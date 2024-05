La gira de Eras de Taylor Swift es más barata para los estadounidenses ver en Europa que en los EE. UU.

“

Los fans de Taylor Swift en Estados Unidos se sorprenden al ver los altos precios de las entradas para la gira “Eras Tour”, ya que podrían pagar mucho menos por verla en Europa, incluso después de incluir el costo del pasaje de avión y del hotel.

Según un itinerario calculado por CNN, viajar a Suecia desde Nueva York para ver a Swift costaría alrededor de $1,300. Esto incluye $300 por la entrada al concierto, $700 por el pasaje de avión de ida y vuelta, y $300 por una noche en un hotel de cuatro estrellas.

Por supuesto, es improbable que un turista estadounidense se quede en Suecia por solo una noche y luego vuele de regreso a EE. UU. al día siguiente. Además, el costo de la comida, las bebidas y los recuerdos también sumarían al gasto total.

Esto se compara con los precios de las entradas de $2,000-$8,500 para los próximos espectáculos de Swift en Miami, Nueva Orleans e Indianápolis, según los precios en StubHub citados por CNN.

Muchos Swifties en Estados Unidos ya han hecho los cálculos. De hecho, los conciertos de Swift este mes en París, donde comenzó la gira europea de Eras Tour, atrajeron cinco veces más estadounidenses que reservas para los Juegos Olímpicos de París de este verano.

La economía al revés de viajar al extranjero para obtener una mejor oferta en un concierto se debe en parte al dólar fuerte de EE. UU., que ha contribuido a una ola de turismo estadounidense en el extranjero.

Esto se debe a que las agresivas subidas de tasas de interés de la Reserva Federal y su postura de mantenerlas altas durante más tiempo han fortalecido al dólar frente a las principales monedas globales, que han caído a medida que se espera que otros bancos centrales comiencen a reducir las tasas pronto. Como resultado, el dólar rinde más en el extranjero, haciendo que las vacaciones en el extranjero sean menos costosas para los estadounidenses.

Además, varios países europeos y la Unión Europea tienen límites en los márgenes de beneficio de los revendedores de entradas, según señaló CNN, con precios en Portugal, España y Alemania para la gira Eras Tour de Swift rondando los $300-$400.

Mientras tanto, los altos precios de las entradas de Swift en EE. UU. han generado tanta indignación que se firmó una “ley Taylor Swift” en Minnesota para proteger a los compradores de entradas en línea de tarifas ocultas y revendedores dudosos. Según se informa, el Departamento de Justicia también está preparando una demanda por prácticas antimonopolio contra Live Nation Entertainment, la empresa matriz de Ticketmaster, a medida que se examinan más de cerca las prácticas generales de la industria.

Al mismo tiempo, el lanzamiento sorpresa el mes pasado de un álbum doble por parte de Swift ha aumentado la expectación alrededor de su gira, lo que ya ha llevado a Swift a una fortuna de $1.1 mil millones, colocándola en la lista de Forbes de multimillonarios por primera vez.

