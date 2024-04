Los Steelers están activamente tratando de adquirir un receptor veterano en agencia libre o a través de un intercambio para reemplazar a Diontae Johnson.

Omar Khan está a un paso de completar su obra maestra. El gerente general de los Steelers, tras una ráfaga de movimientos al comienzo de la agencia libre, está activamente tratando de adquirir un receptor veterano, ya sea en la agencia libre o a través de un intercambio, para reemplazar al recientemente salido Diontae Johnson, según Jason La Canfora de SportsLine.

Desde que intercambiaron a Johnson con los Carolina Panthers, los Steelers han firmado a los receptores veteranos Van Jefferson y Quez Watkins. Sin embargo, esos jugadores fueron añadidos con propósitos de profundidad, no para reemplazar a Johnson. Los Steelers siguen enfocados en llenar ese puesto.

“Sé que realmente están tratando de hacer algo suceder”, dijo La Canfora en el podcast “In The Huddle”, vía 93.7 The Fan. “No me sorprendería si lo hicieran mañana, si lo hicieran el miércoles antes del draft, si lo hicieran mientras estaban en el reloj, si lo hicieran en el periodo previo al draft del jueves.”

Aunque el mercado de agentes libres se ha reducido, todavía hay varios receptores destacados que siguen disponibles, incluyendo a Tyler Boyd, Michael Thomas, Russell Gage, Hunter Renfrow, DJ Chark, Mecole Hardman y Michael Gallup. En cuanto a posibles intercambios se refiere, siguen existiendo preguntas sobre el futuro de Tee Higgins y Justin Jefferson con los Bengals y los Vikings, respectivamente.

Los Steelers tienen un receptor número 1 en George Pickens, por lo que probablemente no intentarán intercambiar por Higgins o Jefferson. También es poco probable que los Bengals intercambien a Higgins con un rival de división. Ambos jugadores también requerirían altos salarios. Otra opción posible y menos costosa podría ser Tyler Lockett, pero obviamente eso dependería de si Seattle está dispuesto a intercambiarlo.

Hablando de dinero, eso fue lo que supuestamente frenó un posible fichaje de Boyd con los Steelers. Aunque las negociaciones entre ambas partes supuestamente se han detenido, las circunstancias actuales (Boyd aún no estar firmado, los Steelers aún necesitando un receptor veterano) podrían llevar a una reapertura de comunicación.

Basándose en el informe y en la continua vacante de los Steelers en la posición, es simplemente cuestión de cuándo, no de si, Khan y compañía harán un movimiento que traerá el reemplazo de Johnson a Pittsburgh. Cuando eso suceda, coronará una exitosa temporada de agencia libre para los Steelers que fue destacada por las adquisiciones muy publicitadas de los mariscales de campo Russell Wilson y Justin Fields.