya que puede ser un gran proyecto.

¿Puedes agregar una veranda sin permiso de planificación?

No hay una respuesta simple de sí o no, ya que todo depende de varios factores, incluido el tamaño, la ubicación y el terreno en el que planeas construir tu veranda, según Verandas and Canopies.

Tamaño

Los expertos explicaron: “El tamaño de una veranda suele ser un factor clave en si se requerirá permiso de planificación. Por lo general, si tu veranda tiene más de 3m de altura, probablemente necesitarás permiso de planificación.

“Generalmente, las verandas más pequeñas ubicadas en la parte trasera de una propiedad tienen más probabilidades de considerarse desarrollo permitido y las más grandes no son.

“Sin embargo, es importante no asumir que cualquier veranda debajo de esta altura está permitido. Además, si tu veranda es más grande que el 50% del terreno que cubre la casa original, seguramente necesitarás permiso de planificación.”

Áreas de conservación y edificios catalogados

Agregaron: “Si la propiedad en la que deseas realizar trabajos está ubicada dentro de un área de conservación o es un edificio catalogado, es posible que necesites permiso de planificación.

“Las reglas y regulaciones relacionadas con estos edificios suelen ser más estrictas que en una propiedad residencial normal. Incluso alteraciones menores, como agregar una veranda, pueden requerir permiso de planificación.”

Vecinos e impacto

El equipo de Verandas and Canopies dijo: “También se considera cómo tu veranda podría afectar a tus vecinos.

“Si impacta significativamente su privacidad o interrumpe su disfrute de su propiedad, es posible que te enfrentes a mayor escrutinio.”

Siempre debes consultar con tus autoridades locales de planificación (LPAs) para ver si necesitas permiso de planificación para construir una veranda.