Biden y Trump acuerdan debates presidenciales en junio y septiembre

Joe Biden y Donald Trump han acordado participar en dos debates presidenciales televisados en junio y septiembre. CNN anunció el evento del 27 de junio el martes, y dijo que tendría lugar en el estado clave de Georgia. Un segundo debate el 10 de septiembre será organizado por ABC. El anuncio llegó poco después de que el Sr. Biden estableciera sus términos para enfrentarse al ex presidente Trump en un debate antes de las elecciones de noviembre. No habrá audiencia en el debate de junio en Atlanta, dijo CNN, mientras que los moderadores se anunciarán en una fecha posterior. ABC aún no ha anunciado más detalles sobre el debate que está organizando. El Sr. Trump dijo en su plataforma de redes sociales Truth Social, externo que también aceptó una invitación de Fox News para un tercer debate el 2 de octubre. Sin embargo, la presidenta de campaña de Mr. Biden, Jen O’Malley Dillon, dijo que el presidente había “dejado claro sus términos para dos debates uno a uno, y Donald Trump aceptó esos términos”. Mr. Biden rompió la tradición y propuso dos debates televisados en junio y septiembre. Su rival aceptó rápidamente, antes de sugerir que debaten cada mes. “Creemos que debería haber más que solo dos oportunidades para que el pueblo estadounidense escuche más directamente de los candidatos”, dijo la campaña de Trump. Ambos candidatos se han criticado en las redes sociales, con Mr. Trump afirmando: “Solo dime cuándo. ¡Prepárate para pelear!” Mr. Biden dijo que Mr. Trump estaba “libre los miércoles”, en referencia a su juicio criminal en Nueva York, mientras que Mr. Trump dijo que su rival era el “peor debatidor” que “no puede unir dos frases”. La propuesta de dos debates de Mr. Biden rompe varias tradiciones establecidas. Pasará por alto la comisión de debates presidenciales, que desde 1988 ha programado horarios y ya había establecido fechas y lugares para tres debates en otoño. El equipo de Mr. Biden quiere que los dos debates televisados se realicen sin audiencia en vivo, otro quiebre con la tradición. Los candidatos se turnarían para responder preguntas de un moderador acordado de una importante cadena de noticias, y el micrófono del candidato que no habla se desactivaría. Dillon dijo que las multitudes partidistas ruidosas no son “conducivas para buenos debates”. El primer debate de 2020 entre los dos candidatos estuvo marcado por interrupciones frecuentes y discusiones cruzadas. El segundo fue cancelado cuando Mr. Trump contrajo Covid y se negó a participar por videoconferencia.