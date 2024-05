Estudio vincula talco con cáncer de ovario, con implicaciones para J&J

“

En esta ilustración fotográfica se muestra una botella de talco para bebé de Johnson & Johnson sobre una mesa el 12 de noviembre de 2021 en San Anselmo, California.

Justin Sullivan | Getty Images

Una nueva investigación publicada esta semana respalda los más de 50,000 juicios contra Johnson & Johnson que alegan que su talco para bebés a base de talco causó cáncer de ovario.

El análisis, publicado el miércoles en el Journal of Clinical Oncology, encontró que aplicar talco en polvo en los genitales estaba asociado con el cáncer de ovario, y que la asociación era mayor para las personas que usaban el polvo con frecuencia o durante largos períodos de tiempo.

Los investigadores son del Instituto Nacional de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), y sus hallazgos se basaron en datos del Estudio Sisters, que reclutó a más de 50,000 mujeres en los EE. UU. de 2003 a 2009. Las participantes se unieron cuando tenían entre 35 y 74 años, y cada una tenía una hermana que había sido diagnosticada con cáncer de mama, lo que podría ponerlas en mayor riesgo de cáncer de mama u ovario.

Los juicios relacionados con el talco para bebés de J&J se remontan a 1999, cuando una mujer alegó que una vida de uso lo llevó a desarrollar mesotelioma, un cáncer raro generalmente causado por la exposición al asbesto, un carcinógeno conocido. En 2009, otra mujer demandó a la compañía, alegando que sus productos a base de talco le causaron cáncer de ovario. Desde entonces, muchas miles de personas más han presentado reclamos por casos de cáncer de ovario o mesotelioma que dicen fueron causados por el asbesto en el talco para bebés de J&J.

J&J ha defendido la seguridad de sus productos a base de talco y niega que alguna vez hayan contenido asbesto. La compañía también ha argumentado que los estudios no han demostrado una relación convincente entre el cáncer de ovario y los productos a base de talco.

La nueva investigación podría socavar esa línea de razonamiento a medida que continúan las batallas legales. La mayoría de los juicios contra J&J se han consolidado en un único caso federal en Nueva Jersey, con el juicio programado para diciembre.

“Este estudio es muy oportuno. Sentimos que confirma completamente la posición tomada por los expertos de los demandantes”, dijo Leigh O’Dell, una directora en el bufete de abogados Beasley Allen. O’Dell es la co-principal del comité directivo de los demandantes, un grupo de abogados designados para actuar en nombre de las muchas personas con casos pendientes contra J&J.

Por otro lado, Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de J&J, dijo que el nuevo análisis no establece causalidad ni implica un agente específico inductivo de cáncer.

“Este estudio no cambia la abrumadora evidencia de que el talco en polvo no causa cáncer de ovario,” dijo.

A principios de este mes, J&J propuso un pago de alrededor de $6.48 mil millones para resolver los juicios, pero el acuerdo implicaría trasladar los casos a la corte de bancarrota y requeriría que el 75% de los demandantes votaran a favor.

J&J ha intentado y fracasado dos veces en resolver juicios por talco en la corte de bancarrota. La compañía creó una subsidiaria en 2021 que podría asumir la responsabilidad por reclamos legales relacionados con el talco, un movimiento legal conocido como un “paso de baile de Texas”. Sin embargo, hasta ahora, los tribunales han rechazado las presentaciones de bancarrota argumentando que la subsidiaria no está en situación de crisis financiera.

O’Dell dijo que su equipo “querría ver que a estas mujeres se les ofrezca una resolución razonable y justa fuera de la bancarrota”.

“Cualquier esfuerzo por presentar otra bancarrota, creemos, es simplemente otro abuso del sistema de bancarrota,” dijo.

Los posibles daños de los productos de talco

El nuevo estudio preguntó a las mujeres con qué frecuencia usaban talco en polvo en sus genitales desde los 10 a los 13 años y durante el año anterior a su inscripción en el estudio. Los investigadores del NIH hicieron seguimiento con encuestas de 2017 a 2019 que preguntaban a las mujeres sobre su uso de talco en su vida.

Según las respuestas, los investigadores estimaron que hasta un 56% de las mujeres usaron talco en polvo en sus genitales en algún momento. Estas mujeres tenían más probabilidades de ser de raza negra, tener menos educación y vivir en el sur en comparación con las personas que no usaban talco en polvo.

El análisis no puede probar que el talco cause cáncer de ovario, ni identifica una marca o un químico que impulse la asociación. Dale Sandler, una de las autoras del estudio y jefa de la rama de epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Ambientales de la Salud, dijo que probablemente no hay una manera de probar la causalidad en estudios humanos.

“No se puede realizar un ensayo clínico y asignar al azar a personas a ‘polvo’ y ‘sin polvo’. Por lo tanto, tendremos que buscar otros tipos de investigación”, dijo.

Como mínimo, los hallazgos deberían llevar a las mujeres a replantearse su uso de productos de talco, dijo Katie O’Brien, autora principal del análisis y epidemióloga en el Instituto Nacional de Ciencias Ambientales de la Salud.

“No tenemos conocimiento de ninguna razón médicamente necesaria por la cual alguien deba usar talco,” dijo.

Las formulaciones actuales del talco para bebés de J&J utilizan almidón de maíz, no talco. La compañía retiró las versiones a base de talco del mercado de América del Norte en 2020, citando una disminución de la demanda y “desinformación sobre la seguridad del producto”, y discontinuó el producto a nivel internacional el año pasado.

El talco y el asbesto se encuentran en proximidad en la naturaleza, por lo que parte del talco crudo recolectado mediante minería puede estar contaminado con asbesto, según la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Una investigación de Reuters en 2018 sugirió que J&J sabía que parte de su talco para bebés estaba contaminado con pequeñas cantidades de asbesto desde la década de los 70. Sin embargo, J&J niega que el asbesto haya estado presente en sus productos.

O’Brien dijo que el asbesto podría no ser la única razón de una asociación entre el talco y el cáncer. Algunos productos de talco también pueden contener ftalatos, productos químicos que alteran las hormonas en el cuerpo y se han relacionado con el cáncer de ovario. Además, el propio talco puede ser abrasivo, agregó, por lo que puede causar inflamación en las áreas donde se aplica. La inflamación está asociada de forma independiente con el desarrollo del cáncer.

Un debate sobre la ciencia

Los debates sobre la investigación que vincula el talco y el cáncer de ovario casi con certeza serán un enfoque de los próximos litigios en el caso de J&J.

La corte federal de Nueva Jersey dictaminó en marzo que la compañía puede impugnar hallazgos que vinculen el cáncer de ovario con el talco.

Para respaldar su posición, J&J ha señalado la investigación publicada en 2020 por O’Brien y Sandler, que no encontró una asociación estadísticamente significativa entre el cáncer de ovario y el uso de talco en polvo.

Pero O’Brien dijo que ese estudio más antiguo puede que no haya sido configurado para detectar pequeños cambios en el riesgo porque no preguntó a las mujeres sobre su uso de por vida o consideró la posibilidad de que las personas pudieran recordar incorrectamente sus hábitos pasados. Sandler dijo que el nuevo estudio tiene en cuenta esas dos variables.

“Este nuevo análisis inclina la balanza al tener en cuenta todas estas posibles formas en que la notificación podría haber sido incompleta en la literatura anterior,” dijo.

Cómo podría haber influido el talco en la vergüenza corporal

J&J comenzó a vender talco en polvo para bebés en 1894.

Aunque muchas mujeres lo han usado para mantener sus genitales secos, no es necesario usar talco para eliminar la humedad en esa área, dijo Alexandra Scranton, directora de ciencia e investigación en Voces de Mujeres para la Tierra, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo eliminar los productos químicos que afectan negativamente la salud de las mujeres.

“La humedad en esta parte del cuerpo es algo muy saludable,” dijo Scranton. “Esta parte del cuerpo está cubierta de membranas mucosas. Se supone que debe estar húmeda.”

Según la investigación de O’Brien, algunas mujeres en los años 2000, a menudo aquellas en sus 20 y 30, también usaban talco en polvo en sus genitales para sentirse limpias y reducir el olor. Esa aplicación tampoco es recomendada por expertos en salud, ya que la vagina se limpia por sí sola y las bacterias buenas en su interior producen naturalmente un ligero olor.

Empresas como J&J estaban “básicamente creando y promoviendo este mito de que esta parte de tu cuerpo, tus genitales, tu vagina, son inherentemente sucios y que son inherentemente olorosos, y por lo tanto inherentemente vergonzosos,” dijo Scranton.

J&J dijo que no está de acuerdo con esa caracterización.

Algunas mujeres continúan usando talco para bebés en sus genitales o han adoptado nuevos productos como lavados vaginales o desodorantes corporales perfumados.

“Está tan arraigado y forma parte de la manera en que cuidan sus cuerpos que no pueden imaginar no hacerlo,” dijo Scranton. “Tienen la voz de su madre en la cabeza: ‘Esto es lo que haces para ser una mujer respetable.'”

“