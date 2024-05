Famosa tienda de quesos de Urmston anuncia cierre sorpresa.

The Cheese Shop, ubicado en Crofts Bank Road en Urmston, abrió en mayo de 2019 y ha servido queso y otros alimentos, con un enfoque en productos británicos y apoyo a productores locales.

Sin embargo, en una publicación compartida en las redes sociales de la tienda, se ha anunciado que cerrará sus puertas a finales de mayo, cinco años después de su apertura.

La publicación indicaba que el negocio no cerraría por completo, y que se desarrollaría un servicio en línea.

La publicación decía: “Con gran tristeza y pesar, lamentamos anunciarte el cierre de The Cheese Court. Nuestras puertas en Crofts Bank Road se cerrarán el 24 de mayo.

“Hemos enfrentado nuestra parte justa de desafíos en los últimos 5 años, desde una pandemia global hasta aumentos en los precios de la energía y los productos. Hemos luchado mucho, pero desafortunadamente ya no podemos mantener el negocio en su formato actual.

“Sin embargo, no es el fin para The Cheese Court por completo, y aunque estamos más allá de devastados de despedirnos de nuestro hermoso lugarcito, nuestra pasión por promover el queso artesanal sigue viva y estamos ocupados construyendo nuestro nuevo sitio web para trasladar a The Cheese Court en línea.

“Esto nos permitirá seguir suministrándote tus productos artesanales favoritos y también nos permitirá pasar más tiempo preciado con nuestra joven familia.”

La publicación continuaba agradeciendo a los clientes por su apoyo, diciendo: “El apoyo interminable de nuestros clientes lo significa todo para nosotros y nuestra travesía hasta ahora ha sido increíble. Esperamos que continúes en nuestro viaje con nosotros mientras The Cheese Court entra en su próximo capítulo.

“Desde lo más profundo de nuestros corazones, nos gustaría agradecer a nuestro maravilloso, trabajador y leal equipo. Estaremos eternamente agradecidos.

“Extrañaremos a nuestros encantadores clientes inmensurablemente y hemos conocido a algunas personas fantásticas en el camino. Todavía estamos abiertos por unas cuantas semanas más, así que por favor pase y salude si puede.”

Decenas de personas expresaron su decepción ante la noticia, muchos diciendo que era “demasiado triste” y que era una “pena”.