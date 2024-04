Fireball Audaz: El iPad Pro

Miércoles, 11 de noviembre de 2015

La primera impresión dura toda la vida, dice el refrán. Vas a tener que olvidar tu primera impresión del iPad para entender el iPad Pro.

Cuando Apple introdujo el iPad original en 2010, se posicionó explícitamente en un nuevo rol para un dispositivo, en algún lugar entre un iPhone y una MacBook. Eso parece obvio, pero el problema, para el iPad, es que a la gente le encantaban sus iPhones y MacBooks. La única forma en que el iPad tendría éxito, dijo Steve Jobs, era si fuera “mucho mejor en hacer algunas cosas clave” que un iPhone o MacBook.

Apple tuvo éxito. Simplemente por naturaleza de tener una pantalla más grande, el iPad era mejor que el iPhone para numerosas tareas, como ver videos o leer textos largos, por nombrar solo dos. Nadie discutiría que las pantallas más grandes son mejores para ciertas tareas, puedes demostrar las mejoras de productividad.

Lo que hizo que el iPad fuera mejor que una MacBook, al menos en algunos aspectos, era más subjetivo que objetivo. Objetivamente, una MacBook era más rápida, por un factor grande, podía multitareas y ofrecía una amplia gama de aplicaciones de productividad. En pocas palabras, un Mac era simplemente más potente que un iPad, tanto en hardware como en software. El iPad tenía algunas ventajas objetivas, como la vida útil de la batería y la densidad de píxeles de su pantalla, por mencionar dos.

Los compromisos eran obvios. El iPad ofrecía la misma simplicidad conceptual e intimidad que el iPhone, con la ergonomía de un tablet, a costa de la potencia, el rendimiento del hardware y la complejidad del software.

En resumen, era solo un iPhone grande. A los ojos de muchos en la industria tecnológica, “solo un iPhone grande” era condenatorio. Querían que el iPad impresionara en términos de potencia. Sin embargo, a los ojos de decenas de millones de usuarios, “solo un iPhone grande” era un gran elogio. Un iPhone con una pantalla de 10 pulgadas sonaba genial.

Los cinco años posteriores han dado un giro completo a todo esto. El iPad Pro ahora impresiona únicamente por su ingeniería. Cualquiera que no vea esto está cegado por sus impresiones iniciales de los primeros iPads.

Por el momento, deja de lado las diferencias en el factor de forma (tablet con teclado opcional vs. tapa con bisagra), diferencias conceptuales en iOS y OS X (manipulación directa en pantalla táctil de aplicaciones de pantalla completa vs. un puntero de mouse y ventanas en mosaico) y diferencias en el software (aplicaciones más simples de iOS vs. aplicaciones más complejas de OS X). Todos esos puntos valen la pena considerar, pero por ahora, déjalos de lado. Ahora mismo, hoy, el iPad Pro es un par a la línea actual de MacBooks en términos de rendimiento de hardware computacional.

El iPad Pro es, sin lugar a dudas, más rápido que el nuevo MacBook de un solo puerto o los últimos MacBook Air. He visto varios de mis benchmarks favoritos: Geekbench 3, Kraken de Mozilla y Octane 2 de Google, y el iPad Pro es un auto de carreras. Solo es un poco más lento que mi MacBook Pro de 13 pulgadas de hace un año en mediciones de núcleo único. En cuanto a gráficos, probándolo con GFXBench, deja mi MacBook Pro en ridículo. Un MacBook Pro completamente equipado de hace un año, igualado por un iPad en los benchmarks de rendimiento. Solo piénsalo. Según los resultados en línea de Geekbench, el iPad Pro es más rápido en pruebas de núcleo único que el nuevo Surface Pro 4 de Microsoft con un procesador Core-i5. La versión Core-i7 del Surface Pro 4 no se enviará hasta diciembre, y casi con certeza probará ser más rápido que el iPad Pro. Pero esa es una máquina de $1599 con una CPU Intel x86. El iPad Pro comienza en $799 y ejecuta una CPU ARM, el A9X de Apple. No hay más compromisos. No tienes que elegir entre el rendimiento de x86 y la vida útil de la batería de ARM.

Ahora hemos llegado a un punto de inflexión. La nueva MacBook es más lenta, tiene una vida útil de batería peor y aún su configuración más barata cuesta $200 más que el iPad Pro de gama alta. El iPad Pro es más potente, más barato, tiene una mejor pantalla y una vida útil de batería mayor. No es una victoria clara y definitiva: Las MacBooks aún tienen más RAM (el iPad Pro, en todas las configuraciones, tiene 4 GB de RAM, aunque Apple sigue sin publicar esta información. Los MacBook Pro tienen 8 o 16 GB), son ampliables y ofrecen mucho más almacenamiento. Pero a un nivel fundamental, velocidad de CPU, velocidad de GPU, calidad de la pantalla, calidad de la salida de sonido y capacidad de respuesta general de la interfaz, el iPad Pro es una mejor computadora que una MacBook o MacBook Air, y un rival digno de las MacBook Pro mucho más caras.

Toda la arquitectura de computadoras x86 está viviendo en tiempo prestado. Es una plataforma de computadoras muerta que camina. El futuro pertenece a ARM, y los SoC de la serie A de Apple están liderando el camino.

El A9X no salió de la nada. Observando que los chips de la serie A de Apple han ganado terreno a x86 durante los últimos cinco años, todos hemos estado especulando sobre si Apple podría alguna vez empezar a usar chips ARM en las MacBook. Ahora, es solo una cuestión de si quieren.

Qué significa Apple con “Pro”

Con la Mac Pro, el “Pro” realmente significa “profesional”. No hay muchas razones para que alguien compre una Mac Pro a menos que su trabajo sea computacionalmente costoso. No quedan muchas personas cuyo trabajo se ralentice regularmente por el rendimiento de su computadora. La Mac Pro está dirigida a ese mercado. (Dicho esto, una iMac de gama alta superará a una Mac Pro en muchas tareas que no son adecuadas para la informática paralela multicore. La Mac Pro necesita una actualización).

En el caso de la MacBook Pro, por otro lado, “Pro” no es realmente sinónimo de “profesional”. Es más bien “deluxe”, un indicador de que es un producto de gama alta en comparación con sus hermanos que no son “pro”. Más rápido, mejor y en consecuencia, más caro. Una MacBook Pro con 1 TB de almacenamiento SSD es en realidad una computadora portátil excelente para uso profesional, por ejemplo, por un fotógrafo, editor de películas o desarrollador de software: personas que estiran realmente el desempeño de cualquier computadora, portátil o no. Pero una MacBook Pro equipada también es una opción fantástica y perfectamente razonable para cualquier persona que simplemente pueda pagarla. Las MacBook Air no tienen pantallas Retina (y probablemente nunca se actualizarán para ofrecerlas), y la MacBook de un solo puerto es relativamente lenta.

El iPad Pro es “Pro” de la misma manera que las MacBook Pro lo son. Los profesionales reales con una necesidad profesional, especialmente los artistas visuales, van a hacer fila por ellos. Pero también es una opción perfectamente razonable para los usuarios casuales de iPad que solo desean una pantalla más grande, altavoces más fuertes (y ahora estéreo) y un rendimiento más rápido.

Cualquiera que se atormente buscando un público objetivo específico para el iPad Pro lo está haciendo de la manera incorrecta. No hay un solo público objetivo. ¿Está destinado al público de oficinas en la empresa? ¿Artistas profesionales creando contenido? ¿Usuarios casuales jugando, viendo películas y leyendo? La respuesta es simplemente “Sí”.

Teclado inteligente y conversión al factor de forma de una computadora portátil

A diferencia del iPad original de 2010, que abrió un nuevo territorio entre un iPhone y una MacBook, el iPad Pro es claramente una alternativa a una MacBook. Estoy seguro de que hay alguien por ahí que llevará tanto una MacBook (de cualquier tipo) como un iPad Pro mientras viaja, pero realmente no veo sentido en eso. El iPad Mini tiene mucho sentido como compañero de viaje para una MacBook. El iPad Air también lo hace, especialmente para alguien que mira muchos videos o prefiere un tipo de letra más grande mientras lee. Pero el iPad Pro se presenta como una alternativa a una MacBook. Si quieres llevar una MacBook, querrás una iPad más pequeña y ligera como acompañante, y no necesitarás un teclado para ella. Si quieres llevar un iPad Pro, puedes obtener la cubierta del teclado inteligente y dejar en casa la MacBook.

Los compromisos son variados. Si no escribes mucho o no te importa usar el teclado en pantalla cuando lo haces, probablemente ya estés convencido del estilo de vida de iPad como principal computadora portátil. Si escribes mucho y quieres un teclado físico, el atractivo del iPad Pro dependerá en gran medida de tu afinidad por el teclado inteligente.

He estado usando esta unidad de revisión del iPad Pro (128 GB, con datos celulares, el equipo de gama alta, por supuesto) durante ocho días, y la mayor parte de ese tiempo he tenido el teclado inteligente conectado. Para escribir simplemente, no está tan mal: he escrito toda esta reseña usando el teclado, al estilo de Federico Viticci. Fui con la idea de que mi mayor queja serían las teclas en sí, me gustan mis teclados con clics, pero me adapté a él bastante rápidamente y me gusta cómo se siente, como una superficie táctil. Casi se siente como lienzo.

Las quejas y frustraciones que tengo provienen más del software, tanto iOS 9.1 en sí como de aplicaciones individuales, tanto de Apple como de desarrolladores de terceros. Intentar usar el iPad Pro como una computadora portátil con el teclado inteligente expone las fallas de un SO que claramente fue diseñado primero para el uso en pantalla táctil. Estas fallas no son nuevas: estoy seguro de que cualquiera que haya intentado usar un iPad de cualquier tipo con un teclado Bluetooth emparejado se ha encontrado con las mismas cosas. Esta es la primera vez que he intentado usar un iPad con un teclado físico por un período prolongado para grandes cantidades de trabajo.

Casi escribí “para grandes cantidades de escritura” en el párrafo anterior, pero los problemas con un iPad y un teclado físico van más allá de la escritura. Una gran parte de mi trabajo es de lectura, y con una computadora portátil, el teclado es una gran parte de la experiencia de lectura. De hecho, con el iPad Pro, el teclado es aún más importante que en una MacBook: y actualmente, no está a la altura.

Esto es lo que quiero decir: Primero, cuando el iPad Pro está abierto con el teclado conectado, mantener el brazo para tocar la pantalla durante más de un momento es ergonómicamente incómodo. Apple ha dicho durante años que es por eso no hacen pantallas táctiles en las MacBook o iMacs (eso, combinado con los objetivos de clic relativamente pequeños de Mac OS X, que están diseñados para ratones y trackpads muy precisos, no para dedos imprecisos). Desplazarse por un documento largo usando la pantalla táctil del iPad Pro es incómodo cuando está en posición de laptop. Enviar una oleada de correos electrónicos nuevos, también. En modo de laptop, quiero usar el teclado para estas cosas, y en la mayoría de los casos, debido a errores o limitaciones de software, no puedo. Que el teclado no funcione bien en estos casos es aún peor en un iPad que en una MacBook, porque una MacBook tiene un trackpad. El punto es, si mis dedos están en el teclado, no quiero mover mis manos. Con un trackpad, no tengo que hacerlo. Con el iPad Pro, sí tengo que hacerlo.

Es una convención antigua (que se remonta a la era Classic) de Mac que en una vista de desplazamiento de solo lectura, puedes usar la barra espaciadora para bajar una página. Cuando tus ojos llegan al final de la pantalla, simplemente pulsas espacio y la vista debería desplazarse para mostrar la siguiente pantalla completa de contenido, repitiendo las últimas líneas de la pantalla anterior en la parte superior de la nueva pantalla para proporcionar contexto mientras tus ojos se mueven de la parte inferior a la parte superior de la pantalla. Esto funciona en casi todos los lugares de OS X, y cualquier lugar donde no funcione debería considerarse un error.

En iOS 9.1, Safari intenta admitir esto, pero es terriblemente defectuoso. En lugar de bajar una cantidad un poco menos de una altura de pantalla de contenido, baja aproximadamente 1.5 alturas de pantalla de contenido. Literalmente, se desplaza más allá de grandes cantidades de contenido, por lo que la función es completamente inútil.

Aquí hay un ejemplo que he creado para ilustrar. Es solo un archivo de texto simple con 1,000 líneas, numeradas en orden. Cuando lo veo en mi MacBook Pro, veo las líneas 1-45 (y la mitad de la línea 46). Cuando pulso espacio para avanzar, la vista se desplaza y ahora veo las líneas 44-89. Vuelvo a presionar espacio y la vista se desplaza para mostrar las líneas 88-132.

En el iPad Pro, veo las líneas 1-49 inicialmente. Pero cuando pulso espacio para avanzar, la vista desde las líneas 75-123. Las líneas 50-74 se ignoran completamente. Ni siquiera es solo una línea o dos, son enormes fragmentos de texto. Esto ocurre en todas las páginas web en Safari en iOS 9.1, y no es específico del iPad Pro y el teclado inteligente. Veo el mismo comportamiento en cualquier iPad con un teclado Bluetooth emparejado.

Mail es otra aplicación en la que dependo mucho del teclado para desplazarme y seleccionar. En iPad, Mail te permite moverte de mensaje a mensaje usando el teclado (⌘↓ y ⌘↑), pero no admite desplazar el contenido real del mensaje. Aunque la barra espaciadora no hace nada, y el teclado inteligente no tiene una tecla de Retroceso.

La barra espaciadora tampoco funciona como un botón de reproducción/pausa para audio o video. Creo que debería hacerlo.

No creo que sea intrínsecamente problemático que iOS no tenga soporte conceptual para un puntero de mouse, y por lo tanto no pueda funcionar con ningún tipo de trackpad. Pero, dada esta limitación, un buen soporte para la navegación en la UI de la mayor parte posible utilizando el teclado es más importante en el iPad que en la Mac. Pero, el soporte de iOS para navegar usando el teclado es peor.

Otro problema: cuando editas un documento largo, si usas las teclas de flecha para mover el punto de inserción por encima de la primera línea en pantalla o por debajo de la última línea en pantalla, el punto de inserción simplemente desaparece de la pantalla. La vista no se desplaza para mantener visible el punto de inserción, lo cual es claramente lo que debería suceder (y sucede en OS X). Seguramente iOS funcionará así eventualmente, pero en este momento aún muestra sus raíces como un SO táctil donde el teclado de hardware es un ciudadano de segunda clase decidido.

Sin embargo, todo no está perdido. ⌘-Tab funciona para cambiar de aplicación al igual que en la Mac. Tocas y sueltas y cambias a la aplicación más recientemente usada. Tocas y mantienes presionado ⌘ para que aparezca un selector visual que muestra las 10 aplicaciones más recientes. (Nuevamente, esto funciona con cualquier teclado conectado a cualquier iPad, es solo que esta ha sido la primera vez que ha sido relevante para mí, personalmente). El teclado inteligente carece de un botón de Inicio, pero hay una combinación de teclas de sistema que asigna ⌘-Shift-H a “Inicio”. No está mal, pero una vez que estás en la pantalla de inicio de iOS, realmente no puedes hacer mucho sin tocar la pantalla. Durante unos días, quería usar las teclas de flecha para navegar por la pantalla de inicio, con el icono de la aplicación seleccionada que aparece “arriba”, como en la UI de “enfoque” del nuevo Apple TV. Pero esa idea, sospecho, está demasiado alejada de la UI táctil regular de iOS en la pantalla de inicio. Mi idea de teclado requiere un modelo de dos etapas: tocar después actuar – el lanzador táctil regular es de una etapa: solo tocar.

Pero luego me di cuenta de que el problema que